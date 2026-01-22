WEF26: „Kapitał ludzki zasadniczą siłą napędową konkurencyjności gospodarczej”

DAVOS, Szwajcaria--(BUSINESS WIRE)--Aby gospodarki mogły w przyszłości utrzymać konkurencyjność, muszą priorytetowo potraktować inwestycje w kapitał ludzki, na co zwróciła uwagę Jej Królewska Wysokość Księżniczka Rima bint Bandar Al Su’ud, ambasadorka Królestwa Arabii Saudyjskiej w Stanach Zjednoczonych, podczas dorocznej konferencji Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) 2026.

Podczas dyskusji panelowej w pawilonie Arabii Saudyjskiej księżniczka powiedziała: „[k]apitał ludzki jest dziś zasadniczą siłą napędową konkurencyjnej, nowoczesnej gospodarki”.

Dodała również: „[l]udzie cieszący się wsparciem i mający warunki, by przejąć stery, podejmują inicjatywę i osiągają znakomite rezultaty. A jeśli właściwi ludzie znajdą się we właściwym miejscu w odpowiednim czasie, dzieje się prawdziwa magia. Takim miejscem jest Królestwo, mamy odpowiednich ludzi, a czas na działanie jest właśnie teraz”.

Jego Ekscelencja Ahmed A. Alkhateeb, minister turystyki, powiedział: „[w]yznaczyliśmy sobie cel na 2030 r., by gościć 100 mln turystów rocznie. Cel ten zrealizowaliśmy siedem lat wcześniej i od 2023 r. co roku stale osiągamy go z nawiązką i wydatki turystów w ujęciu rok do roku również ciągle rosną”.

Jego Ekscelencja Khalid A. Alfalih, minister inwestycji, powiedział: „[p]oziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych w naszym kraju 5-krotnie przekracza obecnie stan sprzed wizji Arabii Saudyjskiej na 2030 rok; nasi lokalni inwestorzy głosują swoimi portfelami, lokalne inwestycje podwoiły się i osiągnęliśmy poziom Chin i Indii pod względem akumulacji kapitału jako odsetka PKB”.

Jego Ekscelencja Muhammad A. Aljadaan, minister finansów, przedstawił wizję Arabii Saudyjskiej na 2030 rok jako plan działania na rzecz osiągnięcia wiarygodnej krajowej transformacji: „[w]yznacznikiem prawdziwych reform nie jest tempo ani szybko osiągane sukcesy, ale ich trwały charakter – zmiana sposobów funkcjonowania instytucji i rynków”.

Jego Ekscelencja Bandar I. Alkhorayef, minister przemysłu i zasobów mineralnych, powiedział, że młodzież stanowi cenny zasób, którego brakuje dziś w wysoko rozwiniętych gospodarkach, a następnie dodał, że Królestwo Arabii Saudyjskiej „ma szczęście mieć wspaniałą młodzież”.

Jego Ekscelencja Faisal F. Alibrahim, minister gospodarki i planowania, powiedział: „[i]dąc w stronę coraz większej odporności i coraz bardziej zrównoważonego charakteru działań, sektor prywatny odgrywa większą rolę jako podmiot współodpowiedzialny za kierowanie nimi; innowacje i prace badawczo-rozwojowe stanowią dziś większą część naszej działalności gospodarczej i stawiamy na łączność i integrację ze światowymi rynkami”.

Podczas pogadanki NextOn w pawilonie Arabii Saudyjskiej Ministerstwo Gospodarki i Planowania poinformowało, że w 2026 r. zamierza przedstawić wersję beta platformy SUSTAIN. Platforma SUSTAIN stanowi wspomaganą AI sieć na rzecz kojarzenia partnerów, opracowaną z myślą o wzmocnieniu współpracy międzysektorowej i szybszej realizacji inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Platforma została opracowana we współpracy z WEF oraz firmą Bain & Company.

Centrum odpowiedzialne za realizację inicjatywy Quality of Life Program oraz UN-Habitat wspólnie poinformowały o efektach inicjatywy Quality of Life, globalnej platformy wspierającej podejście do rozwoju obszarów miejskich ukierunkowane na człowieka.

Firma SDM ogłosiła nawiązanie partnerstwa z wydziałem medycznym Weill Cornell na Uniwersytecie Cornella, realizowanego pod szyldem „Frontier Science for Human Health: A Saudi–U.S. Space Research Collaboration” [Pionierskie badania naukowe w służbie zdrowia człowieka: współpraca Arabii Saudyjskiej i USA w dziedzinie badań nad przestrzenią kosmiczną]. Porozumienie koncentruje się na rozwoju innowacyjnych technologii z zakresu przestrzeni kosmicznej i biologii obliczeniowej, z naciskiem na badania przestrzeni kosmicznej i misje na rzecz ludzkiego zdrowia.

Źródło: AETOSWire

