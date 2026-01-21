OPEX® et Peltier entrent en partenariat pour fournir la toute première solution de stockage à froid pour les systèmes d'exécution automatisés

MOORESTOWN, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--OPEX® Corporation, un leader mondial de l'automatisation de nouvelle génération fournissant des solutions innovantes pour l'automatisation des entrepôts, des documents et du courrier, annonce aujourd'hui un partenariat technologique stratégique avec Peltier, un innovateur dans le commerce de la chaîne du froid, afin d'offrir une solution de stockage à froid multi-température et multi-profondeur unique en son genre pour les systèmes automatisés de traitement des commandes. Cette collaboration introduit des capacités multi-température avancées dans les systèmes automatisés de stockage et de récupération Perfect Pick® et Infinity® d'OPEX Corporation, permettant aux clients des marchés de l’alimentation, de la pharmacie et des sciences de la vie de stocker et de récupérer les produits réfrigérés et congelés à l’aide des bacs Peltier refroidis activement et optimisés par l’IA, éliminant ainsi le besoin de chambres de congélation coûteuses ou d’infrastructures spécialisées.

« Beaucoup de nos clients ont exprimé le besoin de capacités multi-température, mais sont souvent dissuadés par les solutions traditionnelles qui nécessitent des infrastructures coûteuses et des changements de système complexes », déclare Monty McVaugh, chef de produit, Warehouse Automation, OPEX. « En intégrant la technologie des bacs Peltier dans notre cadre existant, nous pouvons désormais fournir une solution flexible, évolutive, efficace et très rentable sans modifier nos systèmes centraux. »

Le bac Peltier ToteTM est conçu avec des points de consigne de température précis et contrôlés individuellement et une connectivité IdO, permettant la surveillance et la gestion en temps réel des conditions de stockage grâce à des messages API intégrés. La puissance est fournie à chaque bac lors du stockage à plusieurs profondeurs, et les températures sont maintenues pendant le transport par les véhicules robotiques OPEX iBOT®, assurant une intégrité continue de la chaîne du froid. Cette innovation révolutionnaire permet aux organisations d'intégrer les stocks réfrigérés et congelés directement dans les environnements d'entrepôt ambiants, simplifiant considérablement les opérations et maximisant l'utilisation de l'espace, tout en réduisant les dépenses en capital.

En outre, cette approche de l'entreposage frigorifique améliore le confort et la sécurité des travailleurs en éliminant la nécessité pour le personnel d'opérer dans des environnements de congélation difficiles. Les capacités d’IA physique du système favorisent une gestion dynamique de l’énergie et fournissent des rapports détaillés pour les produits sensibles, y compris ceux soumis à des réglementations strictes de la FDA. Contrairement aux chambres froides conventionnelles, où une défaillance de la réfrigération peut entraîner une perte totale de produit, les Peltier Totes isolent tous les problèmes potentiels aux différents fourreaux, minimisant à la fois les risques et les déchets. Les fourreaux sont également respectueux de l'environnement, alimentés par une technologie de refroidissement à l'état solide brevetée, par opposition aux systèmes de réfrigération à compresseur qui utilisent des réfrigérants nocifs.

« Le Peltier Tote change fondamentalement la manière dont le monde applique le stockage frigorifique dans le commerce », déclare Hanson Li, CEO de Peltier. « Ensemble, OPEX et Peltier fournissent une solution avancée qui brise le paradigme traditionnel, où le froid et la température ont été traités comme des contraintes majeures. Les clients peuvent désormais optimiser les opérations, les processus et l'espace sans ces préoccupations. Nous sommes très fiers de nous associer à OPEX pour offrir une solution conséquente à ce qui a été un défi de longue date pour tant de personnes. »

À propos d'OPEX® Corporation

OPEX® Corporation est un leader mondial de l'automatisation de nouvelle génération qui fournit des solutions innovantes et uniques pour l'automatisation des entrepôts, des documents et du courrier. Basé à Moorestown, dans le New Jersey, et disposant d'installations à Pennsauken (New Jersey) ; Plano (Texas) ; en France ; en Allemagne ; en Suisse ; au Royaume-Uni et en Australie, OPEX emploie près de 1 600 personnes qui réinventent et fournissent en permanence des solutions technologiques personnalisées et évolutives qui résolvent les défis commerciaux d’aujourd’hui et de demain. Pour plus d'informations, visitez opex.com.

À propos de Peltier

Peltier redéfinit l'industrie de la chaîne du froid en alimentant des solutions actives, connectées et précises conçues pour l'avenir du commerce. La Modular Cold Chain (MC²) de Peltier est le premier écosystème de refroidissement à l’état solide évolutif au monde. Le Peltier ToteTM, modulaire et IdO, déployé dans une variété de Peltier FrameworkTM (manuel, automatisé et dernier kilomètre), protège les aspects vulnérables de la chaîne du froid avec flexibilité et intelligence. Le Peltier CloudTM permet à l'IA physique d'améliorer les opérations critiques tout en assurant une gestion de l'énergie impossible auparavant. La vision de Peltier est de maîtriser l’art du froid pour améliorer notre façon de travailler et de vivre. Pour plus d'informations, visitez peltierpro.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.