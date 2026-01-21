Ramboll en Acutro vormen een strategische alliantie om intelligentere, duurzamere gebouwen te bevorderen

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Ramboll, een wereldleider in engineering, architectuur en consultancy, heeft een strategisch partnerschap voor samenwerking gesloten met Acutro, de specialisten in het verbeteren van gebouwprestaties en predictief onderhoud op basis van gegevens. Dit partnerschap brengt de globale engineeringexpertise van Ramboll en Acutro’s digitale gebouwintelligentiecapaciteiten bijeen, waardoor synergieën ontstaan die innovatie, leren en waardecreatie voor beide organisaties en hun klanten ondersteunen.

Dankzij deze samenwerking kan Ramboll geavanceerde tools voor gebouwintelligentie verkennen die haar digitale ontwerpvermogen versterken, terwijl Acutro de kans krijgt om haar platform in complexe projecten in de praktijk toe te passen en te laten evolueren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.