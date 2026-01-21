Parse Biosciences en Graph Therapeutics werken samen om een grote functionele atlas van immuunverstoringen tot stand te brengen
Parse Biosciences en Graph Therapeutics werken samen om een grote functionele atlas van immuunverstoringen tot stand te brengen
Dit partnerschap verenigt AI en single-cell technologie om immuundisfuncties in kaart te brengen en de ontdekking van geneesmiddelen en de resultaten van ontwikkelingen te verbeteren
SEATTLE & WENEN--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences en Graph Therapeutics (Graph) maakten vandaag een strategisch partnerschap bekend om een van de grootste en meest volledige atlassen met betrekking tot verstoring van immuuncellen tot stand te brengen. De samenwerking zal het lab-in-the-loop platform van Graph benutten met de GigaLab van Parse om honderden miljoenen cellen te profileren van patiënten met immuunziekten onder systematische verstoring, zodat het bijzonder dynamische gedrag van het immuunsysteem toegankelijk wordt voor ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen waar AI op de eerste plaats komt. Deze inspanning vermindert de risico's en versnelt de ontwikkeling van nieuwe, genezende therapieën voor patiënten met immuungemedieerde ziekten.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
Mediacontact
Graph Therapeutics
Anna Yuwen
pr@graphtx.com
Parse Biosciences
Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455