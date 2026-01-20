Colgate-Palmolive e la WHO Foundation annunciano una collaborazione globale per la salute orale

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Oggi, Colgate-Palmolive ha annunciato una collaborazione pluriennale con la WHO Foundation per sostenere il lavoro svolto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in tema di salute orale. Il finanziamento quadriennale aiuterà ad ampliare l'informazione sulla salute orale, sosterrà l'integrazione della salute orale nei sistemi sanitari nazionali e sensibilizzerà l'opinione pubblica sull'importanza della salute orale come priorità per la salute pubblica. Questa iniziativa si basa sull'impegno di Colgate a fornire alle comunità informazioni e risorse in ambito di salute orale. Recentemente, la Società ha annunciato che il programma educativo Colgate Bright Smiles, Bright Futures® ha raggiunto circa due miliardi di bambini e le loro famiglie in tutto il mondo dal 1991 con informazioni in tema di salute orale.

“In Colgate-Palmolive, siamo guidati dal nostro obiettivo di reinventare un futuro più sano per tutti e creare più sorrisi. Stiamo lanciando questa collaborazione con la WHO Foundation, vista la sua posizione unica per supportare le sfide sanitarie globali e la posizione di leadership di Colgate nella salute orale come il marchio più diffuso in assoluto nelle abitazioni2”, ha spiegato Ram Raghavan, Presidente, Enterprise Oral Care, Colgate-Palmolive. “La salute orale è un tema critico, e spesso trascurato, parte dell'agenda sanitaria globale. Siamo impegnati a elevare la salute orale a priorità di salute pubblica, ampliando la prevenzione e l'educazione e supportando soluzioni basate sull'evidenza che aiutano a rafforzare i sistemi sanitari e a migliorare le vite nelle comunità di tutto il mondo”.

La salute orale è fondamentale per la salute e il benessere in generale, eppure la sua priorità è sottostimata in molti sistemi sanitari. Questa negligenza è aggravata da fattori come la situazione economica, il livello di istruzione, l'alfabetizzazione sanitaria e l'accesso all'assistenza sanitaria.1 Per i bambini, in modo particolare, le conseguenze di una scarsa salute orale può provocare dolori fisici, problemi emotivi e sfide a livello scolastico, tra cui difficoltà nella concentrazione e aumento dell'assenteismo.3-5 Attraverso questa collaborazione, Colgate, parte della famiglia di marchi Colgate-Palmolive, e la WHO Foundation stanno supportando l'Organizzazione Mondiale della Sanità per affrontare le barriere persistenti che interessano circa metà della popolazione mondiale, sostenendo gli sforzi di integrazione della salute orale in agende e sistemi di salute pubblica più ampi.

“La WHO Foundation supporta la missione dell'OMS mobilizzando fondi privati a sostegno di priorità di salut pubblica”, ha dichiarato Anil Soni, Direttore generale della WHO Foundation. “La salute orale ha un ruolo fondamentale nella salute complessiva, e il progresso dipende dall'investimento a lungo termine nella prevenzione, nella guida fidata e in sistemi sanitari solidi. Tale supporto aiuta il lavoro dell'OMS a portare avanti la salute orale e migliorare gli esiti sanitari per le comunità di tutto il mondo”.

Un'attenzione condivisa all'impatto a livello di sistema

La collaborazione mira ad accelerare il progresso elevando la salute orale a priorità fondamentale per la salute pubblica, guidata da tre aree di azione strategiche:

Ampliare l'educazione sulla salute orale : aiutare a integrare i principi fondamentali della prevenzione e dell'educazione nell'infrastruttura pubblica sanitaria consolidata, come i sistemi sanitari scolastici, in determinate regioni.





: aiutare a integrare i principi fondamentali della prevenzione e dell'educazione nell'infrastruttura pubblica sanitaria consolidata, come i sistemi sanitari scolastici, in determinate regioni. Supportare le politiche e le linee guida : supportare la ricerca essenziale per aiutare i Ministeri della sanità a sviluppare raccomandazioni basate sull'evidenza, efficienti in termini di costi per integrare interventi di salute orale nei sistemi sanitari nazionali.





: supportare la ricerca essenziale per aiutare i Ministeri della sanità a sviluppare raccomandazioni basate sull'evidenza, efficienti in termini di costi per integrare interventi di salute orale nei sistemi sanitari nazionali. Aumentare la priorità: supportare la consapevolezza attraverso l'impegno strategico, globale e interesettoriale per alzare il profilo della salute orale e mostrare l'impatto e i risultati di questa partnership.

Colgate e la WHO Foundation stanno lanciando questo sodalizio in un momento in cui la collaborazione tra i settori pubblico e privato è cruciale per portare avanti gli obiettivi sanitari globali. In occasione del recente Fourth United Nations High-Level Meeting, la salute orale è stata riconosciuta e inclusa come una priorità di salute pubblica nella prevenzione e nel controllo dell malattie non trasmissibili, con gli Stati Membri che hanno supportato e sollecitato l'adozione di misure. Con l'attenzione sulle misure di prevenzione della salute orale, sulle politiche basate sull'evidenza e sulla più ampia consapevolezza pubblica sui legami tra salute orale e salute e benessere complessivi, questa partnership mira a migliorare le vite delle persone in tutto il mondo.

