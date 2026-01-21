-

Parse Biosciences en Graph Therapeutics werken samen om een grote functionele atlas van immuunverstoringen tot stand te brengen

Dit partnerschap verenigt AI en single-cell technologie om immuundisfuncties in kaart te brengen en de ontdekking van geneesmiddelen en de resultaten van ontwikkelingen te verbeteren

original

SEATTLE & WENEN--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences en Graph Therapeutics (Graph) maakten vandaag een strategisch partnerschap bekend om een van de grootste en meest volledige atlassen met betrekking tot verstoring van immuuncellen tot stand te brengen. De samenwerking zal het lab-in-the-loop platform van Graph benutten met de GigaLab van Parse om honderden miljoenen cellen te profileren van patiënten met immuunziekten onder systematische verstoring, zodat het bijzonder dynamische gedrag van het immuunsysteem toegankelijk wordt voor ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen waar AI op de eerste plaats komt. Deze inspanning vermindert de risico's en versnelt de ontwikkeling van nieuwe, genezende therapieën voor patiënten met immuungemedieerde ziekten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact
Graph Therapeutics
Anna Yuwen
pr@graphtx.com

Parse Biosciences
Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455

Industry:
Parse Biosciences LogoParse Biosciences Logo

Parse Biosciences

Release Versions
EnglishFrenchDutch (Summary)Chinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

Mediacontact
Graph Therapeutics
Anna Yuwen
pr@graphtx.com

Parse Biosciences
Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455

More News From Parse Biosciences

Samenvatting: Parse Biosciences en Codebreaker Labs werken samen om Whole Transcriptome Single Cell Profiling en Causal Genomics op schaal toe te passen

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, de toonaangevende aanbieder van schaalbare, toegankelijke oplossingen voor single-cell sequencing, maakte vandaag een samenwerking met Codebreaker Labs bekend om een baanbrekend platform te ontwikkelen en te valideren dat in staat is om duizenden genetische varianten parallel met elkaar te testen en de effecten ervan op single-cell resolutie te meten. Door het platform voor synthetische biologie en de capaciteiten op gebied van variantengineering van...

Samenvatting: Tahoe Therapeutics selecteert Gigalab van Parse Biosciences voor generatie van 300 miljoen single-cell profielen voor grootschalige perturbatieatlas

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, een toonaangevende leverancier van toegankelijke en schaalbare single-cell sequencingoplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat Tahoe Therapeutics gekozen heeft voor GigaLab van Parse voor het genereren van data voor zijn aanstaande project met 300 miljoen cellen. Tahoe gaat zijn eigen Mosaic-technologie gebruiken om monsters te genereren die bestaan uit 300 miljoen cellen uit grote arrays van ziektemodellen die genetisch of chemisch geperturbeerd z...

Samenvatting: Parse Biosciences lanceert Evercode Whole Blood Fixation

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, een toonaangevende leverancier van toegankelijke en schaalbare single-cell sequencing-oplossingen, heeft vandaag de lancering aangekondigd van Evercode™ Whole Blood Fixation, een nieuwe kit waarmee volbloed direct op de plaats van afname onmiddellijk kan worden gefixeerd. De technologie maakt PBMC-isolatie ter plaatse, gespecialiseerde apparatuur of opgeleid personeel overbodig, waardoor translationele hematologie- en farmaceutische onderzoeksteams n...
Back to Newsroom