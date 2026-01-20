Roots annonce un partenariat de distribution stratégique avec Chaîne d’Approvisionnement Metro

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Roots (« Roots » ou la « société ») (TSX : ROOT) annonce aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique de dix ans avec le fournisseur de services logistiques tiers canadien Chaîne d’Approvisionnement Metro. Ce nouveau partenariat se traduira par le transfert des activités de distribution qui ont actuellement cours dans l’entrepôt de Roots vers l’entrepôt de Chaîne d’Approvisionnement Metro Inc. en Ontario.

Chaîne d’Approvisionnement Metro est un leader en matière de services de logistiques tiers au Canada et offre des services de bout en bout, intégrés et axés sur les données, lesquels couvrent l’entreposage, le transport, l’exécution et traitement de commandes, puis l’emballage de produits. Basée à Montréal, cette entreprise exploite un vaste réseau d’entrepôts en Amérique du Nord et en Europe au service de secteurs tels que le commerce de détail omnicanal, les biens de consommation, l’industrie automobile, l’industrie de l’alimentation et des boissons, et les soins de santé. Chaîne d’Approvisionnement Metro met l’accent sur des solutions logistiques personnalisées, à la fine pointe de la technologie, notamment pour le traitement de commandes en ligne, l’ingénierie de la chaîne d’approvisionnement et l’automatisation, afin d’améliorer la rapidité, l’efficacité et l’évolutivité de ses clients.

« Chaîne d’Approvisionnement Metro apporte une expertise approfondie en logistique complexe et technologique qui renforcera notre expérience omnicanale et soutiendra notre croissance à long terme. Ce partenariat avec une entreprise mondiale ayant son siège au Canada consolide notre capacité à évoluer et à mieux servir notre clientèle mondiale », déclare Meghan Roach, présidente et chef de la direction de Roots Corporation.

À propos de Roots

Créé en 1973, Roots est une marque mondiale de solutions de style de vie. Ayant vu le jour dans une petite cabane dans le nord du Canada, Roots est aujourd'hui une marque mondiale avec plus de 100 magasins de détail au Canada, deux magasins aux États-Unis et une plateforme de commerce électronique, www.roots.com, qui dessert de nombreux marchés internationaux. Nous disposons de plus de 100 magasins partenaires en Asie, et exploitons également une vitrine dédiée à la marque Roots sur Tmall.com en Chine. Nous concevons, commercialisons et vendons un large éventail de produits dans différentes sections, y compris des vêtements pour femmes, hommes, enfants et unisexe, des articles en cuir, des chaussures et des accessoires. Nos produits sont construits avec un confort, une qualité et un style sans compromis qui vous font sentir en harmonie avec la nature. Nous offrons des produits conçus pour répondre aux aventures du quotidien et vous fournir la polyvalence nécessaire pour vivre pleinement votre vie. Nous vendons également en gros par le biais de canaux interentreprises et concédons la marque sous licence à un groupe restreint de titulaires qui vendent des produits à des détaillants de premier plan. Roots Corporation est une société canadienne qui opère sous les noms de « Roots » et « Roots Canada ».

À propos de Chaîne d’Approvisionnement Metro

Depuis plus de 50 ans, Chaîne d’Approvisionnement Metro est un partenaire de confiance dans la chaîne d'approvisionnement qui permet aux entreprises à croissance rapide de s'adapter, de se développer et de prospérer. Avec 9 000 experts répartis sur plus de 180 sites en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe, nous fournissons l'infrastructure physique et numérique qui soutient des réseaux logistiques plus intelligents et plus réactifs. Nos investissements stratégiques dans l'automatisation, la robotique et la veille commerciale nous permettent de fournir des solutions sur mesure qui génèrent des résultats mesurables pour nos clients.

Classés année après année parmi les fournisseurs les performants, nous établissons des partenariats solides et collaboratifs fondés sur une culture d'amélioration continue. En combinant expertise sectorielle approfondie, technologie de pointe et performance axée sur les résultats clients, nous redéfinissons le champ des possibles dans les services logistiques tiers pour offrir agilité, visibilité et valeur à long terme dans chaque collaboration.

