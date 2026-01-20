Andersen Consulting incorpora a la empresa colaboradora Africa International Advisors

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplía sus capacidades de estrategia y transformación empresarial en África mediante un acuerdo de colaboración con Africa International Advisors (AIA), una empresa con sede en Johannesburgo dedicada a mejorar la competitividad empresarial a través de conocimientos específicos del sector, innovación y servicios de asesoría.

Fundada en 2002, AIA es una empresa panafricana de consultoría de gestión que ofrece asesoramiento basado en estrategias, servicios centrados en la transformación digital y los resultados empresariales impulsados por la IA. La empresa asesora a clientes de diversos sectores, entre los que se incluyen energía y materias primas, petróleo y gas, infraestructura, comercio y logística, servicios financieros, banca y telecomunicaciones. La perspectiva estratégica, la credibilidad local y el acceso al mercado de AIA le permiten diseñar e implementar soluciones que coordinan a las personas, los procesos y la tecnología para impulsar un cambio significativo.

“Desde el principio, asumimos la misión de impulsar el progreso desde una perspectiva centrada en África, basada en las realidades y ambiciones del continente”, declaró Hasnayn Ebrahim, director ejecutivo y socio gerente de AIA. “Gracias a esta colaboración con Andersen Consulting, obtenemos acceso a conocimientos globales y prácticas líderes, al tiempo que mantenemos nuestro compromiso con la relevancia local. Todo ello nos permite ayudar a los clientes a impulsar el crecimiento, fortalecer la ejecución y liderar con confianza en todo el continente”.

“Pocas empresas de asesoría combinan un compromiso firme con los retos únicos de África con un fuerte enfoque en la transformación práctica e institucional”, comentó Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo global de Andersen. “La experiencia estratégica, el conocimiento del sector y la dedicación de AIA a obtener resultados impactantes fortalecen nuestra capacidad colectiva para impulsar el crecimiento y la resiliencia en las industrias clave del continente”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la IA, así como las soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo experiencia de clase mundial en consultoría, impuestos, legal, valoración, movilidad global y asesoramiento en una plataforma que cuenta con más de 50 000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 1000 lugares a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada y ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

