Colgate-Palmolive en WHO Foundation kondigen wereldwijd partnerschap aan voor mondgezondheid

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigde Colgate-Palmolive een nieuwe meerjarige samenwerking aan met de WHO Foundation ter ondersteuning van de werkzaamheden van de Wereldgezondheidsorganisatie op het gebied van mondgezondheid. De toezegging van een vierjarige financiering zal helpen om de voorlichting op het gebied van mondgezondheid te vergroten, de integratie van mondgezondheid in nationale gezondheidsstelsels te ondersteunen, het bewustzijn te vergroten van mondgezondheid als een prioriteit voor de volksgezondheid. Dit initiatief bouwt voort op Colgate's toezegging om gemeenschappen voorlichting en middelen op het gebied van mondgezondheid te bieden. Het bedrijf kondigde recent aan dat het Colgate Bright Smiles, Bright Futures®-programma sinds 1991 wereldwijd ongeveer twee miljard kinderen en hun families heeft bereikt met voorlichting over mondgezondheid.

“Bij Colgate-Palmolive worden we gedreven door ons doel om een gezondere toekomst voor iedereen te creëren, en om meer mensen te laten glimlachen. We lanceren deze samenwerking met WHO Foundation gezien haar unieke positie om mondiale gezondheidsuitdagingen te ondersteunen en Colgate's leiderschapspositie in mondgezondheid als het merk dat het meest in alle huishoudens te vinden is,2 ” zei Ram Raghavan, President, Enterprise Oral Care, Colgate-Palmolive. “Mondgezondheid is essentieel, maar wordt te vaak vergeten, en is onderdeel van de mondiale gezondheidsagenda. We spannen ons in om van mondgezondheid een prioriteit voor de volksgezondheid te maken door preventie en voorlichting op te schalen en empirische oplossingen te ondersteunen die helpen om gezondheidsstelsels te versterken en de levens van gemeenschappen overal ter wereld te verbeteren.”

Mondgezondheid is fundamenteel voor de algemene gezondheid en het welzijn, maar krijgt in vele gezondheidsstelsels te weinig prioriteit. Deze verwaarlozing wordt vergroot door factoren zoals economische status, voorlichting, gezondheidsvaardigheden en toegang tot gezondheidszorg.1 Voor kinderen in het bijzonder kunnen de gevolgen van slechte mondgezondheid leiden tot fysieke pijn, emotionele problemen en uitdagingen in het onderwijs, waaronder concentratieproblemen en een verhoogde afwezigheid.3-5 Via deze samenwerking ondersteunen Colgate, onderdeel van de Colgate-Palmolive-familie van merken, en de WHO Foundation de Wereldgezondheidsorganisatie bij het aanpakken van aanhoudende belemmeringen die ongeveer de helft van de wereldbevolking treffen. Ze ondersteunen ook inspanningen om mondgezondheid te integreren in bredere agenda's voor volksgezondheid en gezondheidszorgstelsels.

“De WHO Foundation ondersteunt de missie van de WHO door particuliere financiering aan te wenden ter ondersteuning van prioriteiten voor de volksgezondheid," zei Anil Soni, Chief Executive Officer van de WHO Foundation. "Mondgezondheid speelt een essentiële rol in de algemene gezondheid en de vooruitgang is afhankelijk van langetermijninvesteringen in preventie, betrouwbaar advies en sterke gezondheidszorgstelsels. Dergelijke ondersteuning helpt bij de werkzaamheden van de WHO om mondgezondheid te bevorderen en de gezondheidsresultaten te verbeteren voor gemeenschappen overal ter wereld.”

Een gedeelde focus op systeemwijde impact

Het partnerschap beoogt de vooruitgang te versnellen door van mondgezondheid een fundamentele prioriteit voor de volksgezondheid te maken, gestuurd door drie strategische actiegebieden:

Opschalen van voorlichting over mondgezondheid: Hulp bij de integratie van essentiële preventie- en voorlichtingsbeginselen in gevestigde openbare gezondheidsinfrastructuur, zoals schoolgezondheidszorg, in aangewezen regio's.





