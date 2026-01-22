Duetti impulsa su crecimiento con una financiación de USD 200 millones para catálogos musicales independientes

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Duetti Inc. (“Duetti” o la “Empresa”), empresa de tecnología musical y servicios financieros que ayuda a artistas independientes a monetizar sus catálogos, anunció hoy que cerró una financiación de USD 200 millones para acelerar la adquisición de catálogos y expandir su tecnología y servicios a nivel global. La operación incluye una inversión de Serie C por USD 50 millones, liderada por Raine Partners, el fondo principal de crecimiento de The Raine Group, junto con una segunda titulización privada por USD 125 millones y un aumento de USD 25 millones en una línea de crédito ya existente.

En los últimos tres años, Duetti recaudó más de USD 635 millones, incluidos más de USD 100 millones en capital, para respaldar a la comunidad global de música independiente. Hasta el momento, la empresa trabajó con más de 1100 artistas, compositores y creadores en más de 40 países, adquiriendo y gestionando partes de sus catálogos musicales.

La inversión de Serie C de Raine Partners permitirá a Duetti fortalecer su liderazgo en la adquisición de derechos musicales mediante la ampliación de su equipo y plataforma tecnológica. Los fondos se destinarán a expandir la infraestructura tecnológica, mejorar los servicios de marketing y consolidar su presencia global. La empresa experimenta un crecimiento acelerado, firmando actualmente más de 80 acuerdos por mes, más del doble que hace un año, gracias a la expansión hacia los derechos editoriales además de los derechos sobre grabaciones maestras y a su creciente presencia internacional. Como parte de la financiación de capital, Joe Puthenveetil, socio de The Raine Group, se sumará al directorio de Duetti.

Duetti cuenta con un equipo de 65 personas repartidas entre Nueva York, Los Ángeles, Miami, Nashville, Londres y Río de Janeiro. Más del 30% de los acuerdos de 2025 se originaron fuera de Estados Unidos, en mercados destacados como Francia, Reino Unido, Alemania, Brasil y México. Además, la empresa ofrece servicios integrales de marketing y gestión de catálogos, que permiten a los artistas aparecer en listas de reproducción a través de una red de más de 3000 playlists con más de 5 millones de seguidores, producir más de 60 remixes por trimestre, obtener licencias de sincronización y acceder a más de 200 programas de marketing personalizados durante 2025.

“La industria musical tradicional y los fondos de adquisición de catálogos no logran mantenerse al ritmo del crecimiento explosivo del sector independiente”, afirmó Lior Tibon, director ejecutivo y cofundador de Duetti. “Esta nueva financiación nos permite seguir desarrollando bases de datos y sistemas propios para identificar, predecir y gestionar de manera efectiva los catálogos de los creadores independientes, el sector más dinámico y en expansión de la industria”.

“Nos entusiasma asociarnos con Lior y su equipo para construir una empresa musical de nueva generación que potencie a los creadores independientes. Duetti ha democratizado la industria, permitiendo que artistas en cualquier etapa de su carrera moneticen sus derechos y accedan a recursos de marketing y crecimiento típicos de un sello o editorial moderno”, afirmaron Joe Puthenveetil y Fred Davis, socios de The Raine Group.

Duetti completó su segunda titulización privada respaldada por activos, por USD 125 millones, elevando el total de su fideicomiso principal (master trust) a USD 205 millones. La empresa planea seguir accediendo regularmente al mercado de titulización, utilizando una fuente de financiación eficiente y líquida y ofreciendo a los inversores participación en los sectores de mayor crecimiento del mercado musical. En el cuarto trimestre de 2024, Duetti concretó la primera transacción de titulización musical respaldada principalmente por catálogos de artistas independientes y prevé continuar innovando con nuevas estructuras financieras para estos catálogos.

“Trabajar con Duetti me dio claridad y confianza para ver mi música como un activo real”, afirmó Calimossa, artista y productor radicado en Los Ángeles. “Reconocieron que la trayectoria de cada artista es distinta y se tomaron el tiempo de mostrarme opciones concretas alineadas con mis objetivos a largo plazo. Además, se convirtieron en socios de verdad, apoyando mi música con marketing, oportunidades de sincronización y orientación en mi carrera. Ese nivel de confianza y acompañamiento constante permite a artistas independientes como yo construir algo sostenible para el futuro”.

Acerca de Duetti

Duetti es la plataforma de servicios financieros y tecnológicos que potencia a artistas y creadores independientes, ayudándolos a monetizar, gestionar y expandir sus catálogos musicales. Fundada en 2022 por el director ejecutivo Lior Tibon y el director de operaciones Christopher Nolte, Duetti combina capital y experiencia operativa para transformar la música independiente en oportunidades de crecimiento reales.

Con estructuras de acuerdos flexibles, Duetti acompaña a una amplia variedad de creadores, ofreciendo soluciones integrales de gestión de catálogos y marketing. Desde su creación, más de 1100 artistas en más de 40 países confiaron en la plataforma para potenciar sus carreras.

Respaldada por The Raine Group, Flexpoint Ford, Nyca Partners, Viola Ventures y Roc Nation, Duetti ya recaudó más de USD 635 millones a través de financiamiento de capital y deuda, consolidándose como un aliado estratégico clave para la música independiente a nivel global.

