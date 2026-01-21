A Board colabora com a Microsoft para integrar agente de IA ao núcleo do planejamento empresarial

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--A Board, uma das principais plataformas de planejamento empresarial, anunciou hoje o lançamento da Board Agents desenvolvida na Microsoft Foundry. A Board Agents oferece um conjunto inteligente de agentes de IA específicos para cada domínio e prontos para uso empresarial, que apoiam decisões de planejamento no mundo real em finanças, cadeia de suprimentos e merchandising. Esta é a primeira funcionalidade de planejamento empresarial da Board desenvolvida com a Microsoft Foundry, utilizando as ferramentas e serviços de IA agente do Microsoft Azure para acelerar a inovação em IA segura e nativa da nuvem.

O lançamento inicial inclui agentes de FP&A e Controller para o Departamento Financeiro, com agentes de Merchandising e Cadeia de Suprimentos a serem lançados posteriormente. Os Agentes da Board são integrados nativamente à Plataforma de Planejamento Empresarial da Board, fornecendo uma base segura e governada para a aplicação de IA orientada a agentes em casos de uso de planejamento de alto impacto.

“Com o crescente interesse em IA, muitos clientes buscam caminhos claros para alcançar um ROI real”, disse David Marmer, diretor de Produtos. “Como os Agentes da Board são construídos em torno de casos de uso contextualizados aos negócios que resolvem problemas do mundo real, os clientes podem obter valor mais rapidamente e adaptar esses agentes facilmente à medida que seus negócios evoluem. Não estamos apenas adicionando IA à Board — estamos incorporando-a profundamente em nosso mecanismo, para que ele entenda os dados, processos e políticas de acesso a dados dos clientes.”

O que diferencia os Agentes da Board

Agentes baseados em personas e específicos para cada caso de uso : A Board fornece uma rede de agentes inteligentes projetados para funções e casos de uso de planejamento específicos, garantindo que eles estejam cientes do contexto e entreguem valor imediato e relevante.

: A Board fornece uma rede de agentes inteligentes projetados para funções e casos de uso de planejamento específicos, garantindo que eles estejam cientes do contexto e entreguem valor imediato e relevante. Orquestração colaborativa de múltiplos agentes: Para cenários de planejamento complexos, os Agentes da Board trabalham juntos, aproveitando a experiência uns dos outros para abordar decisões multidimensionais que abrangem funções e prioridades.

Para cenários de planejamento complexos, os Agentes da Board trabalham juntos, aproveitando a experiência uns dos outros para abordar decisões multidimensionais que abrangem funções e prioridades. Conhecimento profundo do modelo de planejamento da empresa: os Agentes da Board são integrados nativamente à Plataforma da Board e operam com os mesmos dados, premissas e cálculos que as equipes já utilizam.

os Agentes da Board são integrados nativamente à Plataforma da Board e operam com os mesmos dados, premissas e cálculos que as equipes já utilizam. Previsão integrada e planejamento de cenários: os Agentes da Board trabalham em conjunto com a Board Foresight para oferecer suporte a análises preditivas avançadas e planejamento de cenários, ajudando as equipes a avaliar as vantagens e desvantagens, modelar resultados e compreender os fatores externos que moldam o desempenho.

Como disse Adam Hancock, vice-presidente de Planejamento e Análise Financeira da EBSCO Industries: “O que mais me impressiona é a capacidade de triangular informações do Agente de FP&A. Ele pega nosso balanço patrimonial e demonstração de resultados detalhados e sintetiza tudo em insights claros e acionáveis — incrivelmente valioso para nós na EBSCO.”

Os Agentes da Board são desenvolvidos para implantação corporativa, com o suporte da colaboração da Board com a Microsoft.

“Implantar IA na empresa exige flexibilidade, governança e uma base de confiança”, disse Peter Skov, diretor sênior da EMEA na Microsoft. “Criados na plataforma Microsoft Foundry, os Agentes da Board são projetados usando uma abordagem de orquestração multiagente para se adaptarem rapidamente à medida que a tecnologia de IA evolui, mantendo fortes controles éticos para precisão, segurança e privacidade de dados. Nossa colaboração com a Board ajuda as organizações a aplicarem IA de forma responsável em ambientes de planejamento complexos, onde a confiança nos resultados é fundamental.”

Os Agentes de FP&A e Controladoria estarão disponíveis globalmente a partir de 31 de março de 2026 e também serão oferecidos pelo Microsoft Marketplace. Os Agentes de Merchandising e Cadeia de Suprimentos devem ser lançados logo após os Agentes de Escritório de Finanças.

Sobre a Board

Board é a Plataforma de Planejamento Empresarial criada para acelerar o desempenho dos negócios, permitir o planejamento contínuo e impulsionar decisões confiantes e alinhadas. Ele possibilita previsões mais precisas com visibilidade em tempo real de dados corporativos e externos. Unifica finanças e operações com uma única fonte de verdade. E com experiências aprimoradas por IA para todas as funções, as equipes podem tomar decisões cada vez mais inteligentes para resultados de negócios previsíveis e lucrativos.

É por isso que marcas globais visionárias, incluindo H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, HSBC e milhares de outras, confiam na Board para navegar em mercados complexos com segurança.

