A Andersen Consulting adiciona a empresa colaboradora Africa International Advisors

A Andersen Consulting amplia suas capacidades de estratégia e transformação de negócios na África por meio de um Acordo de Colaboração com a Africa International Advisors (AIA), empresa sediada em Joanesburgo e focada em aumentar a competitividade empresarial por meio de insights setoriais específicos, inovação e serviços de consultoria.

Fundada em 2002, a AIA é uma empresa pan-africana de consultoria em gestão que oferece serviços de assessoria orientados por estratégia, com foco em transformação digital e resultados de negócios impulsionados por inteligência artificial. A empresa assessora clientes de diversos setores, incluindo energia e recursos, petróleo e gás, infraestrutura, comércio e logística, serviços financeiros, setor bancário e telecomunicações. A perspectiva estratégica da AIA, sua credibilidade local e o acesso ao mercado permitem que a empresa desenvolva e implemente soluções que alinham pessoas, processos e tecnologia para promover mudanças significativas.

“Desde o início, nossa missão tem sido impulsionar o progresso a partir de uma perspectiva centrada na África, fundamentada nas realidades e ambições do continente”, afirmou Hasnayn Ebrahim, CEO e sócio-diretor da AIA. “Por meio desta colaboração com a Andersen Consulting, passamos a ter acesso a insights globais e às melhores práticas, mantendo nosso compromisso com a relevância local, o que nos permite ajudar os clientes a destravar o crescimento, fortalecer a execução e liderar com confiança em todo o continente.”

“Poucas empresas de consultoria combinam um profundo compromisso com os desafios únicos da África com um forte foco em transformação institucional prática”, afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A expertise estratégica da AIA, o conhecimento setorial e a dedicação a resultados de impacto fortalecem nossa capacidade coletiva de impulsionar crescimento e resiliência nos principais setores do continente.”

A Andersen Consulting é uma prática global de consultoria que oferece um portfólio abrangente de serviços, incluindo estratégia corporativa, transformação de negócios, tecnologia e inteligência artificial, além de soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviços multidimensionais da Andersen Global, entregando consultoria, serviços tributários, jurídicos, avaliação, mobilidade global e assessoria de classe mundial em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas empresas-membro e empresas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade em comandita e fornece soluções de consultoria por meio de suas empresas-membro e empresas colaboradoras ao redor do mundo.

