SEPHORA et OLIVE YOUNG s'associent pour offrir le meilleur de la beauté coréenne aux consommateurs de SEPHORA

PARIS--(BUSINESS WIRE)--SEPHORA, leader mondial de la distribution de produits de beauté de prestige, et CJ OLIVE YOUNG, enseigne coréenne de référence en matière de beauté et de bien-être, ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique proposant aux clients SEPHORA du monde entier un choix pointu de produits de beauté coréens à la pointe de la mode. Ce partenariat sera lancé cet automne sous la forme d'une stratégie omnicanale innovante aux États-Unis, au Canada, à Hong Kong et en Asie du Sud-Est (Singapour, Malaisie, Thaïlande), avant de s'étendre à d'autres régions en 2027, notamment le Moyen-Orient, le Royaume-Uni et l'Australie.

Ce partenariat offrira aux clients de SEPHORA un espace dédié, conçu par OLIVE YOUNG, en ligne et en magasin. Ils pourront y découvrir un choix unique des marques de beauté coréennes les plus appréciées, ainsi que les produits de santé et de beauté coréens les plus tendance, soigneusement sélectionnés par OLIVE YOUNG. Ce partenariat allie également l'expérience client innovante de SEPHORA aux conseils avisés de ses conseillères beauté, dispensés en magasin, sa connaissance approfondie de l'e-commerce et sa clientèle très fidèle, au savoir-faire unique d'OLIVE YOUNG en matière de sélection de produits.

Présente dans 35 pays et comptant 3 400 points de vente, SEPHORA est la référence mondiale en matière de beauté de prestige, associant les marques les plus prisées à plus de 80 millions de clients fidèles à travers le monde. OLIVE YOUNG s’est rapidement imposée comme un acteur majeur de la distribution internationale, à l’avant-garde de la mondialisation de la K-Beauty, proposant un vaste choix dans plus de 1 390 boutiques en Corée du Sud. Ensemble, SEPHORA et OLIVE YOUNG permettent à des millions de clients SEPHORA d’accéder aux meilleures marques de K-Beauty et de découvrir les dernières tendances beauté et de bien-être coréennes.

Priya Venkatesh, directrice mondiale de la mise en marché de SEPHORA a déclaré : « La beauté coréenne est actuellement l'une des catégories les plus innovantes, à la croissance la plus rapide et parmi les plus prisées du secteur. Sephora a été le premier grand distributeur à proposer des marques de K-beauty aux consommateurs nord-américains en 2010 et, depuis lors, notre portefeuille s'est développé à l'internationale. Nous sommes très heureux de nous associer à OLIVE YOUNG, leader de la distribution de produits de beauté coréens, afin de proposer à nos clients du monde entier leur sélection pointue de marques coréennes. Cette offre unique, combinée à la vision particulière de Sephora en matière d'expérience d'achat beauté, offrira une expérience incomparable et inspirante à tous les passionnés de beauté désireux de découvrir les produits coréens les plus prisés. »

Youngah Lee, CSO chez CJ OLIVE YOUNG a déclaré : « Nous sommes très heureux de ce partenariat avec SEPHORA, qui s'inscrit dans la continuité de notre stratégie d'expansion internationale. La fascination mondiale que génère la K-beauty offre à cette collaboration une formidable occasion de développer ensemble la présence des marques coréennes sur les principaux marchés internationaux.

À propos de SEPHORA

SEPHORA est la première marque mondiale de beauté de prestige. Grâce à ses 50 000 collaborateurs passionnés présents dans 35 pays, SEPHORA connecte les clients et les marques de beauté au sein de la communauté beauté la plus dynamique et la plus fidèle au monde. Nous accompagnons une communauté très fidèle de centaines de millions d’adeptes de la beauté dans notre réseau omnicanal mondial comptant plus de 3 400 magasins et boutiques phares emblématiques, ainsi que sur nos plateformes e-commerce et numériques, en lui offrant des expériences personnalisées, immersives et fluides à chaque interaction. Grâce à notre sélection de près de 500 marques et à notre propre marque, SEPHORA Collection, nous proposons la gamme de produits de beauté de prestige la plus singulière et la plus diversifiée, adaptée aux besoins de nos clients : parfums, maquillage, soins capillaires, soins de la peau et bien plus encore. Nous réinventons sans cesse l’univers de la beauté de prestige.

Depuis notre création en 1969 à Limoges, en France, suivie de notre intégration au groupe LVMH en 1997, nous révolutionnons le secteur de la beauté de prestige. Aujourd'hui, nous continuons de rompre avec les conventions pour atteindre notre objectif : promouvoir un monde d'inspiration et d'inclusion où chacun peut célébrer sa beauté.

À propos de CJ OLIVE YOUNG

CJ OLIVE YOUNG, fondée en 1999, est la première enseigne de beauté et de bien-être en Corée du Sud. Notre marque, « OLIVE YOUNG », incarne la philosophie « Restez jeune », reflétant notre vision d'une vie saine et rayonnante pour tous. À travers sa boutique phare, « OLIVE YOUNG », nous proposons à une clientèle internationale des produits de beauté coréens tendance resplandissants. Avec plus de 1 390 boutiques, plus de 20 ans d'expertise, des analyses de données pointues et des partenariats solides, OLIVE YOUNG propose une sélection raffinée de produits de beauté et de bien-être coréens. Filiale du groupe CJ, multinationale spécialisée dans l'art de vivre, OLIVE YOUNG continue de jouer un rôle de premier plan dans le secteur en proposant une beauté saine à ses clients du monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur linkedin.com/cj-olive-young-usa.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.