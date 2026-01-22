WEF26: „A humán tőke a gazdasági versenyképesség fő hajtóereje”

DAVOS, Svájc--(BUSINESS WIRE)--Ahhoz, hogy a gazdaságok a jövőben is versenyképesek maradjanak, prioritásként kell kezelniük a humán tőkébe történő befektetéseket – árulta el Ő Királyi Fensége Reema Bandar Al-Saud hercegnő, a Szaúd-Arábia Királyság nagykövete az Egyesült Államokban a Világgazdasági Fórum (WEF) 2026-os éves ülésén.

Egy szaúdi képviselőházi panelbeszélgetésen felszólalva Ő Királyi Fensége megjegyezte: „Ha versenyképes modern gazdaságot szeretnénk, ma a humán tőke számít kulcsfontosságú hajtóerőnek.”

Hozzátette: „Ha képessé tesszük az embereket, és teret adunk nekik a vezetésre, akkor átveszik ezt a lendületet, és sikeresek lesznek. És amikor a megfelelő embereket a megfelelő helyre és a megfelelő időben helyezzük el, igazi varázslat történik. A Királyság a megfelelő hely, itt vannak ezek az emberek, és most van itt az idő.”

Őexcellenciája Ahmed A. Alkhateeb turisztikai miniszter a következőket nyilatkozta: „2030-ra azt a célt tűztük ki, hogy évente 100 millió turistát lássunk vendégül. Hét évvel korábban elértük ezt a célt, és 2023 óta évente folyamatosan túlszárnyaljuk, miközben az az összeg, amit a turisták elköltenek, évről évre fenntartható módon növekszik.”

Őexcellenciája Khalid A. Alfalih befektetési miniszter elmondta: „A külföldi közvetlen tőkebefektetésünk ötszöröse a Saudi Vision 2030 előtti szintnek; helyi befektetőink a saját pénzükkel szavaznak, a helyi befektetések megduplázódtak, és a GDP százalékos tőkefelhalmozását tekintve elértük Kína és India szintjét.”

Őexcellenciája Mohammed A. Aljadaan pénzügyminiszter a következőképpen körvonalazta, hogy a Saudi Vision 2030 hogyan nyújtott tervet a hiteles nemzeti átalakuláshoz: „Az igazi reformot nem gyorsaságban vagy korai sikerekben mérjük, hanem abban, hogy tartóssá válik-e – és megváltoztatja-e az intézmények és a piacok viselkedését.”

Őexcellenciája Bandar I. Alkhorayef iparért és ásványkincsekért felelős miniszter elárulta, hogy a fiatalok hiánycikknek számítanak a fejlett gazdaságokban, hozzátéve, hogy a Szaúd-Arábia Királysága „áldott a fiataljaival”.

Őexcellenciája Faisal F. Alibrahim gazdasági és tervezési miniszter következőket mondta: „A nagyobb ellenálló képesség és fenntarthatóság felé haladva a magánszektor egyre nagyobb szerepet, társszerepet játszik; az innováció és a K+F nagyobb részét képezi gazdasági tevékenységünknek, és összekapcsolódunk, illetve integrálódunk a globális piacokkal.”

A Gazdasági és Tervezési Minisztérium a Szaúdi Házban tartott NextOn előadás során bejelentette, hogy 2026-ban elindítja a SUSTAIN Platform béta verzióját. A SUSTAIN egy mesterséges intelligenciával (AI) támogatott partnerhálózat, amely az ágazatközi együttműködés megerősítését és a fenntartható fejlődési kezdeményezések megvalósításának felgyorsítását tűzte ki célul. A platform a WEF és a Bain & Company együttműködésével került kifejlesztésre.

A Quality of Life Programközpont és az UN-Habitat közösen bejelentette a Quality of Life Initiative nevű kezdeményezés eredményeit, amely egy emberközpontú városfejlesztési megközelítést támogató globális platform.

Az SDM bejelentette a Weill Cornell Medicine – Cornell Egyetemmel kötött partnerségét, a következő cÍmmel: Frontier Science for Human Health: A Saudi-U.S. Space Research Collaboration. A megállapodás az innovatív űr- és számítástechnikai biológiai technológiák fejlesztésére összpontosít, különös tekintettel az űrkutatásra és az emberi egészségügyi küldetésekre.

Forrás: AETOSWire

