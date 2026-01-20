OPEX® en Peltier werken samen om een unieke koelopslagoplossing voor geautomatiseerde fulfilmentsystemen te leveren

MOORESTOWN, N.J.--(BUSINESS WIRE)--OPEX® Corporation, een wereldwijde leider op het gebied van Next Generation Automation die innovatieve oplossingen biedt voor magazijn-, document- en postautomatisering, heeft vandaag een strategisch technologiepartnerschap aangekondigd met Peltier. De innovator op het gebied van koelketenhandel levert hiermee een unieke oplossing voor automatische fulfilmentsystemen, waaronder meerdere temperatuurzones en meerdere dieptes voor koude opslag. Deze samenwerking introduceert geavanceerde multi-temperatuur mogelijkheden voor de toonaangevende Perfect Pick® en Infinity® geautomatiseerde opslag- en ophaalsystemen (ASRS) van OPEX Corporation. Dit stelt klanten in de levensmiddelen-, farmaceutische en life sciences-markten in staat om gekoelde en bevroren producten naadloos op te slaan en op te halen met behulp van Peltier's actief gekoelde, AI-gestuurde containers, die dure vrieskamers of gespecialiseerde infrastructuur overbodig maken.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.