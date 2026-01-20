-

Andersen Consulting accueille Africa International Advisors comme nouvelle entreprise collaboratrice

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting renforce sa stratégie et ses capacités de transformation d'entreprise en Afrique par le biais d'un accord de collaboration avec Africa International Advisors (AIA), une société basée à Johannesburg qui se concentre sur l'optimisation de la compétitivité des entreprises grâce à des informations sectorielles spécifiques, à l'innovation et aux services de conseil.

Créé en 2002, AIA est une société panafricaine de conseil en gestion qui fournit des services de conseil alignés sur la stratégie, en mettant l'accent sur la transformation numérique et les résultats commerciaux axés sur l'IA. Le cabinet conseille des clients dans tous les secteurs, y compris l'énergie et les ressources, le pétrole et le gaz, les infrastructures, le commerce et la logistique, les services financiers, les banques et les télécommunications. La perspective stratégique, la crédibilité locale et l’accès au marché d’AIA lui permettent de concevoir et de mettre en œuvre des solutions qui alignent les personnes, les processus et la technologie pour susciter un changement significatif.

« Dès la première heure, notre mission a été de promouvoir le progrès dans une optique centrée sur l’Afrique, ancrée dans les réalités et les ambitions du continent », déclare Hasnayn Ebrahim, CEO et managing partner d’AIA. « Grâce à cette collaboration avec Andersen Consulting, nous avons accès à des informations mondiales et à des pratiques de pointe tout en maintenant notre engagement en faveur de la pertinence locale, ce qui nous permet d’aider nos clients à débloquer la croissance, à renforcer l’exécution et à diriger avec confiance sur l’ensemble du continent. »

« Peu de cabinets de conseil conjuguent un engagement profond à relever les défis uniques de l’Afrique avec un fort accent sur la transformation institutionnelle pratique », déclare Mark L. Vorsatz, président du conseil et CEO d’Andersen. « L’expertise stratégique d’AIA, ses connaissances sectorielles et son engagement en faveur de résultats percutants renforcent notre capacité collective à stimuler la croissance et la résilience dans les principales industries du continent. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international offrant une gamme complète de services en matière de stratégie d'entreprise, de transactions commerciales, de technologie, de transformation optimisée par l'IA et de solutions de capital humain. Intégré au modèle services multidimensionnels d'Andersen Global, Andersen Consulting fournit une expertise de premier plan en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d'évaluation, de mobilité internationale et de services-conseils sur une plateforme mondiale comprenant plus de 50 000 spécialistes avec une présence dans plus de 1 000 sites grâce à ses cabinets membres et partenaires. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite simple qui fournit des solutions de conseil par l'intermédiaire de ses cabinets membres et partenaires à travers le monde.

