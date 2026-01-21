Ramboll et Acutro forment une alliance stratégique visant à promouvoir des bâtiments intelligents plus durables

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Ramboll, leader mondial dans les domaines de l’ingénierie, de l’architecture et du conseil, a conclu un partenariat stratégique avec Acutro, spécialiste de l’amélioration des performances des bâtiments et de la maintenance prédictive basée sur les données. Ce partenariat associe l’expertise mondiale de Ramboll en matière d’ingénierie et les capacités d’Acutro en matière d’intelligence numérique des bâtiments, créant ainsi des synergies qui favorisent l’innovation, l’apprentissage et la création de valeur pour les deux organisations et leurs clients.

Cette collaboration permet à Ramboll d’explorer des outils avancés d’intelligence des bâtiments qui peuvent renforcer ses capacités de conception numérique, tout en offrant à Acutro la possibilité d’appliquer et de faire évoluer sa plateforme dans le cadre de projets complexes et concrets. Ensemble, les partenaires aideront leurs clients à prendre des décisions plus éclairées en matière de performance, de valeur du cycle de vie et de risque opérationnel.

Cette relation pluriannuelle permet à Ramboll d’accéder à la plateforme cloud native d’Acutro, créant ainsi des opportunités d’intégrer l’analyse des performances en temps réel, les prévisions et la gestion des actifs numériques dans certains flux de travail de conception et de livraison. En parallèle, Acutro bénéficie d’une collaboration étroite avec les équipes multidisciplinaires de Ramboll, ce qui lui permet d’acquérir des connaissances sur les défis en matière de conception, de livraison et d’exploitation sur les marchés mondiaux. Cette approche commune permet aux deux parties d’évaluer comment l’intelligence numérique des bâtiments peut favoriser une ingénierie plus résiliente, une meilleure optimisation des actifs et de meilleurs résultats à long terme pour les bâtiments.

Avantages potentiels de ce partenariat :

Meilleure compréhension des résultats en matière de performances pour éclairer la conception et la prise de décision opérationnelle dès les premières étapes

Capacité accrue à conseiller les clients sur les coûts, les risques et les stratégies d’optimisation tout au long du cycle de vie

Intégration de capacités numériques qui répondent aux besoins en matière de durabilité, de conformité et de reporting

Capacité accrue à aider les propriétaires et les exploitants à gérer des portefeuilles complexes sur des marchés réglementés

Nouvelles opportunités pour les deux organisations de différencier leurs offres grâce à des solutions axées sur les performances et basées sur les données

« Ramboll s’engage à faire progresser ses capacités numériques de manière à renforcer ses résultats en matière de conseil, de conception et de livraison », déclare Frank Schwartz, directeur mondial de la division Immeubles de grande hauteur et complexes chez Ramboll. « Notre partenariat avec Acutro crée un environnement collaboratif où l’expertise en ingénierie et les données en temps réel se rejoignent. En travaillant en étroite collaboration, nous pouvons tester de nouvelles approches, tirer des enseignements des performances en temps réel et développer conjointement des solutions qui favorisent de meilleures décisions de conception et la performance à long terme des actifs. »

Commentant ce partenariat, Marvin Martin, cofondateur et directeur commercial d’Acutro, déclare : « L’expertise en ingénierie et la présence mondiale de Ramboll dans le domaine des projets offrent un environnement idéal pour comprendre comment l’intelligence numérique peut contribuer à améliorer les performances des bâtiments. Cette collaboration nous permet de travailler aux côtés d’ingénieurs de premier plan, d’affiner notre plateforme grâce à des applications concrètes et d’offrir une plus grande valeur ajoutée aux propriétaires et aux utilisateurs de bâtiments. »

Jevon Hughes, cofondateur et directeur général d’Acutro, ajoute : « Les bâtiments capables de s’adapter et de s’améliorer au fil du temps suscitent un intérêt croissant. Ce partenariat reflète une ambition commune : aider les clients à passer d’informations de conception statiques à des actifs vivants, alimentés par des données, qui offrent de meilleures performances tout au long de leur cycle de vie. »

Les activités initiales se concentreront sur des projets sélectionnés au Royaume-Uni, avec la possibilité d’une adoption plus large en fonction de la valeur démontrée, de l’intérêt des clients et des opportunités émergentes dans le cadre des activités mondiales de Ramboll dans le domaine du bâtiment.

À propos de Ramboll

Ramboll est l’une des principales sociétés mondiales d’ingénierie, d’architecture et de conseil, fondée au Danemark. Avec plus de 18 000 experts dans 35 pays, Ramboll crée des solutions durables dans les domaines du bâtiment, des transports, de l’eau, de l’environnement et de la santé, de l’énergie, de l’architecture et du paysage.

À propos d’Acutro

Acutro est le système d’exploitation des bâtiments, fournissant des informations en temps réel, une automatisation et des prévisions tout au long du cycle de vie des biens immobiliers. Reconnu par les principaux propriétaires, exploitants et gestionnaires immobiliers, Acutro transforme les bâtiments en actifs durables et hautement performants.

