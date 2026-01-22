Las Network APIs de Vonage allanan el camino para que Freenow by Lyft impulse la innovación en la movilidad urbana

HOLMDEL, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--Vonage, parte de Ericsson, y Freenow by Lyft, una de las principales aplicaciones europeas de taxi y multimovilidad, han dado un nuevo paso en su colaboración con el lanzamiento de la API de autenticación silenciosa de Vonage para clientes de Estados Unidos. Las Network APIs de Vonage permiten a Freenow by Lyft acceder a datos e información de la red en tiempo real, contribuyendo a prevenir el fraude mediante una verificación rápida y segura de los usuarios, y garantizando interacciones confiables y eficientes tanto para los clientes como para los conductores.

