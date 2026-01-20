Colgate-Palmolive y la WHO Foundation anuncian una alianza global en salud bucal

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Colgate-Palmolive anunció hoy una nueva colaboración plurianual con la WHO Foundation para respaldar el trabajo de la Organización Mundial de la Salud en el ámbito de la salud bucal. El compromiso de financiación por cuatro años permitirá ampliar la educación en salud bucal, impulsar su integración en los sistemas nacionales de atención y reforzar su posicionamiento como prioridad de salud pública. Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de Colgate de brindar a las comunidades educación y recursos en cuidado bucodental. Recientemente, la empresa informó que el programa Colgate Bright Smiles, Bright Futures® alcanzó aproximadamente a dos mil millones de niños y sus familias en todo el mundo desde 1991, a través de acciones educativas en esta área.

“En Colgate-Palmolive trabajamos para construir un futuro más saludable para todos y generar más sonrisas. Iniciamos esta colaboración con la WHO Foundation por su posición única para afrontar los desafíos globales y por el liderazgo de Colgate en cuidado bucodental, como la marca presente en más hogares que cualquier otra,2 ” señaló Ram Raghavan, presidente de Enterprise Oral Care de Colgate-Palmolive. “El cuidado bucal es un pilar esencial de la agenda sanitaria mundial, aunque a menudo no recibe la atención que merece. Estamos comprometidos a posicionarlo como una prioridad pública mediante la prevención, la educación y el impulso de soluciones basadas en evidencia que fortalezcan los sistemas de atención y mejoren la vida de las comunidades en todo el mundo”.

La salud bucal es un pilar esencial del bienestar general, pero sigue recibiendo atención insuficiente en muchos sistemas sanitarios. Esta situación se ve agravada por factores como la condición socioeconómica, el nivel educativo, la alfabetización en salud y el acceso a servicios médicos.1 En los niños, en particular, las consecuencias de una mala salud bucal pueden manifestarse en dolor físico, dificultades emocionales y problemas escolares, como falta de concentración y mayor ausentismo.3-5 A través de esta alianza, Colgate, marca del portafolio de Colgate-Palmolive, y la WHO Foundation respaldan a la Organización Mundial de la Salud en el abordaje de barreras persistentes que afectan a aproximadamente la mitad de la población mundial, contribuyendo a integrar el cuidado bucal en políticas y sistemas de salud pública más amplios.

“La WHO Foundation respalda la misión del organismo mediante la movilización de financiación privada en favor de las prioridades de salud pública”, señaló Anil Soni, director ejecutivo de la fundación. “La salud bucal desempeña un papel esencial en la salud integral, y los avances dependen de inversiones sostenidas en prevención, orientaciones confiables y sistemas sanitarios sólidos. Apoyos como este contribuyen a fortalecer su labor para promover el cuidado bucal y mejorar los resultados para las comunidades de todo el mundo”.

Un enfoque compartido con impacto en los sistemas de salud

La alianza busca acelerar los avances mediante el posicionamiento de la salud bucal como una prioridad fundamental de la salud pública, a partir de tres ejes estratégicos de acción:

Fortalecimiento de la educación en salud bucal: integración de principios esenciales de prevención y educación en las infraestructuras sanitarias públicas ya existentes, como los sistemas de salud escolar, en regiones seleccionadas.





integración de principios esenciales de prevención y educación en las infraestructuras sanitarias públicas ya existentes, como los sistemas de salud escolar, en regiones seleccionadas. Apoyo a políticas y orientaciones: impulso a investigaciones clave que permitan a los ministerios de salud elaborar recomendaciones basadas en evidencia y costo-efectivas para integrar intervenciones de salud bucal en los sistemas nacionales.





impulso a investigaciones clave que permitan a los ministerios de salud elaborar recomendaciones basadas en evidencia y costo-efectivas para integrar intervenciones de salud bucal en los sistemas nacionales. Mayor prioridad para la salud bucal: refuerzo de la concienciación mediante una participación estratégica, global y multisectorial, con el objetivo de elevar su perfil y visibilizar el impacto y los resultados de esta alianza.

Colgate y la WHO Foundation presentan esta colaboración en un contexto en el que la cooperación entre los sectores público y privado resulta clave para avanzar en los objetivos de salud global. Durante la Cuarta Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas, la salud bucal fue reconocida como prioridad de salud pública en la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, con el respaldo y el llamado a la acción de los Estados Miembros. Al enfocarse en la prevención, en políticas basadas en evidencia y en aumentar la conciencia sobre la relación entre la salud bucal y el bienestar general, esta alianza busca mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo.

Acerca de Colgate-Palmolive Company

Colgate-Palmolive Company es una empresa innovadora y con una sólida trayectoria de crecimiento, comprometida con la construcción de un futuro más saludable para las personas, sus mascotas y el planeta. Con un enfoque en el cuidado bucal, personal y del hogar, así como en la nutrición para mascotas, comercializa sus productos en más de 200 países y territorios bajo marcas como Colgate, Palmolive, elmex, hello, meridol, Sorriso, Tom’s of Maine, EltaMD, Filorga, Irish Spring, Lady Speed Stick, PCA SKIN, Protex, Sanex, Softsoap, Speed Stick, Ajax, Axion, Fabuloso, Murphy, Soupline y Suavitel, así como Hill’s Science Diet, Hill’s Prescription Diet y Prime100. La empresa es reconocida por su liderazgo e innovación en la promoción de la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades, con logros concretos en la reducción de residuos plásticos y el impulso de la reciclabilidad, el ahorro de agua y la conservación de los recursos naturales. Asimismo, contribuye a mejorar la salud bucal infantil a través del programa Colgate Bright Smiles, Bright Futures, que desde 1991 ha alcanzado a aproximadamente 2000 millones de niños y sus familias. Para obtener más información sobre el negocio global de Colgate y su visión de futuro, visite www.colgatepalmolive.com.

Acerca de la WHO Foundation

La WHO Foundation es una organización independiente con sede en Ginebra, Suiza, creada en 2020 para respaldar la misión de la Organización Mundial de la Salud. Su objetivo es movilizar recursos filantrópicos y generar alianzas estratégicas que acerquen la equidad en salud a quienes más la necesitan, respondan a desafíos sanitarios urgentes y fortalezcan los sistemas que salvan vidas. Al conectar socios y profesionales de todo el mundo, la fundación impulsa soluciones confiables, financia acciones que transforman vidas y promueve cambios sostenibles para mejorar la salud de las comunidades en todas partes. who.foundation

Referencias

