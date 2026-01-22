-

Las Network APIs de Vonage allanan el camino para que Freenow by Lyft impulse la innovación en la movilidad urbana

Freenow adopta las APIs de Vonage para aprovechar las funciones avanzadas de la red móvil y reforzar la prevención del fraude mediante conexiones más rápidas y verificadas con los conductores, beneficiando a millones de usuarios

HOLMDEL, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--Vonage, parte de Ericsson, y Freenow by Lyft, una de las principales aplicaciones europeas de taxi y multimovilidad, han dado un nuevo paso en su colaboración con el lanzamiento de la API de autenticación silenciosa de Vonage para clientes de Estados Unidos. Las Network APIs de Vonage permiten a Freenow by Lyft acceder a datos e información de la red en tiempo real, contribuyendo a prevenir el fraude mediante una verificación rápida y segura de los usuarios, y garantizando interacciones confiables y eficientes tanto para los clientes como para los conductores.

