Board携手Microsoft将智能体AI融入企业规划核心

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的企业规划平台Board今日宣布推出基于Microsoft Foundry构建的Board Agents。Board Agents是一套聚焦特定领域且适配企业需求的智能AI智能体套件，可在财务、供应链和商品销售领域为实际规划决策提供支持。这是Board与Microsoft Foundry合作开发的首项企业规划功能，其依托Microsoft Azure的智能体AI工具和服务，助力企业实现安全、云原生的AI创新加速落地。

首期发布的产品包含面向财务部门的财务规划与分析(FP&A)和财务主管智能体，后续还将推出商品销售和供应链智能体。Board Agents原生集成于Board企业规划平台，能够为高价值规划场景的智能体AI应用提供安全且合规可控的基础支撑。

首席产品官David Marmer表示：“随着市场对AI技术的关注度持续提升，众多客户都在寻求能够实现切实投资回报的清晰路径。Board Agents围绕解决实际问题的业务场景用例进行构建，客户不仅能更快实现价值落地，还能根据业务发展动态轻松调整智能体功能。我们并非简单地将AI技术嫁接在Board平台上，而是将其深度嵌入我们的引擎，使其能够理解客户的数据、流程和数据访问策略。”

Board Agents的核心差异化优势

基于角色定位、聚焦具体场景的智能体设计 ：Board打造了一系列面向特定规划岗位和业务场景的智能体，确保它们能够精准适配业务语境，输出即时且相关的价值。

：Board打造了一系列面向特定规划岗位和业务场景的智能体，确保它们能够精准适配业务语境，输出即时且相关的价值。 多智能体协同编排能力： 面对复杂规划场景，Board Agents可实现多智能体协同工作，整合各智能体的专业能力，助力企业解决跨职能、跨优先级的多维决策难题。

面对复杂规划场景，Board Agents可实现多智能体协同工作，整合各智能体的专业能力，助力企业解决跨职能、跨优先级的多维决策难题。 深度适配企业规划模型： Board Agents原生集成于Board平台，可直接调用企业团队日常使用的同一套数据、假设条件和计算逻辑开展工作。

Board Agents原生集成于Board平台，可直接调用企业团队日常使用的同一套数据、假设条件和计算逻辑开展工作。 集成预测分析与场景规划功能：Board Agents可与Board Foresight功能协同运行，为企业提供高级预测分析和场景规划支持，助力团队评估决策取舍、构建结果模型，并洞悉影响业务表现的外部因素。

正如EBSCO Industries财务规划与分析副总裁Adam Hancock所说：“FP&A智能体的数据分析整合能力最令我印象深刻。它能够整合企业详细的资产负债表和利润表数据，提炼出清晰且具备可操作性的洞察，这对EBSCO而言价值非凡。”

Board Agents依托Board与Microsoft的合作，具备企业级部署能力。

Microsoft欧洲、中东和非洲高级总监Peter Skov表示：“企业级AI部署需要兼顾灵活性、合规可控性和信任基础。基于Microsoft Foundry构建的Board Agents采用多智能体协同编排架构，能够随AI技术的演进快速完成功能适配，同时在准确性、安全性和数据隐私方面建立起严格的伦理管控机制。我们与Board的合作有助于企业在对结果可靠性要求极高的复杂规划场景中负责任地应用AI技术。”

FP&A和财务主管智能体将于2026年3月31日起在全球范围内正式上线，同时也将登陆Microsoft Marketplace。商品销售和供应链智能体预计将在财务系列智能体发布后不久推出。

如需进一步了解Board Agents，请访问board.com/ai。

关于Board

Board是企业规划平台，旨在加速业务绩效、实现持续规划并推动自信、一致的决策。它借助对企业和外部数据的实时可见性来支持更准确的预测，并通过单一事实来源统一财务和运营。通过为每个角色提供AI增强体验，团队可以持续做出更明智的决策，以实现可预测且盈利的业务成果。

这就是为什么包括H&M、BASF、Burberry、Toyota、Coca-Cola和HSBC在内的具有远见的全球品牌，以及成千上万的其他企业，都信任Board来自信地驾驭复杂的市场。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。