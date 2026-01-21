STREAMWIDE marca un hito importante en la región de APAC con la implementación de seguridad pública de UPCAD en Filipinas

MANILA, Filipinas--(BUSINESS WIRE)--STREAMWIDE fue seleccionada por UPCAD (Unified Platform for Communication and Dispatch) en Filipinas para impulsar su plataforma de comunicaciones críticas de próxima generación para personal de primera respuesta en un proyecto que incluirá la integración con los centros de llamadas 911 nacionales.

Con esta colaboración, UPCAD integra la tecnología de misión crítica probada en campo de STREAMWIDE con los servicios nacionales 911; la nueva solución está diseñada para garantizar una comunicación ininterrumpida, segura y confiable durante emergencias, lo que permitirá tiempos de respuesta más rápidos, un mejor conocimiento de la situación y resultados optimizados de seguridad pública.

Al integrarse directamente con los centros de llamadas 911, la plataforma permite compartir en tiempo real información crítica, como la ubicación de la persona que llama, los detalles del incidente y el estado de la respuesta, con los equipos de primera respuesta y de comando.

A través de nuestra API, la plataforma integra funciones de flujo de trabajo digital, lo que permite que la información fluya sin problemas en el mismo sistema. Esto da la posibilidad de generar informes actualizados, crear automáticamente flujos de trabajo para incidentes, asignar tareas, supervisar el progreso y obtener actualizaciones en tiempo real, funciones que no estaban disponibles en los sistemas de radio móvil terrestre (LMR) tradicionales.

A diferencia de las comunicaciones por radio solo de voz, este enfoque integrado ofrece a los despachadores, personal de respuesta y supervisores una visión operativa compartida mediante el historial de incidentes, informes automatizados, procedimientos operativos estandarizados y visibilidad en tiempo real. Gracias a la combinación de flujos de trabajo digitales con capacidades de voz y colaboración, la plataforma permite la toma de decisiones más rápida, mejor coordinación y mayor rendición de cuentas durante todo el ciclo de vida del incidente.

La plataforma conecta la recepción de llamadas de emergencia con las operaciones de campo, garantizando que no se pierda información crítica en situaciones de alta presión. Los despachadores y los equipos de respuesta pueden colaborar en un sistema unificado que admite la comunicación de voz, datos y multimedia.

Capacidades clave de la plataforma:

Integración directa con los sistemas del centro de llamadas 911 para compartir información en tiempo real

Comunicación de voz y datos de misión crítica con alta disponibilidad y redundancia

Canales seguros y encriptados para proteger datos confidenciales de emergencia

Seguimiento de ubicación y actualizaciones de la situación en tiempo real para agilizar la toma de decisiones

Arquitectura escalable que admite redes de emergencia urbanas, regionales o nacionales

Pascal Beglin, CEO de STREAMWIDE, comentó:

“Ofrecer tecnología confiable y de misión crítica al más alto nivel es fundamental para nuestro trabajo. La colaboración con una autoridad líder en seguridad pública en Filipinas subraya la confianza depositada en nuestras capacidades y refleja la probada madurez de nuestras soluciones para el personal de primera respuesta. Nos enorgullece especialmente que la integración de nuestra plataforma con los servicios nacionales del 911, en combinación con flujos de trabajo digitales y capacidades de colaboración por voz, mejore directamente la eficiencia operativa, el conocimiento de la situación y la coordinación del personal de primera respuesta sobre el terreno.

Ser seleccionados por UPCAD marca un hito importante para nuestra expansión en APAC y refuerza nuestra capacidad de brindar servicios de misión crítica seguros, resilientes e innovadores a gran escala”.

Rob Llaguno, gerente de país y director del proyecto 911 Nacional Unificado, comentó:

“Es un honor impulsar este proyecto revolucionario que unificará las comunicaciones entre nuestros departamentos de Policía, Bomberos y Emergencias 911.

Las aplicaciones y los casos de uso son numerosos: conectar las comunicaciones durante la respuesta a desastres y calamidades, gestionar eventos nacionales y proporcionar a los comandantes de tierra y de incidentes soluciones de comunicación de misión crítica, herramientas de colaboración multimedia y capacidades de última generación mejorarán significativamente la coordinación y el conocimiento de las distintas situaciones por parte del personal de primera línea. Este nuevo nivel de eficiencia garantizará una mayor seguridad tanto para el público como para nuestros socorristas”.

Acerca de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW - FR0010528059)

STREAMWIDE es un líder mundial reconocido en soluciones de comunicación seguras, esenciales para la misión y para el negocio. Con la confianza de agencias de seguridad pública y empresas de todo el mundo, STREAMWIDE ofrece plataformas innovadoras que combinan resiliencia, interoperabilidad y facilidad de uso. Sus soluciones permiten a las organizaciones de seguridad pública, defensa, energía, transporte e industria colaborar de forma más eficiente, responder con mayor rapidez y operar con la máxima seguridad en los entornos más exigentes.

Más información: http://www.streamwide.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.