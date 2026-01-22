世界経済フォーラム年次総会2026：「人的資本こそが経済競争力の原動力」

スイス・ダボス--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 駐米サウジアラビア王国大使のリーマ・バンダル・アル・サウード王女殿下は、「世界経済フォーラム（WEF）年次総会2026」において、「将来にわたり各国が競争力を維持するためには、人的資本への投資を最優先すべきである」と強調しました。

サウジアラビア王国のパビリオン「サウジ・ハウス」のパネルディスカッションにおける王女殿下のコメント

「現代の競争力ある経済を築くには、人的資本こそが最も重要な原動力です。人々をエンパワーし、先導する自由を与えれば、彼らは自らの力を発揮し結果を出します。適切な人材を、適切な場所に、適切なタイミングで配置すると、奇跡が起こるのです。サウジアラビア王国こそがその“場所”であり、“人材”も揃っており、そしてその“タイミング”は今なのです。」

観光大臣のアハマド・アル・ハティーブ閣下のコメント

「2030年までに年間1億人の観光客を迎えるという目標を掲げていましたが、その目標を7年早く達成しました。2023年以降も観光客数と観光消費税ともに毎年増加し続けています。」

投資大臣のハーリド・ビン・アブドゥルアジーズ・アル・ファーレフ閣下のコメント

「海外直接投資（FDI）は『サウジ・ビジョン2030』以前の5倍に増加し、国内投資も倍増しました。GDP比の資本形成では、中国やインドと同水準に達しています。」

財務大臣のムハンマド・ビン・アブドゥッラー・アール・ジャドアーン閣下のコメント

「サウジ・ビジョン2030は、信頼性の高い国家変革の指針となっています。真の改革はスポードや早期の成果で測られるものではなく、制度や市場の行動を恒久的に変えることができるかどうかで評価されるべきです。」

産業・鉱物資源大臣のバンダル・イブラヒム・アルホラエフ閣下のコメント

「先進諸国では若年層が不足している一方で、サウジアラビア王国は若者という恵まれた資源を持っています。」

経済・計画大臣のファイサル・ビン・ファディル・アル・イブラヒム閣下のコメント

「今後、より強靭で持続可能な経済を目指す中で、民間セクターが共同リーダーとしてより大きな役割を果たしていきます。イノベーションや研究開発は経済活動のより中心的な要素となり、グローバル市場とのさらなる連携・統合を進めています。」

経済・計画省は、サウジ・ハウスで開催された世界の有識者によるトークシリーズ「NextOn」にて、AIを活用したパートナーシップ・マッチングネットワーク「SUTAINプラットフォーム」のベータ版を2026年中に公開することを発表しました。同プラットフォームは、分野横断的な連携を強化し、持続可能な開発イニシアチブの促進を加速することを目的としています。 なお、SUTAINプラットフォームはWEFおよびベイン・アンド・カンパニーとの協力により開発されました。

また、クオリティ・オブ・ライフ・プログラムセンターと国連人間居住計画（ハビタット）は、人間中心の都市開発を支援するグローバルプラットフォーム「クオリティ・オブ・ライフ・イニシアチブ」の成果を共同で発表しました。

さらにSDMは、ワイル・コーネル医科大学と「Frontier Science for Human Health: A Saudi–U.S. Space Research Collaboration（人間の健康のためのフロンティアサイエンス：サウジ・米国宇宙研究連携」に関する新たな提携を発表しました。この協定は、宇宙研究と人間の健康ミッションに焦点を当て、革新的な宇宙・計算生物学技術の発展を目指すものです。

