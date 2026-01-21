-

Board携手Microsoft将智能体AI融入企业规划核心

聚焦特定领域且适配企业需求的AI智能体为财务、供应链和商品销售全流程规划提供支持

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的企业规划平台Board今日宣布推出基于Microsoft Foundry构建的Board Agents。Board Agents是一套聚焦特定领域且适配企业需求的智能AI智能体套件，可在财务、供应链和商品销售领域为实际规划决策提供支持。这是Board与Microsoft Foundry合作开发的首项企业规划功能，其依托Microsoft Azure的智能体AI工具和服务，助力企业实现安全、云原生的AI创新加速落地。

首期发布的产品包含面向财务部门的财务规划与分析(FP&A)和财务主管智能体，后续还将推出商品销售和供应链智能体。Board Agents原生集成于Board企业规划平台，能够为高价值规划场景的智能体AI应用提供安全且合规可控的基础支撑。

首席产品官David Marmer表示：“随着市场对AI技术的关注度持续提升，众多客户都在寻求能够实现切实投资回报的清晰路径。Board Agents围绕解决实际问题的业务场景用例进行构建，客户不仅能更快实现价值落地，还能根据业务发展动态轻松调整智能体功能。我们并非简单地将AI技术嫁接在Board平台上，而是将其深度嵌入我们的引擎，使其能够理解客户的数据、流程和数据访问策略。”

Board Agents的核心差异化优势

  • 基于角色定位、聚焦具体场景的智能体设计：Board打造了一系列面向特定规划岗位和业务场景的智能体，确保它们能够精准适配业务语境，输出即时且相关的价值。
  • 多智能体协同编排能力：面对复杂规划场景，Board Agents可实现多智能体协同工作，整合各智能体的专业能力，助力企业解决跨职能、跨优先级的多维决策难题。
  • 深度适配企业规划模型：Board Agents原生集成于Board平台，可直接调用企业团队日常使用的同一套数据、假设条件和计算逻辑开展工作。
  • 集成预测分析与场景规划功能：Board Agents可与Board Foresight功能协同运行，为企业提供高级预测分析和场景规划支持，助力团队评估决策取舍、构建结果模型，并洞悉影响业务表现的外部因素。

正如EBSCO Industries财务规划与分析副总裁Adam Hancock所说：“FP&A智能体的数据分析整合能力最令我印象深刻。它能够整合企业详细的资产负债表和利润表数据，提炼出清晰且具备可操作性的洞察，这对EBSCO而言价值非凡。”

Board Agents依托Board与Microsoft的合作，具备企业级部署能力。

Microsoft欧洲、中东和非洲高级总监Peter Skov表示：“企业级AI部署需要兼顾灵活性、合规可控性和信任基础。基于Microsoft Foundry构建的Board Agents采用多智能体协同编排架构，能够随AI技术的演进快速完成功能适配，同时在准确性、安全性和数据隐私方面建立起严格的伦理管控机制。我们与Board的合作有助于企业在对结果可靠性要求极高的复杂规划场景中负责任地应用AI技术。”

FP&A和财务主管智能体将于2026年3月31日起在全球范围内正式上线，同时也将登陆Microsoft Marketplace。商品销售和供应链智能体预计将在财务系列智能体发布后不久推出。

如需进一步了解Board Agents，请访问board.com/ai

关于Board

Board是企业规划平台，旨在加速业务绩效、实现持续规划并推动自信、一致的决策。它借助对企业和外部数据的实时可见性来支持更准确的预测，并通过单一事实来源统一财务和运营。通过为每个角色提供AI增强体验，团队可以持续做出更明智的决策，以实现可预测且盈利的业务成果。

这就是为什么包括H&M、BASF、Burberry、Toyota、Coca-Cola和HSBC在内的具有远见的全球品牌，以及成千上万的其他企业，都信任Board来自信地驾驭复杂的市场。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Jennie Olean
jolean@board.com

Industry:

Board

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Jennie Olean
jolean@board.com

More News From Board

Board连续四年蝉联Gartner®®财务规划软件魔力象限™领导者殊荣

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的企业规划平台Board今日宣布，公司被评为2025年Gartner®财务规划软件魔力象限™领导者。这是该公司连续第四年跻身领导者象限。 Board企业规划平台整合了企业各项规划流程，支持战略、财务及运营规划，并提供近乎实时的分析与数据共享功能。Board一体化规划方案已在制造业、快速消费品（CPG）和零售行业的财务与运营规划领域获得广泛应用。 Board首席执行官Jeff Casale表示，“我们很自豪能够再次被评为Gartner财务规划软件魔力象限的领导者。对Board而言，这一认可反映了我们持续致力于帮助企业通过单一平台整合战略、财务和运营规划，赋能团队实现持续规划、自信决策，在瞬息万变的世界中保持竞争优势。” Board平台的核心创新是Flex Grid，此新一代界面通过重塑数据可视化、计算和仪表板功能，实现了自助式规划与分析。Flex Grid环境提供直观的公式与仪表板功能，支持大规模的自下而上和自上而下规划。用户能够在类似Excel的熟悉界面中，高效处理海量数据、执行精细预测，并进行快速精准的情景建模。...

Board企业规划平台获得Microsoft解决方案合作伙伴认证以及Azure认证软件称号

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的企业规划平台Board 今日宣布已获得Microsoft解决方案合作伙伴认证以及Azure认证软件称号，这标志着该公司在Microsoft Azure上交付企业级SaaS解决方案的能力得到认可。 该认证认可了Board企业规划平台达到了Microsoft针对财务规划软件设定的最高技术标准。它证实了该平台能够为客户提供持续、自主的云治理能力，助力企业制定更明智的财务战略，并简化全企业范围内的运营流程。 Board负责Microsoft联盟事务的全球主管John Kelley表示：“获得Azure认证软件称号是我们与Microsoft战略协同过程中的一个重要里程碑。我们致力于提供安全、可扩展且合规的软件解决方案，帮助合作伙伴和客户提升战略财务与运营规划方面的表现。” Microsoft瑞士商业合作伙伴负责人、瑞士领导团队成员Andrew Reid评论道：“Board作为我们ISV合作伙伴生态系统的一员，持续展现出卓越的实力。我们很荣幸授予其Azure认证软件称号。这一认证体现了Board在架构、安全性和运营绩效方面对最...

Board通过AI驱动的智能体重塑规划师体验

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的企业规划平台Board今日推出重塑后的规划师体验，该体验反映了现代规划的实际运作方式——实时、跨团队且直面持续变化。此次发布整合了三大核心能力：Board 14.3中直观的自助服务升级、持续规划的新基础架构，以及AI驱动的Board Agents预览版。 每项新功能的设计初衷都是为了消除规划流程中的阻碍。Board 14.3是企业规划平台的最新演进版本，旨在提升规划师处理数据的方式。它实现了更快的性能，并在数据录入、导出和可视化方面带来了改进。借助适用于场景建模和分析的新型自助工具，团队能够更快速地从提出问题过渡到得出答案。 持续规划现已完全集成，使用户能够应对变化的条件而无需从头开始。借助Board Foresight，规划师可将外部经济信号直接引入其模型，并一键将预测输出发送回Board。他们可以实时将预测与实际数据进行比较、测试场景并随着条件的演变进行调整。 Board产品高级副总裁David Marmer表示：“规划不应在意外情况发生时崩溃，也不能只是每季度回顾一次的工作。它需要反映当前正在发生的事情。通过...
Back to Newsroom