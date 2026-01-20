Colgate-Palmolive i WHO Foundation informują o nawiązaniu globalnego partnerstwa w dziedzinie zdrowia jamy ustnej

NOWY JORK--(BUSINESS WIRE)--Dziś koncern Colgate-Palmolive poinformował o nawiązaniu nowej, wieloletniej współpracy z WHO Foundation w celu wsparcia działań Światowej Organizacji Zdrowia w dziedzinie zdrowia jamy ustnej. Czteroletnie zobowiązanie finansowe pomoże szerzyć wiedzę na temat zdrowej jamy ustnej, włączyć kwestie związane ze zdrowiem jamy ustnej do krajowych systemów zdrowotnych i zwiększyć świadomość w zakresie zdrowia jamy ustnej jako jednego z priorytetowych obszarów zdrowia publicznego. Inicjatywa ta opiera się na zobowiązaniu Colgate do zapewniania lokalnym społecznościom wiedzy i zasobów w dziedzinie zdrowia jamy ustnej. Firma poinformowała niedawno, że w programie Colgate Bright Smiles, Bright Futures® od 1991 r. wzięło udział około dwa miliardy dzieci i ich rodzin na całym świecie, zyskując cenne informacje na temat zdrowia jamy ustnej.

– Colgate-Palmolive kieruje się celem, jakim jest przyczynianie się do zmian w celu zapewnienia wszystkim zdrowszej przyszłości, a tym samym szerokich uśmiechów. Nawiązujemy tę współpracę z WHO Foundation ze względu na wyjątkowe możliwości tej organizacji pod względem wspierania stawiania czoła globalnym wyzwaniom zdrowotnym, a także wiodącą rolę Colgate w dziedzinie zdrowia jamy ustnej jako marki, której produkty częściej goszczą w gospodarstwach domowych niż jakiekolwiek produkty konkurencji2 – powiedział Ram Raghavan, prezes, Enterprise Oral Care, Colgate-Palmolive. – Zdrowie jamy ustnej ma kluczowe znaczenie w globalnych działaniach w dziedzinie zdrowia, choć często jest ignorowane. Pragniemy podnieść rangę zdrowia jamy ustnej jako priorytetu zdrowia publicznego, zwiększając skalę profilaktyki i działań edukacyjnych oraz wspierając oparte na dowodach rozwiązania pomagające wzmocnić systemy zdrowotne i poprawić życie mieszkańców społeczności na całym świecie.

Zdrowie jamy ustnej ma zasadnicze znaczenie dla ogólnego stanu zdrowia i dobrostanu, jednak wiele systemów zdrowotnych nie traktuje go w sposób dostatecznie priorytetowy. Zaniedbanie to pogłębiają inne czynniki, takie jak status ekonomiczny, wykształcenie, kompetencje w dziedzinie zdrowia i dostęp do opieki zdrowotnej.1 W szczególności w przypadku dzieci konsekwencje niewłaściwego stanu zdrowia jamy ustnej mogą prowadzić do fizycznych dolegliwości, problemów emocjonalnych i kłopotów w nauce, w tym trudności w koncentracji i częstszych nieobecności.3-5 Dzięki tej współpracy Colgate, która należy do rodziny marek Colgate-Palmolive, i WHO Foundation wspierają Światową Organizację Zdrowia w eliminowaniu utrzymujących się barier, których doświadcza około połowa ludności na świecie, przyczyniając się do działań na rzecz włączenia zdrowia jamy ustnej do szerszych programów i systemów w dziedzinie zdrowia publicznego.

– WHO Foundation wspiera misję WHO poprzez mobilizowanie środków prywatnych w celu wsparcia realizacji priorytetów w zakresie zdrowia publicznego – powiedział Anil Soni, dyrektor generalny WHO Foundation. – Zdrowie jamy ustnej odgrywa zasadniczą rolę w ogólnym stanie zdrowia, a postępy zależą od długoterminowych inwestycji w profilaktykę, godne zaufania wytyczne i solidne systemy zdrowotne. Tego rodzaju wsparcie umożliwia WHO osiąganie postępów w dziedzinie zdrowia jamy ustnej i poprawę stanu zdrowia społeczności na całym świecie.

Wspólny nacisk na systemowy wpływ

Celem partnerstwa jest szybsze osiąganie postępów dzięki podniesieniu rangi zdrowia jamy ustnej jako podstawowego priorytetu w dziedzinie zdrowia publicznego w oparciu o trzy strategiczne obszary działań:

Colgate i WHO Foundation nawiązują przedmiotowe partnerstwo w kontekście kluczowego znaczenia współpracy sektora publicznego i prywatnego na rzecz postępów w realizacji globalnych celów w dziedzinie zdrowia. Podczas niedawnego czwartego spotkania wysokiego szczebla w ONZ uznano znaczenie zdrowia jamy ustnej i włączono je jako priorytetowy obszar zdrowia publicznego w odniesieniu do profilaktyki i kontroli chorób niezakaźnych z poparciem państw członkowskich, które wezwały do podjęcia w tym zakresie odpowiednich działań. Kładąc nacisk na środki profilaktyczne w dziedzinie zdrowia jamy ustnej, politykę opartą na dowodach i szerzenie wiedzy w społeczeństwie na temat związku między zdrowiem jamy ustnej a ogólnym stanem zdrowia i dobrostanu partnerstwo to ma na celu poprawę jakości życia na całym świecie.

