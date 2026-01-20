Andersen Consulting voegt samenwerkingspartner Africa International Advisors toe

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn strategie en capaciteiten op het gebied van bedrijfstransformatie uit in Afrika via een samenwerkingsakkoord met Africa International Advisors (AIA), een firma uit Johannesburg die zich toelegt op het verhogen van de zakelijke concurrentiekracht via sectorspecifieke inzichten, innovatie en adviesdiensten.

AIA, opgericht in 2002, is een pan-Afrikaans managementadviesbureau dat strategiegerichte diensten levert met een focus op digitale transformatie en AI-gestuurde zakelijke resultaten. De firma adviseert klanten in sectoren zoals energie en grondstoffen, olie en gas, infrastructuur, handel en logistiek, financiële diensten, bankwezen en telecom. Het strategische perspectief, de lokale geloofwaardigheid en markttoegang stellen AIA in staat om oplossingen te creëren en implementeren die mensen, processen en technologie op elkaar afstemmen om zinvolle verandering aan te sturen.

“Vanaf het begin was onze missie om vooruitgang aan te sturen door een Afrikaanse bril, gebaseerd op de realiteiten en ambities van het continent," zei Hasnayn Ebrahim, CEO en beherend vennoot van AIA. "Via deze samenwerking met Andersen Consulting krijgen we toegang tot mondiale inzichten en leidende beginselen terwijl we onze toewijding aan lokale relevantie behouden. Hierdoor kunnen we klanten helpen om groei te ontsluiten, de uitvoering te versterken en met vertrouwen op het continent te leiden.”

“Er zijn maar weinig firma's die diepe toewijding aan Afrika's unieke uitdagingen combineren met een sterke focus op praktische, institutionele transformatie," zei Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "AIA's strategische expertise, sectorale kennis en toewijding aan zinvolle resultaten versterken ons collectief vermogen om groei en veerkracht te bevorderen in de sleutelsectoren van het continent."

Andersen Consulting is een mondiaal adviesbureau dat een uitgebreid assortiment aan diensten levert die zich uitstrekken van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie tot menselijk kapitaaloplossingen. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale dienstenmodel van Andersen Global en levert hoogwaardige expertise op het gebied van consulting, belastingen, wetgeving, waardering, mondiale mobiliteit en advies op een mondiaal platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid in meer dan 1.000 locaties via zijn aangesloten en samenwerkende kantoren. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn aangesloten en samenwerkende kantoren overal ter wereld.

