Board collabore avec Microsoft pour intégrer l’IA agentique au cœur de la planification d’entreprise

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Board, l’une des principales plateformes de planification d’entreprise, annonce aujourd’hui le lancement des Agents Board, développés sur Microsoft Foundry. Les Agents Board constituent une suite intelligente d’agents IA spécialisés par domaine, conçus pour un usage à l’échelle de l’entreprise, afin de soutenir des décisions de planification concrètes en finance, supply chain et merchandising. Il s’agit de la première capacité de planification d’entreprise de Board développée avec Microsoft Foundry, reposant sur les outils et services d’IA agentique de Microsoft Azure pour accélérer une innovation IA sécurisée et nativement cloud.

La version initiale comprend des agents FP&A et Controller destinés à la fonction Finance. Des agents Merchandiser et Supply Chain seront proposés ultérieurement. Les Agents Board sont intégrés nativement à la plateforme de planification d’entreprise Board, offrant une base sécurisée et gouvernée pour appliquer l’IA agentique à des cas d’usage de planification à fort impact.

« Alors que l’intérêt pour l’IA s’accélère, de nombreux clients recherchent des trajectoires claires pour générer un retour sur investissement tangible », déclare David Marmer, Senior Vice President of Product chez Board. « Parce que les Agents Board sont conçus autour de cas d’usage métier contextualisés, répondant à des problématiques concrètes, les clients peuvent créer de la valeur plus rapidement et faire évoluer ces agents au rythme de leur activité. Nous n’ajoutons pas simplement de l’IA à Board. Nous l’intégrons en profondeur dans notre moteur, afin qu’elle comprenne les données, les processus et les politiques d’accès aux données des clients. »

Ce qui distingue les Agents Board

Des agents basés sur des personas et des cas d’usage spécifiques : Board propose un réseau d’agents intelligents conçus pour des rôles et des scénarios de planification précis, garantissant une compréhension contextuelle et une valeur immédiate et pertinente.

Board propose un réseau d’agents intelligents conçus pour des rôles et des scénarios de planification précis, garantissant une compréhension contextuelle et une valeur immédiate et pertinente. Une orchestration collaborative multi-agents : Pour les scénarios de planification complexes, les Agents Board collaborent entre eux et combinent leurs expertises afin de traiter des décisions multidimensionnelles couvrant plusieurs fonctions et priorités.

Pour les scénarios de planification complexes, les Agents Board collaborent entre eux et combinent leurs expertises afin de traiter des décisions multidimensionnelles couvrant plusieurs fonctions et priorités. Une compréhension approfondie du modèle de planification de l’entreprise : Les Agents Board sont intégrés nativement à la plateforme Board et s’appuient sur les mêmes données, hypothèses et calculs que ceux déjà utilisés par les équipes.

Les Agents Board sont intégrés nativement à la plateforme Board et s’appuient sur les mêmes données, hypothèses et calculs que ceux déjà utilisés par les équipes. Prévision intégrée et planification par scénarios : Les Agents Board opèrent de concert avec Board Foresight afin de soutenir des analyses prédictives avancées et la planification par scénarios. Ils aident les équipes à évaluer les arbitrages, à modéliser les résultats et à comprendre les facteurs externes qui influencent la performance.

Comme l’explique Adam Hancock, Vice President, Financial Planning & Analysis chez EBSCO Industries : « Ce qui m’impressionne le plus, c’est la capacité de l’agent FP&A à recouper les informations. Il prend notre bilan détaillé et notre compte de résultat et en synthétise l’ensemble sous forme d’analyses claires et directement exploitables. C’est une valeur considérable pour EBSCO. »

Les Agents Board sont conçus pour un déploiement à l’échelle de l’entreprise, dans le cadre de la collaboration entre Board et Microsoft.

« Le déploiement de l’IA à l’échelle de l’entreprise exige de la flexibilité, une gouvernance solide et un socle de confiance », déclare Peter Skov, Senior Director EMEA chez Microsoft. « Développés sur Microsoft Foundry, les Agents Board s’appuient sur une approche d’orchestration multi-agents conçue pour s’adapter rapidement à l’évolution des technologies d’IA, tout en maintenant des contrôles éthiques rigoureux en matière de précision, de sécurité et de protection des données. Notre collaboration avec Board permet aux organisations d’appliquer l’IA de manière responsable dans des environnements de planification complexes, où la confiance dans les résultats est un enjeu critique. »

Les agents FP&A et Controller seront disponibles dans le monde entier à compter du 31 mars 2026. Ils seront également proposés via la Marketplace Microsoft. Les agents Merchandiser et Supply Chain sont attendus plus tard dans l’année.

Découvrez les Agents Board sur board.com/ai.

À propos de Board

Board est la plateforme de planification d’entreprise conçue pour accélérer la performance des organisations, permettre une planification continue et soutenir des décisions alignées et prises en toute confiance. Elle offre des prévisions plus précises grâce à une visibilité en temps réel sur les données internes et externes de l’entreprise. Board unifie la finance et les opérations autour d’une source de vérité unique. Grâce à des expériences enrichies par l’IA pour chaque rôle, les équipes peuvent prendre en continu des décisions plus pertinentes afin d’obtenir des résultats prévisibles et rentables.

C’est pourquoi des marques internationales visionnaires telles que H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, HSBC, ainsi que des milliers d’autres, font confiance à Board pour évoluer avec assurance dans des environnements complexes.