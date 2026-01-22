Duetti lève 200 millions de dollars pour accélérer l'acquisition de catalogues de musique indépendante et améliorer les capacités de sa plateforme

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Duetti Inc. (« Duetti » ou la « Société »), société de technologies musicales et de services financiers qui permet aux créateurs de musique indépendants de valoriser leurs catalogues musicaux, annonce aujourd'hui avoir levé 200 millions de dollars pour accélérer l'acquisition de catalogues musicaux et développer ses technologies et sesservices à l'international. Ce financement est mené par un investissement en actions de série C de 50 millions de dollars réalisé par Raine Partners, le fonds phare de capital-investissement de The Raine Group, ainsi que par une seconde titrisation privée de 125 millions de dollars et une augmentation de 25 millions de dollars d'une ligne de crédit existante.

En un peu plus de trois ans, Duetti a levé plus de 635 millions de dollars, dont plus de 100 millions en fonds propres, afin de soutenir la scène musicale indépendante mondiale. À ce jour, la Société a noué des partenariats avec plus de 1 100 artistes, auteurs-compositeurs et autres créateurs musicaux dans plus de 40 pays afin d'acquérir et gérer une partie de leurs catalogues de droits musicaux.

L'investissement en capital de série C de Raine Partners permet à Duetti de consolider sa position de leader en acquisition de droits musicaux en investissant dans son équipe et sa plateforme. Les fonds serviront à développer l'infrastructure technologique de Duetti, à optimiser ses services marketing et à élargir sa présence internationale. Duetti connaît une croissance rapide, signant actuellement plus de 80 contrats par mois (soit plus de 2,5 fois le rythme mensuel d'il y a un an), grâce à son développement en droits d'édition, ajoutés aux droits d'enregistrement originaux, et à son rayonnement international croissant. Dans le cadre de ce financement, Joe Puthenveetil, associé chez The Raine Group, rejoindra le conseil d'administration de Duetti.

Duetti possède une équipe de 65 personnes réparties entre New York, Los Angeles, Miami, Nashville, Londres et Rio de Janeiro. Plus de 30 % des contrats signés par Duetti en 2025 provenaient de marchés internationaux tels que la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Brésil et le Mexique. La Société propose également des services de marketing et de gestion de catalogue, notamment le référencement via un réseau de plus de 3 000 playlists comptant plus de 5 millions d'abonnés sur les plateformes de streaming, la production de remixes avec plus de 60 sorties par trimestre, la gestion des licences de synchronisation et plus de 200 programmes marketing personnalisés pour les artistes en 2025.

« L’industrie musicale traditionnelle et les fonds de rachat de catalogues, quidés par le rapport financier, peinent à suivre le rythme et à adapter leurs infrastructures à la croissance fulgurante du secteur de la musique indépendante », a déclaré Lior Tibon, CEO et cofondateur de Duetti. « Ce nouveau financement nous permet de poursuivre le développement de bases de données et de systèmes propriétaires afin de déterminer, d'anticiper, de gérer et de soutenir efficacement les catalogues musicaux des créateurs indépendants, le segment le plus dynamique et le plus prometteur du secteur. »

« Nous sommes très heureux de nous associer à Lior et son équipe pour développer une société musicale de nouvelle génération qui permette aux créateurs indépendants de se développer. Duetti a démocratisé l'industrie en donnant les moyens aux artistes, à chaque étape de leur carrière, de monétiser leurs droits et d'accéder aux ressources marketing et de croissance offertes par un label et un éditeur modernes », ont déclaré Joe Puthenveetil et Fred Davis, associés chez The Raine Group.

Duetti a finalisé sa deuxième titrisation d'actifs privés d'un montant de 125 millions de dollars, portant ainsi le total de son fonds de titrisation à 205 millions de dollars. La Société pense continuer à recourir régulièrement au marché de la titrisation, bénéficiant ainsi d'une source de financement efficace et liquide, tout en offrant aux investisseurs une exposition aux segments à forte croissance du marché de la musique. Au quatrième trimestre 2024, Duetti a réalisé la toute première opération de titrisation musicale essentiellement adossée aux catalogues d'artistes indépendants et compte poursuivre ses efforts d'innovation en proposant de nouvelles structures de financement performantes pour ces catalogues.

« La collaboration avec Duetti m'a permis d'avoir davantage de lucidité et confiance en ma musique, que je vois désormais comme un atout », explique Calimossa, artiste et producteur à Los Angeles. « Ils comprennent que chaque artiste a un parcours unique et ils ont pris le temps de m'expliquer en détail les différentes options qui correspondaient à mes objectifs à long terme. De plus, ils se sont révélés être de véritables partenaires, soutenant ma musique grâce au marketing, aux possibilités de synchronisation et aux conseils concernant ma carrière. Ce niveau de confiance et ce soutien constant permettent aux artistes indépendants comme moi de construire un avenir durable. »

SUIVEZ LA CADENCE AVEC DUETTI

SITE WEB | INSTAGRAM | FACEBOOK | LINKEDIN

À propos de Duetti

Duetti est une plateforme de financement et de services musicaux qui s'associe à des artistes et créateurs indépendants. Fondée en 2022 par Lior Tibon (CEO) et Christopher Nolte (COO), Duetti fournit un soutien financier et opérationnel afin d'aider les créateurs à monétiser, gérer et développer leurs catalogues musicaux.

Grâce à des contrats flexibles, Duetti collabore avec des créateurs musicaux très divers et les accompagne dans la gestion de leur catalogue et leurs actions marketing. Depuis sa création, Duetti a noué des partenariats avec plus de 1 100 créateurs dans plus de 40 pays.

Duetti bénéficie du soutien de The Raine Group, Flexpoint Ford, Nyca Partners, Viola Ventures et Roc Nation, et a levé à ce jour plus de 635 millions de dollars grâce à une combinaison de financements par actions et par emprunt.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.