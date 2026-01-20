アンダーセン・コンサルティング、提携先企業としてアフリカ・インターナショナル・アドバイザーズを追加

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、アフリカにおける戦略および事業変革能力を拡大するため、アフリカ・インターナショナル・アドバイザーズ（AIA）との協業契約を締結した。AIAはヨハネスブルグに拠点を置き、業界特化型の知見、イノベーション、アドバイザリーサービスを通じて企業の競争力強化に注力している。

2002年に設立されたAIAは、デジタルトランスフォーメーションとAI駆動型ビジネス成果に焦点を当てた戦略主導のアドバイザリーサービスを提供する汎アフリカ経営コンサルティング企業です。エネルギー・資源、石油・ガス、インフラ、貿易・物流、金融サービス、銀行、通信など、多岐にわたる業界のクライアントに助言を提供しています。AIAの戦略的視点、現地での信頼性、市場アクセスにより、人材、プロセス、テクノロジーを統合したソリューションを設計・実施し、意義ある変革を推進します。

「創業以来、私たちの使命は、アフリカの現実と野心に根ざしたアフリカ中心の視点を通じて進歩を推進することでした」と、AIAの最高経営責任者兼マネージングパートナーであるハスネイン・エブラヒムは述べた。「アンダーセン・コンサルティングとのこの協業により、グローバルな知見と先進的な実践手法にアクセスしつつ、地域への適合性へのコミットメントを維持できます。これにより、クライアントが成長の可能性を引き出し、実行力を強化し、大陸全体で自信を持って主導できるよう支援することが可能となります」

「アフリカの特有の課題に対する深い関与と、実践的な制度変革への強い焦点を併せ持つアドバイザリー企業は稀です」と、アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォルサッツは述べた。「AIAの戦略的専門性、業界知識、そして影響力のある成果への献身は、大陸の主要産業における成長と回復力を推進する我々の総合的な能力を強化します」

Andersen Consulting グローバルコンサルティング企業であり、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AI変革、人的資本ソリューションにまたがる包括的なサービス群を提供しています。アンダーセン・コンサルティングは、多次元サービスモデルと統合されています。Andersen Global世界中の50,000人以上の専門家と、メンバーファームおよび提携ファームを通じて1,000以上の拠点で、グローバルプラットフォーム上で世界クラスのコンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーサービスを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任組合であり、世界中のメンバーファームおよび提携ファームを通じてコンサルティングソリューションを提供しています。

