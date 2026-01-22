HCL Group et UpLink annoncent les lauréats du « Water Resilience Challenge » dans le cadre de l’initiative Aquapreneur Innovation

DAVOS-KLOSTERS, Suisse--(BUSINESS WIRE)--HCL Group, un conglomérat mondial de premier plan, et UpLink, l’initiative d’innovation en phase de démarrage du Forum économique mondial, annoncent les lauréats du « Water Resilience Challenge », le quatrième d’une série de cinq défis lancés par HCL Group dans le cadre de l’initiative Aquapreneur Innovation d’une valeur de 15 millions CHF sur cinq ans. Cette annonce marque une étape importante dans la mission en cours visant à relever les défis mondiaux de l'eau par l'innovation et l'entrepreneuriat.

Après avoir évalué plus de 300 soumissions provenant du monde entier, dix Aquapreneurs de neuf pays ont été sélectionnés pour leurs solutions innovantes dans le secteur de l'eau douce. Les lauréats de cette année, appelés « UpLink Ventures et Aquapreneurs », représentent un ensemble diversifié d’approches démontrant le potentiel de l’innovation pour renforcer la résilience de l’eau dans les régions et les industries. Les lauréats se partageront le soutien financier d'un fonds de 1,75 million CHF, ce qui leur permettra d'étendre leurs initiatives et d'amplifier leur impact. En plus du financement, les gagnants auront accès à des ressources exclusives, au mentorat et aux réseaux mondiaux fournis par HCL Group et UpLink.

Le défi de la résilience de l'eau a été consacré à l'identification de solutions évolutives et pionnières qui renforcent la résilience des systèmes d'eau confrontés aux pressions croissantes du changement climatique, de la pollution et de la demande croissante. Les soumissions se sont concentrées sur trois domaines prioritaires : renforcer la résilience des infrastructures, repenser l’utilisation de l’eau dans les systèmes agroalimentaires et optimiser l’efficacité de l’eau dans les secteurs de la technologie et de l’énergie.

« Alors que les risques liés à l’eau s’intensifient dans les régions et les industries, la pression sur les systèmes d’approvisionnement en eau s’accélère, sous l’effet des incidences sur le climat, de la croissance urbaine et de l’expansion des technologies à forte intensité hydrique qui sont au cœur de l’économie d’aujourd’hui », déclare John Dutton, responsable d'UpLink au Forum économique mondial. « Des centres de données à la recherche d’un refroidissement plus efficace aux systèmes agricoles mis à rude épreuve, l’innovation n’est plus facultative. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une innovation en phase de démarrage qui soutienne la croissance économique sans nuire aux ressources naturelles. Ces Aquapreneurs montrent ce qui est possible, en développant des solutions évolutives dans les infrastructures, l’agriculture et l’industrie. En collaboration avec HCL Group et d’autres partenaires, UpLink soutient ces entreprises en leur fournissant l’accès, les ressources et les connexions dont elles ont besoin pour déployer des solutions qui soutiennent une croissance durable et la résilience à long terme dans le domaine de l’eau. »

Soulignant le rôle de l’initiative d’innovation Aquapreneur dans la lutte contre les défis liés à l’eau douce, Sundar Mahalingam, président de la stratégie chez HCL Group, déclare : « Grâce à l’initiative Aquapreneur Innovation, HCL Group se concentre sur des solutions habilitantes qui peuvent avoir un impact mesurable à grande échelle. Étant donné que la demande mondiale en eau devrait augmenter jusqu'à 30% d'ici 2050, le renforcement de la résilience des systèmes d'eau douce n'est plus facultatif. Cette année, le défi de la résilience dans le domaine de l’eau a attiré un ensemble diversifié et convaincant d’applications du monde entier, allant de l’amélioration de l’utilisation de l’eau agricole à des interventions technologiques de pointe. Les lauréats sélectionnés reflètent cette ampleur, puisqu’ils représentent des outils numériques, des innovations biologiques, du matériel de pointe, une conception deep-tech et des modèles communautaires susceptibles d’améliorer l’efficacité de l’eau, de réduire la pollution et d’aider les communautés et les industries à s’adapter au stress hydrique croissant ».

