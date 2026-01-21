OPEX® y Peltier se asocian para ofrecer una solución de almacenamiento en frío única en su tipo para sistemas de logística automatizada

MOORESTOWN, NJ--(BUSINESS WIRE)--OPEX® Corporation, líder mundial en automatización de próxima generación que ofrece soluciones innovadoras de automatización de depósito, documentos y correo, anunció hoy una asociación tecnológica estratégica con Peltier, una empresa innovadora en el comercio de cadena de frío, para ofrecer una solución única de almacenamiento en frío multitemperatura y varias profundidades para sistemas de logística automatizada. Esta colaboración introduce capacidades avanzadas multitemperatura en los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS) líderes en la industria de OPEX Corporation Perfect Pick® y Infinity®, lo que permitirá a los clientes de los mercados de comestibles, farmacéuticos y de ciencias biológicas almacenar y recuperar sin problemas productos refrigerados y congelados mediante los contenedores enfriados activamente y habilitados por IA de Peltier, eliminando la necesidad de costosas cámaras de congelación o infraestructura especializada.

“Muchos de nuestros clientes han expresado su necesidad de capacidades multitemperatura, pero a menudo se ven disuadidos por las soluciones tradicionales que requieren una infraestructura costosa y cambios complejos en el sistema”, comentó Monty McVaugh, jefe de productos de Automatización de Almacenes de OPEX. “Al integrar la tecnología de contenedores de Peltier en nuestra infraestructura actual, ahora podemos ofrecer una solución flexible, escalable, eficiente y altamente rentable sin modificar nuestros sistemas básicos”.

El sistema Peltier ToteTM está diseñado con puntos de ajuste de temperatura precisos e individualmente controlados y conectividad IoT, lo que permite la monitorización y gestión en tiempo real de las condiciones de almacenamiento mediante mensajes de API integrados. Cada contenedor recibe alimentación durante el almacenamiento multiprofundidad, y los vehículos robóticos OPEX iBOT® mantienen la temperatura durante el transporte, garantizando así la integridad continua de la cadena de frío. Esta innovación revolucionaria permite a las organizaciones integrar el inventario refrigerado y congelado directamente en entornos de almacenamiento a temperatura ambiente, simplificando notablemente las operaciones y maximizando el uso del espacio, a la vez que se reduce la inversión de capital.

Además, esta estrategia de almacenamiento en frío mejora la comodidad y la seguridad de los trabajadores porque elimina la necesidad de que el personal opere en entornos de congelación hostiles. Las capacidades físicas de IA del sistema impulsan la gestión dinámica de la energía y proporcionan informes detallados para productos sensibles, incluidos aquellos sujetos a las estrictas regulaciones de la FDA. A diferencia de las cámaras frigoríficas convencionales, donde un fallo de refrigeración puede provocar la pérdida total del producto, los contenedores Peltier aíslan cualquier problema potencial en contenedores individuales, minimizando así el riesgo y el desperdicio. Además, son ecológicos, gracias a la tecnología patentada de refrigeración de estado sólido, a diferencia de los sistemas de refrigeración basados ​​en compresores que utilizan refrigerantes nocivos.

“El Peltier Tote está revolucionando la forma en que el mundo aplica el almacenamiento en frío al comercio”, comentó Hanson Li, CEO de Peltier. “Juntos, OPEX y Peltier ofrecen una solución avanzada que rompe con el paradigma tradicional, donde el frío y la temperatura se consideraban limitaciones importantes. Los clientes ahora pueden optimizar sus operaciones, procesos y espacio sin estas preocupaciones. Nos enorgullece asociarnos con OPEX para ofrecer una solución significativa a lo que ha sido un desafío constante para muchos”.

Acerca de OPEX® Corporation

OPEX® Corporation es líder mundial en automatización de última generación; ofrece soluciones innovadoras y únicas para la automatización de depósito, documentos y correo. Con sede en Moorestown, Nueva Jersey, e instalaciones en Pennsauken, Nueva Jersey; Plano, Texas; Francia; Alemania; Suiza; Reino Unido; y Australia, OPEX cuenta con casi 1600 empleados que continuamente reinventan y ofrecen soluciones tecnológicas personalizadas y escalables que resuelven los desafíos empresariales actuales y futuros. Para ver más información, visite opex.com.

Acerca de Peltier

Peltier está redefiniendo la industria de la cadena de frío impulsando soluciones activas, conectadas y precisas diseñadas para el futuro del comercio. La Modular Cold Chain (MC²) de Peltier es el primer ecosistema de refrigeración escalable de estado sólido del mundo. El sistema modular y compatible con IoT Peltier ToteTM , implementado en una variedad de Peltier FrameworkTM (manual, automatizado y de última milla), protege los aspectos vulnerables de la cadena de frío con flexibilidad e inteligencia. Peltier CloudTM permite que la IA física mejore las operaciones críticas, a la vez que ofrece una gestión energética que antes era imposible. La visión de Peltier es dominar el arte del frío para mejorar nuestra forma de trabajar y vivir. Para ver más información, visite peltierpro.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.