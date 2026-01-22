-

WEF26: „Lidský kapitál je klíčovým motorem ekonomické konkurenceschopnosti“

DAVOS, Švýcarsko--(BUSINESS WIRE)--Aby ekonomiky zůstaly v budoucnu konkurenceschopné, musí upřednostňovat investice do lidského kapitálu, uvedla na výročním zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v roce 2026 Její královská výsost princezna Reema Bandar Al-Saud, velvyslankyně Saúdské Arábie ve Spojených státech amerických.

Ve svém projevu na panelu Saudi House Její královská výsost poznamenala: „Lidský kapitál je dnes klíčovým motorem, pokud chcete konkurenceschopnou moderní ekonomiku.“

Dodala: „Pokud lidem dáte prostor k vedení, chopí se této iniciativy a dosáhnou výsledků. A když umístíte správné lidi na správné místo ve správný čas, stane se naprostý zázrak. Království je tím místem, má správné lidi a čas je právě teď.“

Jeho Excelence Ahmed A. Alkhateeb, ministr cestovního ruchu, uvedl: „Stanovili jsme si cíl do roku 2030 přivítat 100 milionů turistů ročně. Tohoto cíle jsme dosáhli o sedm let dříve a od roku 2023 jej každoročně překračujeme, spolu s trvalým meziročním růstem turistických výdajů.“

Jeho Excelence Khalid A. Alfalih, ministr investic, poznamenal: „Naše přímé zahraniční investice jsou pětkrát vyšší než před Saúdskou vizí 2030; naši místní investoři hlasují vlastními penězi, místní investice se zdvojnásobily a dosáhli jsme úrovně Číny a Indie, pokud jde o tvorbu kapitálu jako podíl na HDP.“

Jeho Excelence Mohammed A. Aljadaan, ministr financí, popsal, jak Saúdská vize 2030 poskytla plán pro důvěryhodnou národní transformaci: „Skutečná reforma se neměří rychlostí nebo časnými vítězstvími, ale tím, zda se stane trvalou – změní způsob, jakým se chovají instituce a trhy.“

Jeho Excelence Bandar I. Alkhorayef, ministr průmyslu a nerostných zdrojů, uvedl, že mládež je v rozvinutých ekonomikách nedostatkovým zdrojem, a dodal, že Saúdskoarabské království je „je obdařeno svou mládeží“.

Jeho Excelence Faisal F. Alibrahim, ministr hospodářství a plánování, řekl: „Vpřed směrem k větší odolnosti a udržitelnosti hraje soukromý sektor větší roli, spoluvůdčí roli; inovace a výzkum a vývoj jsou větší součástí naší ekonomické činnosti a propojujeme se a integrujeme s globálními trhy.“

Ministerstvo hospodářství a plánování oznámilo, že v roce 2026 spustí beta verzi platformy SUSTAIN během přednášky NextOn v Saudi House. SUSTAIN je partnerská síť pro propojování založená na umělé inteligenci, jejímž cílem je posílit mezisektorovou spolupráci a urychlit realizaci iniciativ v oblasti udržitelného rozvoje. Platforma byla vyvinuta ve spolupráci s WEF a Bain & Company.

Centrum programu Quality of Life a UN-Habitat společně oznámily výsledky iniciativy Quality of Life, globální platformy, která podporuje přístup k rozvoji měst zaměřený na lidi.

Společnost SDM oznámila partnerství s Weill Cornell Medicine – Cornell University s názvem Frontier Science for Human Health: A Saudi-U.S. Space Research Collaboration. Dohoda se zaměřuje na rozvoj inovativních technologií v oblasti vesmíru a výpočetní biologie se zaměřením na vesmírný výzkum a mise v oblasti lidského zdraví.

