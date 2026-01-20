Andersen Consulting新增合作公司Africa International Advisors

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与Africa International Advisors (AIA)达成合作协议，进一步拓展其在非洲地区的战略咨询和业务转型服务能力。AIA总部位于约翰内斯堡，专注于通过行业专属洞察、创新方案和咨询服务提升企业竞争力。

AIA成立于2002年，是一家泛非洲管理咨询公司，提供以战略为导向的咨询服务，并聚焦数字化转型和AI驱动的业务成果。该公司为多个行业的客户提供咨询服务，包括能源和资源、石油和天然气、基础设施、贸易和物流、金融服务、银行以及电信行业。AIA凭借其战略视角、本地公信力和市场准入优势，能够设计并实施整合人员、流程和技术的解决方案，从而推动切实有效的变革。

AIA首席执行官兼管理合伙人Hasnayn Ebrahim表示：“从成立之初，我们的使命就是以非洲为核心视角推动发展，立足非洲大陆的现实情况和发展愿景。通过与Andersen Consulting的此次合作，我们得以获取全球洞察和领先实践，同时坚守对本地化服务的承诺，助力客户在非洲大陆释放增长潜力、强化执行能力，并自信引领行业发展。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“很少有咨询公司能同时做到深耕非洲独特挑战，且高度专注于切实可行的机构转型。AIA的战略专业能力、行业知识储备以及对切实成果的执着追求，将增强我们在非洲关键行业推动增长和韧性的整体实力。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。