-

2026年世界经济论坛: “人力资本是经济竞争力的核心驱动力”

original 沙特阿拉伯王国驻美国大使Reema Bandar Al-Saud公主殿下在2026年世界经济论坛年会“沙特之家”开幕环节就人力资本和青年赋能议题发表演讲（照片：AETOSWire）

沙特阿拉伯王国驻美国大使Reema Bandar Al-Saud公主殿下在2026年世界经济论坛年会“沙特之家”开幕环节就人力资本和青年赋能议题发表演讲（照片：AETOSWire）

瑞士达沃斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 在2026年世界经济论坛（World Economic Forum，WEF）年会上，沙特阿拉伯驻美国大使丽玛·宾特·班达尔公主殿下表示，未来经济体若要保持竞争力，必须优先投资人力资本。

在“沙特馆”专题讨论中，公主殿下指出：“在当今时代，人力资本是构建现代竞争性经济体的核心驱动力。”

她进一步阐释：“当赋予民众权力与领导空间时，他们将释放巨大潜力并创造卓越成果。在正确的时间将合适的人才配置到恰当的岗位，必将创造非凡奇迹。沙特就是这样的国度，我们拥有杰出的人才，现在正是行动的最佳时机。”

沙特旅游大臣艾哈迈德·哈提布阁下表示：“我们原定2030年实现年接待1亿游客的目标，如今已提前七年达成。自2023年起，游客数量持续突破这一目标，旅游消费更呈现逐年稳健增长态势。”

投资大臣哈立德·法利赫阁下强调：“沙特的外商直接投资规模已达‘2030愿景’实施前的五倍。本土投资者正以真金白银投票支持国家发展，国内投资规模实现翻倍增长。在资本形成占GDP比重方面，我们已跻身中国与印度之列。”

财政大臣穆罕默德·贾丹阁下则阐述了“2030愿景”作为国家可信转型蓝图的核心价值：“真正的改革不以速度或短期成果来衡量，而在于其是否成为常态——能否彻底改变机构与市场的运作方式。”

工业和矿产资源大臣班达尔·阿勒霍莱夫阁下特别指出，在发达国家普遍面临青年人才短缺的背景下，沙特“因拥有丰富的青年人才资源而倍感幸运”。

经济与计划大臣费萨尔·阿里布拉欣阁下表示：“在构建更具韧性与可持续性的经济体系进程中，私营部门正发挥更显著的协同领导作用。创新和研发已成为经济活动的核心支柱，我们正通过深化全球市场联动实现协同发展。”

经济与计划部在“沙特馆‘NextOn’”论坛宣布，将于2026年推出SUSTAIN平台测试版。SUSTAIN是一个由人工智能驱动的合作伙伴网络，旨在加强跨部门协作，加速可持续发展项目的落地。该平台由沙特经济与计划部、世界经济论坛及贝恩公司共同开发。

生活质量项目中心（Quality of Life Program Center）与联合国人类住区规划署（UN-Habitat）共同发布了“生活质量倡议（Quality of Life Initiative）”成果。作为全球性平台，该倡议支持以人民为中心的城市发展模式。

SDM宣布与康奈尔大学威尔康奈尔医学院（Weill Cornell Medicine）建立“前沿人类健康科学（Frontier Science for Human Healt)”合作项目。这项沙美空间研究合作专注于推进创新的太空与计算生物学技术，重点聚焦太空研究和人类健康任务。

Source: AETOSWire

Contacts

新闻联系人：
Danah Alhumaid
dalhumaid@mep.gov.sa

Industry:

Saudi Ministry of Economy and Planning

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishCzechHungarianChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

