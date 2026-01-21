-

Board與Microsoft攜手合作，將代理式AI融入企業規劃核心

聚焦特定領域且適配企業需求的AI代理為財務、供應鏈和商品銷售全流程規劃提供支援

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的企業規劃平台Board今日宣布推出以Microsoft Foundry為基礎建構的Board Agents。Board Agents是一套聚焦特定領域且適配企業需求的智慧AI代理套件，可在財務、供應鏈和商品銷售領域為實際規劃決策提供支援。這是Board與Microsoft Foundry合作開發的第一項企業規劃功能，其憑藉Microsoft Azure的代理式AI工具和服務，協助企業實現安全、雲端原生的AI創新加快落地。

首期發表的產品包含針對財務部門的財務規劃與分析(FP&A)和財務主管代理，後續還將推出商品銷售和供應鏈代理。Board Agents原生整合於Board企業規劃平台，能夠為高價值規劃場景的代理式AI應用提供安全、可控的基礎支撐。

產品長David Marmer表示：「隨著市場對AI技術的關注度持續提升，眾多客戶都在尋求能夠實現切實投資報酬的清晰路徑。Board Agents圍繞解決實際問題的業務場景使用案例進行建構，客戶不僅能更快創造價值，還能根據業務發展動態輕鬆調整代理功能。我們並非簡單地將AI技術嫁接在Board平台上，而是將其深度內建到我們的引擎中，使其能夠理解客戶的資料、流程和資料存取策略。」

Board Agents的核心差異化優勢

  • 以角色定位為基礎、聚焦具體場景的代理設計：Board打造了一系列針對特定規劃角色和業務場景的代理，確保它們能夠精準適配業務語境，輸出即時且相關的價值。
  • 多智能體協同編排能力：面對複雜規劃場景，Board Agents可實現多代理協同工作，整合各代理的專業能力，協助企業解決跨職能、跨優先順序的多維決策難題。
  • 深度適配企業規劃模型：Board Agents原生整合於Board平台，可直接調用企業團隊日常使用的同一套資料、假設條件和運算邏輯開展工作。
  • 整合預測分析與場景規劃功能：Board Agents可與Board Foresight功能協同運行，為企業提供先進預測分析和場景規劃支援，協助團隊評估決策取捨、建構結果模型，並洞悉影響業務表現的外部因素。

正如EBSCO Industries財務規劃與分析副總裁Adam Hancock所說：「FP&A代理的資料分析整合能力最令我印象深刻。它能夠整合企業詳細的資產負債表和利潤表資料，提煉出清晰且具備可操作性的洞察，這對EBSCO而言價值非凡。」

憑藉Board與Microsoft的合作，Board Agents具備企業級部署能力。

Microsoft歐洲、中東和非洲資深總監Peter Skov表示：「企業級AI部署需要兼顧靈活性、可控性和信任基礎。以Microsoft Foundry為基礎建構的Board Agents採用多智慧體協同編排架構，能夠隨AI技術的演進快速完成功能適配，同時在準確性、安全性和資料隱私方面建立起嚴格的倫理管控機制。我們與Board的合作有助於企業在對結果可靠性要求極高的複雜規劃場景中負責任地應用AI技術。」

FP&A和財務主管代理將于2026年3月31日起在全球正式上線，同時也將登陸Microsoft Marketplace。商品銷售和供應鏈代理可望在財務系列代理發表後不久推出。

如欲進一步瞭解Board Agents，請造訪board.com/ai

關於Board

Board是企業規劃平台，旨在加快業務績效、實現持續規劃並推動自信、一致的決策。它藉助對企業和外部資料的即時可視性來支援更準確的預測，並透過單一事實來源統一財務和營運。透過為每個角色提供AI增強型體驗，團隊可以持續做出更明智的決策，以實現可預測且盈利的業務成果。

這就是為何包括H&M、BASF、Burberry、Toyota、Coca-Cola和HSBC在內的具有遠見的全球品牌，以及成千上萬的其他企業，都信任Board來自信地駕馭複雜的市場。

