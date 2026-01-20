Andersen Consulting新增合作公司Africa International Advisors

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與Africa International Advisors (AIA)達成合作協議，進一步擴大其在非洲地區的策略顧問和業務轉型服務能力。AIA總部位於約翰尼斯堡，專注於透過產業專屬洞察、創新方案和顧問服務提升企業競爭力。

AIA成立於2002年，是一家泛非洲管理顧問公司，提供以策略為導向的顧問服務，並聚焦數位化轉型和AI驅動的業務成果。該公司為多個產業的客戶提供顧問服務，包括能源和資源、石油和天然氣、基礎建設、貿易和物流、金融服務、銀行以及電信產業。AIA憑藉其策略視角、本地公信力和市場准入優勢，能夠設計並實施各類整合人員、流程和技術的解決方案，從而推動切實有效的變革。

AIA執行長兼執行合夥人Hasnayn Ebrahim表示：「從成立之初，我們的使命就是以非洲為核心視角推動發展，立足非洲大陸的現實情況和發展願景。透過與Andersen Consulting的此次合作，我們得以取得全球洞察和一流實務，同時堅守對在地化服務的承諾，協助客戶在非洲大陸釋放成長潛力、強化執行能力，並自信引領產業發展。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「很少有顧問公司能同時做到深耕非洲獨特挑戰，且高度專注於切實可行的機構轉型。AIA的策略專業能力、產業知識儲備以及對切實成果的執著追求，將強化我們在非洲關鍵產業推動成長和韌性的整體實力。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