新闻联系人：
Danah Alhumaid
dalhumaid@mep.gov.sa

More News From Saudi Ministry of Economy and Planning

2026年世界经济论坛：沙特引领全球新行动，保护珊瑚礁并释放人工智能潜力

瑞士达沃斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 沙特阿拉伯代表团在2026年世界经济论坛（World Economic Forum，WEF）年会期间宣布多项重大举措，直面全球紧迫挑战。 沙特阿拉伯驻美国大使丽玛·宾特·班达尔公主殿下宣布，沙特将于2026年主办首届全球珊瑚礁峰会（Global Coral Reef Summit）。该峰会将汇聚全球领导人、科学家和投资者，共同制定珊瑚礁生态系统的保护与恢复解决方案。 该峰会将聚焦关键挑战及政策监管的空白，制定基于科学的解决方案，并完善可持续融资与投资机制，以扩大珊瑚礁保护和恢复规模。 沙特旅游大臣艾哈迈德·哈提卜阁下强调旅游业的和平纽带作用：“在亟需和平的时代，旅游业通过连接人群、促进对话发挥独特价值。旅游业的发展有利于和平、民生、青年和女性。” 关于沙特成为全球人工智能枢纽的愿景，通信和信息技术大臣阿卜杜拉·斯瓦哈阁下评论道：“‘沙特2030愿景’旨在实现经济多元化和赋能青年。如今沙特非石油部门对GDP贡献率已达56%，技术人才队伍实现跨越式增长。” 当天早些时候，HUMAIN公司与国家基础设施基金（Nationa...

沙特阿拉伯将定期主办世界经济论坛全球会议

瑞士达沃斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 沙特阿拉伯王国今日宣布，将在利雅得定期主办高级别世界经济论坛（World Economic Forum, WEF）全球会议，首届会议定于 2026 年春季举行。 这一消息由沙特阿拉伯经济和计划大臣费萨尔·易卜拉欣阁下与世界经济论坛总裁博尔格·布伦德在瑞士达沃斯举行的第55届世界经济论坛年会最后一天共同宣布。 在利雅得举行的世界经济论坛全球会议将汇聚全球领导人、专家、公共和私营部门代表、学术界人士、国际组织及民间社会等各个领域的政策制定者和决策者，共同应对当前全球面临的挑战。 费萨尔·易卜拉欣阁下就此公告发表评论：“沙特阿拉伯定期举办世界经济论坛全球会议，证明了沙特阿拉伯已成为全球对话、合作和创新的平台，并将继续发挥这一作用。此次会议是一个重要契机，可以进一步联结世界，把握未来的巨大潜力。在全球经济的关键时刻，我们不仅为眼前的机遇所鼓舞，更坚信通过共同的努力，将为所有人创造一个更加光明、包容和繁荣的未来。我们期待在2026年春天，再次在沙特阿拉伯欢迎全球社会的到来。” 博尔格·布伦德表示：“世界经济论坛期待2026年重...

WEF25：沙特阿拉伯 “重写经济剧本”

瑞士达沃斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 今天，沙特阿拉伯代表团出席世界经济论坛 (WEF) 年会，在几次重要会议上分享了其重写经济剧本的战略，其中包括由沙特阿拉伯王国主持的经济转型会议。 在题为“沙特阿拉伯的经济转型”的会议上，财政部长穆罕默德阿尔贾丹阁下描述了推动沙特转型的主要力量：“整个国家都已动员起来支持沙特 2030 愿景。人民、商界和政府都在努力实现这一非常明确的愿景。我们的领导层具有长远眼光，随时准备做出艰难决定，并始终如一。” 此前，在“扩大人工智能应用的未来之路”中，通信和信息技术部长阿卜杜拉阿尔斯瓦哈阁下概述了沙特王国为促进全球对话以推动包容性进步所做的努力。他表示：“今天，沙特王国在达沃斯与志同道合的合作伙伴、创新者和政策制定者合作，探讨如何利用我们的竞争优势和地位为人类服务，推动这个时代的人工智能经济。” 工业和矿产资源部长班达尔·伊·阿尔霍拉耶夫阁下参加了“下一代工业基础设施”会议。他说：“今天，我们在沙特阿拉伯实现经济多元化的愿望可以通过技术实现。通过政府今天的努力，很明显我们正在优先考虑数字基础设施和连通性。我们相信制造业是经济...
Back to Newsroom