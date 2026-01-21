STREAMWIDE haalt belangrijke mijlpaal in APAC met implementatie van UPCAD voor openbare veiligheid in de Filipijnen

MANILLA, Filippijnen--(BUSINESS WIRE)--STREAMWIDE is door UPCAD (Unified Platform for Communication and Dispatch) van de Filippijnen uitgekozen voor het ondersteunen van zijn volgende generatie kritieke communicatieplatform voor eerstehulpverleners. Dit platform is verbonden met nationale 112-meldkamers.

Dankzij deze samenwerking integreert UPCAD de in de praktijk bewezen missiekritieke technologie van STREAMWIDE met de nationale 911-diensten. De nieuwe oplossing is ontwikkeld om tijdens noodsituaties ononderbroken, veilige en betrouwbare communicatie te garanderen. Dit levert snellere responstijden, een duidelijker situatiebeeld en verbeterde resultaten op het gebied van openbare veiligheid op.

Het platform is rechtstreeks gekoppeld aan 112-meldkamers. Zo kan cruciale informatie zoals de locatie van de beller, details over het incident en de responsstatus in real time worden gedeeld met eerstehulpverleners en commandoteams.

Via onze API integreert het platform digitale workflows en kan de informatiestroom naadloos in hetzelfde systeem worden opgeslagen. Dit maakt actuele rapportage mogelijk met automatische aanmaak van incidentworkflows, toewijzing van taken, controle van de voortgang en vastlegging van updates in real time. Deze opties kunnen de verouderde LMR-systemen niet bieden.

