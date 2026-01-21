Parse Biosciences y Graph Therapeutics se unen para crear un atlas funcional del sistema inmune a gran escala

SEATTLE & VIENA--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences y Graph Therapeutics (Graph) anunciaron hoy una alianza estratégica para crear uno de los atlas más grandes y completos sobre el funcionamiento del sistema inmune. La colaboración usará la plataforma lab-in-the-loop de Graph junto con GigaLab de Parse para analizar cientos de millones de células de pacientes con enfermedades inmunológicas mediante estímulos controlados, lo que permitirá comprender el comportamiento altamente dinámico del organismo y facilitar el descubrimiento y desarrollo de fármacos basados en inteligencia artificial. Este proyecto reduce riesgos y acelera la llegada de nuevas terapias curativas para pacientes con enfermedades del sistema inmune.

Las enfermedades autoinmunes y otras mediadas por el sistema inmune se caracterizan por respuestas de poblaciones celulares específicas según el contexto y el paciente, lo que dificulta identificar objetivos terapéuticos y predecir resultados clínicos. La alianza entre Graph y Parse enfrenta este desafío combinando los modelos de enfermedad derivados de pacientes de Graph con la tecnología de secuenciación de células individuales a escala completa de Parse, para analizar cientos de millones de células humanas y revelar las diversas interacciones inmunes y tisulares que impulsan la enfermedad. Este enfoque optimiza el proceso de descubrimiento y puede prevenir costosos fracasos en etapas avanzadas, con un potencial ahorro millonario por cada fármaco que llegue al mercado.

La plataforma de Graph integra sofisticados ensayos con células de pacientes y tecnología de aprendizaje activo iterativo para seleccionar y evaluar sistemáticamente estímulos en un amplio rango de contextos relevantes para la enfermedad. En lugar de confiar en modelos simplificados o estáticos que podrían no reflejar la realidad clínica, los científicos de Graph aplican un marco experimental que distingue eficazmente hipótesis prometedoras de callejones sin salida antes de comprometer recursos de desarrollo significativos. Cada ciclo de validación informa el siguiente, generando un efecto acumulativo de conocimiento que acelera futuros descubrimientos.

Una vez que la plataforma de Graph define las condiciones a perfilar dentro del complejo espacio de la disfunción inmune, GigaLab de Parse, utilizando la tecnología Evercode™, genera conjuntos masivos de datos de células individuales con velocidad y calidad sin precedentes.

“Tras una década desarrollando plataformas de descubrimiento de fármacos basadas en IA, aprendimos que cerrar la brecha entre predicción y realidad clínica requiere inversión activa en el contexto biológico”, señaló Gregory Vladimer, PhD, director ejecutivo y cofundador de Graph Therapeutics. “Esta colaboración trata los datos como infraestructura estratégica: cada experimento reduce la incertidumbre biológica, cada validación aumenta el conocimiento institucional y cada descubrimiento acelera el siguiente. Invertir en generación de datos clínicamente relevantes desde la etapa de descubrimiento transforma la economía y las tasas de éxito del desarrollo de fármacos”.

“El análisis sistemático de células de pacientes que realiza Graph es el tipo de trabajo transformador que GigaLab fue diseñado para respaldar”, afirmó Charlie Roco, PhD, cofundador y director de Tecnología de Parse. “Esta colaboración demuestra cómo la biología de células individuales a escala industrial y la inteligencia artificial avanzada revelan los mecanismos de la enfermedad directamente en células de pacientes y redefinen el descubrimiento de fármacos”.

Acerca de Graph Therapeutics

Graph Therapeutics desarrolla una plataforma de laboratorio inteligente de próxima generación basada en IA, diseñada para transformar el descubrimiento de fármacos en inflamación e inmunología. El equipo, que cuenta con éxitos previos en oncología de precisión con Allcyte y Exscientia, combina enfoques sofisticados con células vivas de pacientes y aprendizaje automático avanzado para superar los desafíos únicos del desarrollo de terapias para enfermedades inflamatorias complejas. La empresa tiene su sede en las afueras de Viena, Austria.

Acerca de Parse Biosciences

Parse Biosciences es una empresa global de ciencias de la vida cuya misión es acelerar los avances en salud humana e investigación científica. Su enfoque pionero, que permite a los investigadores realizar secuenciación de células individuales con una escala y facilidad sin precedentes, ha posibilitado descubrimientos revolucionarios en el tratamiento del cáncer, la reparación de tejidos, la terapia con células madre, enfermedades renales y hepáticas, el desarrollo cerebral y el sistema inmune.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.