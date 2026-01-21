Parse Biosciences en Graph Therapeutics werken samen om een grote functionele atlas van immuunverstoringen tot stand te brengen

SEATTLE & WENEN--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences en Graph Therapeutics (Graph) maakten vandaag een strategisch partnerschap bekend om een van de grootste en meest volledige atlassen met betrekking tot verstoring van immuuncellen tot stand te brengen. De samenwerking zal het lab-in-the-loop platform van Graph benutten met de GigaLab van Parse om honderden miljoenen cellen te profileren van patiënten met immuunziekten onder systematische verstoring, zodat het bijzonder dynamische gedrag van het immuunsysteem toegankelijk wordt voor ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen waar AI op de eerste plaats komt. Deze inspanning vermindert de risico's en versnelt de ontwikkeling van nieuwe, genezende therapieën voor patiënten met immuungemedieerde ziekten.