Le stress hydrique et la pollution demeurent des défis mondiaux pressants. Près de 80% des eaux usées mondiales sont rejetées dans l’environnement sans traitement adéquat, ce qui contribue à la dégradation des écosystèmes, aux risques pour la santé publique et aux pertes économiques estimées entre 200 et 300 milliards USD par an. Les contaminants émergents tels que les microplastiques et les PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées), souvent appelés « produits chimiques éternels », augmentent encore les risques pour les systèmes d’eau douce dans le monde entier.

Les lauréats du Water Resilience Challenge 2026

Desalytics (ÉAU | Pan-Afrique) : fournisseur d'équipements d'analyse de l'eau, de technologies de traitement et de soutien technique sur les marchés africains.

EarthFokus (Inde) : société de technologie de l'eau permettant la gestion et l'efficacité de l'eau en temps réel pour les bâtiments et les industries.

ElectraMet (États-Unis) : entreprise de technologies propres utilisant des systèmes électrochimiques pour éliminer et récupérer les métaux des eaux usées industrielles.

Flocean (Norvège) : entreprise de technologie climatique développant le dessalement sous-marin à faible consommation d'énergie en utilisant la pression océanique profonde.

Hohonu (États-Unis) : une startup de technologie climatique fournissant une surveillance en temps réel et hyperlocale des inondations et du niveau d'eau grâce à des capteurs connectés.

iFLUX (Belgique) : entreprise de technologie environnementale offrant des solutions de surveillance des eaux souterraines et des flux de contaminants en temps réel.

NoorNation (Égypte) : startup d'énergie renouvelable et de technologie de l'eau fournissant de l'électricité solaire et de l'eau potable aux communautés hors réseau.

SWAN Systems (Australie) : logiciel basé sur le cloud optimisant l'irrigation, les nutriments et la gestion de l'eau pour l'agriculture.

Vortech Water Solutions Ltd (Irlande) : entreprise de technologie de l'eau fournissant un traitement des eaux usées économe en énergie via des systèmes d'aération à base de vortex.

Xatoms (Canada) : startup cleantech utilisant l'IA et la chimie quantique pour concevoir des photocatalyseurs activés par la lumière pour la purification de l'eau.

En plus des soutiens financiers, les lauréats auront l'occasion de participer à des événements et des initiatives dirigés par le Forum économique mondial et ses partenaires, fournissant un soutien essentiel pour développer leurs entreprises et étendre leur portée mondiale.

Depuis sa création, l'initiative Aquapreneur Innovation a permis aux innovateurs d'augmenter leur production, de se développer sur de nouveaux marchés et de faire progresser les solutions en matière de conservation de l'eau, de traitement des eaux usées, de réduction des émissions et de création d'emplois. À ce jour, les innovateurs participants ont collectivement levé plus de 125 millions USD, économisé plus de 14 milliards de litres d'eau et traité environ 1,8 milliard de litres d'eau et d'eaux usées tout en développant leurs innovations à l'échelle mondiale.

La collaboration continue entre HCL Group et UpLink souligne leur engagement commun en faveur de la durabilité et de l’innovation, contribuant ainsi à ouvrir la voie à un avenir où les ressources en eau douce seront gérées de manière responsable et efficace.

À propos d’UpLink

UpLink est le moteur d’innovation de phase de démarrage du Forum économique mondial qui cocrée des écosystèmes pour aider les entrepreneurs motivés à mettre à l’échelle des solutions pour les marchés et les économies essentiels à un avenir résilient, respectueux de la nature et équitable.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://uplink.weforum.org.

À propos de HCL

Créé en 1976 en tant que l’une des premières startups indiennes informatiques, HCL Group est un pionnier de l’informatique moderne avec de nombreuses premières à son actif, y compris l’introduction de l’ordinateur à microprocesseur 8 bits en 1978, bien avant ses pairs mondiaux. Aujourd’hui, HCL Group est présent dans divers secteurs, notamment les technologies, les soins de santé et les solutions de gestion des talents, et comprend trois sociétés : HCL Infosystems, HCLTech et HCL Healthcare. L'entreprise génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 14,5 milliards USD et compte 226 300 employés opérant dans 60 pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.hcl.com.

