WEF26: „A humán tőke a gazdasági versenyképesség fő hajtóereje”

original Her Royal Highness Princess Reema Bandar Al-Saud, Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia to the United States of America, speaks on human capital and youth empowerment during the opening Saudi House session at the World Economic Forum Annual Meeting 2026 (Photo: AETOSWire)

Her Royal Highness Princess Reema Bandar Al-Saud, Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia to the United States of America, speaks on human capital and youth empowerment during the opening Saudi House session at the World Economic Forum Annual Meeting 2026 (Photo: AETOSWire)

DAVOS, Svájc--(BUSINESS WIRE)--Ahhoz, hogy a gazdaságok a jövőben is versenyképesek maradjanak, prioritásként kell kezelniük a humán tőkébe történő befektetéseket – árulta el Ő Királyi Fensége Reema Bandar Al-Saud hercegnő, a Szaúd-Arábia Királyság nagykövete az Egyesült Államokban a Világgazdasági Fórum (WEF) 2026-os éves ülésén.

Egy szaúdi képviselőházi panelbeszélgetésen felszólalva Ő Királyi Fensége megjegyezte: „Ha versenyképes modern gazdaságot szeretnénk, ma a humán tőke számít kulcsfontosságú hajtóerőnek.”

Hozzátette: „Ha képessé tesszük az embereket, és teret adunk nekik a vezetésre, akkor átveszik ezt a lendületet, és sikeresek lesznek. És amikor a megfelelő embereket a megfelelő helyre és a megfelelő időben helyezzük el, igazi varázslat történik. A Királyság a megfelelő hely, itt vannak ezek az emberek, és most van itt az idő.”

Őexcellenciája Ahmed A. Alkhateeb turisztikai miniszter a következőket nyilatkozta: „2030-ra azt a célt tűztük ki, hogy évente 100 millió turistát lássunk vendégül. Hét évvel korábban elértük ezt a célt, és 2023 óta évente folyamatosan túlszárnyaljuk, miközben az az összeg, amit a turisták elköltenek, évről évre fenntartható módon növekszik.”

Őexcellenciája Khalid A. Alfalih befektetési miniszter elmondta: „A külföldi közvetlen tőkebefektetésünk ötszöröse a Saudi Vision 2030 előtti szintnek; helyi befektetőink a saját pénzükkel szavaznak, a helyi befektetések megduplázódtak, és a GDP százalékos tőkefelhalmozását tekintve elértük Kína és India szintjét.”

Őexcellenciája Mohammed A. Aljadaan pénzügyminiszter a következőképpen körvonalazta, hogy a Saudi Vision 2030 hogyan nyújtott tervet a hiteles nemzeti átalakuláshoz: „Az igazi reformot nem gyorsaságban vagy korai sikerekben mérjük, hanem abban, hogy tartóssá válik-e – és megváltoztatja-e az intézmények és a piacok viselkedését.”

Őexcellenciája Bandar I. Alkhorayef iparért és ásványkincsekért felelős miniszter elárulta, hogy a fiatalok hiánycikknek számítanak a fejlett gazdaságokban, hozzátéve, hogy a Szaúd-Arábia Királysága „áldott a fiataljaival”.

Őexcellenciája Faisal F. Alibrahim gazdasági és tervezési miniszter következőket mondta: „A nagyobb ellenálló képesség és fenntarthatóság felé haladva a magánszektor egyre nagyobb szerepet, társszerepet játszik; az innováció és a K+F nagyobb részét képezi gazdasági tevékenységünknek, és összekapcsolódunk, illetve integrálódunk a globális piacokkal.”

A Gazdasági és Tervezési Minisztérium a Szaúdi Házban tartott NextOn előadás során bejelentette, hogy 2026-ban elindítja a SUSTAIN Platform béta verzióját. A SUSTAIN egy mesterséges intelligenciával (AI) támogatott partnerhálózat, amely az ágazatközi együttműködés megerősítését és a fenntartható fejlődési kezdeményezések megvalósításának felgyorsítását tűzte ki célul. A platform a WEF és a Bain & Company együttműködésével került kifejlesztésre.

A Quality of Life Programközpont és az UN-Habitat közösen bejelentette a Quality of Life Initiative nevű kezdeményezés eredményeit, amely egy emberközpontú városfejlesztési megközelítést támogató globális platform.

Az SDM bejelentette a Weill Cornell Medicine – Cornell Egyetemmel kötött partnerségét, a következő cÍmmel: Frontier Science for Human Health: A Saudi-U.S. Space Research Collaboration. A megállapodás az innovatív űr- és számítástechnikai biológiai technológiák fejlesztésére összpontosít, különös tekintettel az űrkutatásra és az emberi egészségügyi küldetésekre.

Forrás: AETOSWire

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.

