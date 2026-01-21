Board werkt met Microsoft samen om Agentic AI in de kern van Enterprise Planning te brengen

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Board, een van de toonaangevende Enterprise Planning Platforms, kondigde vandaag de lancering aan van Board Agents gebouwd op Microsoft Foundry. Board Agents levert een intelligente reeks domeinspecifieke, bedrijfsklare AI agents die praktische planningsbeslissingen ondersteunen in financiën, de toeleveringsketen en merchandising. Dit is de eerste Board bedrijfsplanningscapaciteit ontwikkeld met Microsoft Foundry, waarbij gebruik wordt gemaakt van Microsoft Azure’s agentic AI-tools en -services om veilige, op de cloud gebaseerde AI-innovatie te versnellen.

De initiële release omvat FP&A en Controller Agents voor de Office of Finance, daarna zullen Merchandiser en Supply Chain Agents volgen.