Hulp bij de integratie van essentiële preventie- en voorlichtingsbeginselen in gevestigde openbare gezondheidsinfrastructuur, zoals schoolgezondheidszorg, in aangewezen regio's. Ondersteunen van beleid en richtlijnen: Ondersteunen van essentieel onderzoek om de Ministeries van Volksgezondheid te helpen bij het ontwikkelen van empirische, kosteneffectieve aanbevelingen voor de integratie van interventies op het gebied van mondgezondheid in nationale zorgstelsels.





Ondersteunen van essentieel onderzoek om de Ministeries van Volksgezondheid te helpen bij het ontwikkelen van empirische, kosteneffectieve aanbevelingen voor de integratie van interventies op het gebied van mondgezondheid in nationale zorgstelsels. Prioritering vergroten: Ondersteunen van bewustzijn via strategische, mondiale en sectoroverschrijdende betrokkenheid om de zichtbaarheid van mondgezondheid te vergroten en de impact en gevolgen van dit partnerschap te demonstreren.

Colgate en de WHO Foundation lanceren dit partnerschap op een moment waarop samenwerking tussen overheids- en particuliere sectoren cruciaal is om vooruitgang te boeken op het gebied van de mondiale gezondheidsdoelstellingen. Bij de recente vierde bijeenkomst op hoog niveau van de Verenigde Naties werd mondgezondheid erkend en opgenomen als een prioriteit voor de volksgezondheid in de preventie en de beheersing van niet-overdraagbare ziekten, waarbij lidstaten steun uitspreken en oproepen tot actie. Door te focussen op preventieve mondgezondheidsmaatregelen, empirisch beleid en het vergroten van het publiek bewustzijn over de relatie tussen mondgezondheid en de algemene gezondheid en het welzijn, beoogt dit partnerschap de levens overal ter wereld te verbeteren.

Over Colgate-Palmolive Company

Colgate-Palmolive Company is een zorgzaam, innovatief groeibedrijf dat een gezondere toekomst voor alle mensen, hun huisdieren en onze planeet wil creëren. We focussen ons op mond-, persoonlijke, thuis- en huisdierenverzorging en verkopen onze producten in meer dan 200 landen en regio's onder merken zoals Colgate, Palmolive, elmex, hello, meridol, Sorriso, Tom’s of Maine, EltaMD, Filorga, Irish Spring, Lady Speed Stick, PCA SKIN, Protex, Sanex, Softsoap, Speed Stick, Ajax, Axion, Fabuloso, Murphy, Soupline en Suavitel, evenals Hill’s Science Diet, Hill’s Prescription Diet en Prime100. We worden erkend voor ons leiderschap en onze innovatie in het bevorderen van duurzaamheid en het welzijn van de gemeenschap, waaronder onze verwezenlijkingen in het verminderen van plastic afval en het bevorderen van recyclebaarheid, het besparen van water, het beschermen van natuurlijke hulpbronnen en het verbeteren van de mondgezondheid van kinderen via het Colgate Bright Smiles, Bright Futures-programma, dat sinds 1991 ongeveer 2 miljard kinderen en hun families heeft bereikt. Voor meer informatie over de wereldwijde activiteiten van Colgate en hoe wij een toekomst bouwen waarin u kunt glimlachen, ga naar www.colgatepalmolive.com.

Over de WHO Foundation

De WHO Foundation is een onafhankelijke organisatie met hoofdkantoor te Genève, Zwitserland. De organisatie werd in 2020 opgericht ter ondersteuning van de missie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het wendt filantropisch kapitaal aan en bouwt katalytische partnerschappen om gezondheidsgelijkheid te bevorderen, antwoord te bieden op dringende gezondheidsuitdagingen en systemen te versterken die levens redden. Door partners en zorgprofessionals samen te brengen, helpt de Foundation vertrouwde oplossingen op te schalen, levensreddende responsen te financieren en aanhoudende verandering op het gebied van Health for All aan te drijven.who.foundation

Referenties

