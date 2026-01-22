-

Andersen Consulting indgår samarbejde med Africa International Advisors

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udbygger sine kompetencer inden for strategi og forretningstransformation i Afrika gennem en samarbejdsaftale med Africa International Advisors (AIA), en Johannesburg-baseret virksomhed, der fokuserer på at forbedre virksomheders konkurrenceevne gennem sektorspecifik indsigt, innovation og rådgivning.

AIA blev stiftet i 2002 og er et panafrikansk managementkonsulentfirma, der leverer strategibaserede rådgivningsydelser med fokus på digital transformation og ai-drevne forretningsresultater. Firmaet rådgiver kunder på tværs af sektorer, herunder energi og ressourcer, olie og gas, infrastruktur, handel og logistik, finansielle tjenesteydelser, bankvæsen og telekommunikation. AIA's strategiske perspektiv, lokale troværdighed og markedsadgang gør det muligt at udvikle og implementere løsninger, der samkører mennesker, processer og teknologi med henblik på at skabe meningsfuld forandring.

"Vores mission har fra begyndelsen været at fremme udviklingen gennem en Afrika-centreret prisme, der er forankret i kontinentets realiteter og ambitioner," udtalte Hasnayn Ebrahim, adminstrerende direktør og managing partner hos AIA. "Gennem dette samarbejde med Andersen Consulting får vi adgang til global indsigt og førende praksisser, samtidig med at vi fastholder vores lokale engagement, hvilket gør os i stand til at hjælpe kunder med at skabe vækst, styrke eksekveringen og lede med selvtillid på tværs af kontinentet."

"Få rådgivningsfirmaer kombinerer et dybt engagement i Afrikas unikke udfordringer med et stærkt fokus på praktisk, institutionel transformation," udtalte Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "AIA’s strategiske ekspertise, sektorindsigt og dedikation til at skabe mærkbare resultater styrker vores fælles kapacitet til at fremme væksten og robustheden på tværs af kontinentets vigtigste industrier."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en komplet portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og ai-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og forretningsrådgivning via en global platform med over 50.000 professionelle medarbejdere og tilstedeværelse på mere end 1.000 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulenttjenester gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

