パース・バイオサイエンシズとグラフ・セラピューティクスが提携し、大規模な免疫機能摂動アトラスを構築

シアトル&ウィーン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- パース・バイオサイエンシズ（Parse Biosciences）とグラフ・セラピューティクス（Graph Therapeutics、以下「グラフ」）は、最大規模級で最も包括的な免疫細胞摂動アトラスの一つを構築するための戦略的提携を発表しました。本協業では、グラフのラボ・イン・ザ・ループプラットフォームとパースの「GigaLab」を活用し、免疫疾患患者から採取した数億個の細胞を体系的な撹乱下でプロファイリングします。これにより、免疫システムの極めて動的な挙動をAI主導型の創薬・開発で利用可能な形で可視化します。この取り組みは、免疫介在性疾患患者向けの新規治療法開発のリスクを低減し、開発を迅速化します。

自己免疫疾患および免疫介在性疾患は、患者の状況や患者固有の免疫細胞集団の反応によって引き起こされるため、創薬開発者が薬剤標的を特定し臨床結果を予測することは困難です。グラフとパースの提携は、グラフの生体に即した患者由来疾患モデルとパースのスケーラブルな全トランスクリプトーム・シングルセル技術を組み合わせることでこの課題に対処します。これにより数億個のヒト細胞を解析し、疾患を駆動する多様な免疫・組織間相互作用を解明します。このアプローチは創薬探索プロセスを効率化し、高コストな後期段階での失敗を防止できる可能性があり、市場投入される薬剤1つあたり数百万規模の削減につながります。

グラフのプラットフォームは、高度な患者由来初代細胞アッセイと反復的アクティブラーニング技術を組み合わせ、疾患関連の多様なコンテキストにおいて摂動を体系的に選択・検証します。簡略化・静的なサンプリングモデルが臨床現場にそのまま適用できることを期待するのではなく、グラフの科学者は実験的枠組みを用い、膨大な開発リソースを本格投入する前に有望な仮説と見込みのない仮説を効率的に選別します。各検証サイクルが次のサイクルに反映され、知識が累積的に強化される効果を生み出し、今後の発見を加速させます。

グラフのプラットフォームが、免疫機能障害の極めて複雑な領域においてプロファイリングすべき条件をインテリジェントに選択した後、Evercode™技術を採用しているパースのGigaLabが前例のない速度と品質で大規模なシングルセルデータセットを生成します。

「10年にわたりインパクトのあるAI創薬プラットフォームを進化させてきた経験から、予測と臨床現場の現実とのギャップを埋めるには、生物学的コンテキストへの積極的投資が不可欠だと学びました」と、グラフ・セラピューティクスのCEO兼共同創業者であるグレゴリー・ウラジーミル博士は述べています。「この提携はデータを戦略的基盤として位置付けます。全ての実験は生物学的不確実性の低減を目的とし、全ての検証が組織的知見を蓄積し、全ての発見が次の発見を加速します。創薬段階で目的に適合した臨床関連性の高いデータ生成に投資すれば、医薬品開発の経済性と成功率を根本的に変えることができるのです。」

「グラフによる患者細胞の体系的な試験は、GigaLabが支援するために設計された変革的な取り組みそのものです」と、パースの共同創業者兼最高技術責任者（CTO）であるチャーリー・ロコ博士は述べています。「この提携は、産業規模のシングルセル生物学と先進的なAIが、患者細胞で疾患メカニズムを直接解明し、創薬のあり方を変革し得ることを示しています。」

グラフ・セラピューティクスについて

グラフ・セラピューティクスは、炎症および免疫学分野の創薬を変革する次世代ラボ・イン・ザ・ループAIプラットフォームを開発しています。チームがAllcyteおよびエクセンシア（Exscientia）で精密腫瘍学分野におけるAI活用の創薬探索を先駆し成功した実績を基盤に、グラフは生きた患者由来細胞を用いる高度なアプローチと先進的な機械学習を組み合わせ、複雑な炎症性疾患の治療法開発における特有の課題を克服します。本社はオーストリア・ウィーン郊外に位置しています。

パース・バイオサイエンシズについて

パース・バイオサイエンシズは、人々の健康と科学研究の進歩を加速させることを使命とする、世界的なライフサイエンス企業です。前例のないスケールと容易さでシングルセル・シーケンシングを実施できるよう研究者を支援する同社の先駆的なアプローチは、がん治療、組織修復、幹細胞治療、腎疾患および肝疾患、脳の発達、そして免疫システムといった分野において、画期的な発見を可能にしています。

