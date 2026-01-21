STREAMWIDE、フィリピンにおけるUPCAD公共安全向け導入により、APAC地域での重要なマイルストーンを達成

マニラ、フィリピン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- STREAMWIDEは、フィリピンのUPCADにより、国家の911コールセンターと統合された次世代のミッションクリティカル通信プラットフォームを、初動対応要員向けに提供する企業として選定されました。

この協業を通じて、UPCADはSTREAMWIDEの現場で実証済みのミッションクリティカル技術を国家の911サービスと統合します。新しいソリューションは、緊急時においても途切れることのない、安全かつ信頼性の高い通信を確保するよう設計されており、対応時間の短縮、状況把握能力の向上、そして公共安全の強化を実現します。

プラットフォームは911コールセンターと直接統合されることで、発信者の位置情報、事案の詳細、対応状況といった重要情報を、初動対応要員や指揮チームとリアルタイムで共有することを可能にします。

また、APIを通じてデジタルワークフロー機能が統合され、情報は同一システム内でシームレスに連携します。これにより、最新のレポーティングが可能となるだけでなく、インシデントワークフローの自動生成、タスクの割り当て、進捗の監視、リアルタイム更新の記録が自動的に行われます。これらは従来のLMR（陸上移動無線）システムでは実現できなかった機能です。

音声通信のみの無線とは異なり、この統合アプローチにより、インシデント履歴、自動レポート、標準作業手順、リアルタイムの可視性を通じて、指令員、現場対応要員、監督者が共通の運用状況認識を共有できるようになります。デジタルワークフローを音声およびコラボレーション機能と組み合わせることで、本プラットフォームは迅速な意思決定、連携強化、そしてインシデント対応の全ライフサイクルにわたる説明責任を支援します。

また、緊急通報の受付と現場オペレーションの間に存在していたギャップを解消し、高度な緊張状態にある状況下でも重要情報が失われないようにします。指令員と対応チームは、音声・データ・マルチメディア通信をサポートする統合システム上で、シームレスに連携することが可能です。

主な機能：

911コールセンターシステムとの直接統合によるリアルタイム情報共有

高可用性・冗長性を備えたミッションクリティカルな音声・データ通信

機密性の高い緊急データを保護する安全かつ暗号化された通信チャネル

迅速な意思決定を可能にするリアルタイム位置追跡と状況更新

都市・地域・国家規模の緊急ネットワークに対応可能なスケーラブルなアーキテクチャ

STREAMWIDEのCEOであるパスカル・ベグラン氏は、次のようにコメントしています：

「最高水準の信頼性を備えたミッションクリティカル技術を提供することは、当社の使命の中核です。フィリピンを代表する公共安全機関とのパートナーシップは、当社の技術力に寄せられる高い信頼を示すものであり、初動対応要員向けソリューションとしての成熟度が実証されていることを反映しています。特に、当社プラットフォームが国家の911サービスと統合され、デジタルワークフローおよび音声コラボレーション機能を組み合わせることで、現場で活動する初動対応要員の業務効率、状況認識、連携を直接的に強化できる点を誇りに思います。

UPCADに選定されたことは、当社のAPAC展開における大きなマイルストーンであり、安全性・耐障害性・革新性を備えたミッションクリティカルサービスを大規模に提供できる当社の能力を改めて裏付けるものです。」

国家統合911プロジェクトのカントリーマネージャー兼プロジェクトディレクターであるロブ・ラグーノ氏は、次のようにコメントしています：

「警察、消防、そして911緊急対応部門全体の通信を統合する、この革新的なプロジェクトを推進できることを大変光栄に思います。

本アプリケーションとそのユースケースは多岐にわたります。災害・緊急事態対応時の通信連携、国家的イベントの管理、現場指揮官やインシデント指揮官へのミッションクリティカルな通信ソリューションの提供、マルチメディアによるコラボレーションツール、そして次世代機能の活用により、最前線で活動する要員の連携力と状況認識を大幅に向上させます。この次元の高い効率性は、市民の安全と初動対応要員の安全の双方を、より確かなものにします。」

STREAMWIDEについて（Euronext Growth：ALSTW - FR0010528059)

STREAMWIDEは、安全性の高いミッションクリティカルおよびビジネスクリティカル通信ソリューションにおける、世界的に認知されたリーダー企業です。世界中の公共安全機関や企業から信頼を得ているSTREAMWIDEは、耐障害性・相互運用性・使いやすさを兼ね備えた革新的なプラットフォームを提供しています。同社のソリューションは、公共安全、防衛、エネルギー、運輸、産業分野における組織が、最も過酷な環境下においてもより効率的に連携し、迅速に対応し、最高水準のセキュリティで運用できるよう支援します。

詳細については、以下をご覧ください：http://www.streamwide.com

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。