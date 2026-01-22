2026年世界经济论坛: “人力资本是经济竞争力的核心驱动力”

瑞士达沃斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 在2026年世界经济论坛（World Economic Forum，WEF）年会上，沙特阿拉伯驻美国大使丽玛·宾特·班达尔公主殿下表示，未来经济体若要保持竞争力，必须优先投资人力资本。

在“沙特馆”专题讨论中，公主殿下指出：“在当今时代，人力资本是构建现代竞争性经济体的核心驱动力。”

她进一步阐释：“当赋予民众权力与领导空间时，他们将释放巨大潜力并创造卓越成果。在正确的时间将合适的人才配置到恰当的岗位，必将创造非凡奇迹。沙特就是这样的国度，我们拥有杰出的人才，现在正是行动的最佳时机。”

沙特旅游大臣艾哈迈德·哈提布阁下表示：“我们原定2030年实现年接待1亿游客的目标，如今已提前七年达成。自2023年起，游客数量持续突破这一目标，旅游消费更呈现逐年稳健增长态势。”

投资大臣哈立德·法利赫阁下强调：“沙特的外商直接投资规模已达‘2030愿景’实施前的五倍。本土投资者正以真金白银投票支持国家发展，国内投资规模实现翻倍增长。在资本形成占GDP比重方面，我们已跻身中国与印度之列。”

财政大臣穆罕默德·贾丹阁下则阐述了“2030愿景”作为国家可信转型蓝图的核心价值：“真正的改革不以速度或短期成果来衡量，而在于其是否成为常态——能否彻底改变机构与市场的运作方式。”

工业和矿产资源大臣班达尔·阿勒霍莱夫阁下特别指出，在发达国家普遍面临青年人才短缺的背景下，沙特“因拥有丰富的青年人才资源而倍感幸运”。

经济与计划大臣费萨尔·阿里布拉欣阁下表示：“在构建更具韧性与可持续性的经济体系进程中，私营部门正发挥更显著的协同领导作用。创新和研发已成为经济活动的核心支柱，我们正通过深化全球市场联动实现协同发展。”

经济与计划部在“沙特馆‘NextOn’”论坛宣布，将于2026年推出SUSTAIN平台测试版。SUSTAIN是一个由人工智能驱动的合作伙伴网络，旨在加强跨部门协作，加速可持续发展项目的落地。该平台由沙特经济与计划部、世界经济论坛及贝恩公司共同开发。

生活质量项目中心（Quality of Life Program Center）与联合国人类住区规划署（UN-Habitat）共同发布了“生活质量倡议（Quality of Life Initiative）”成果。作为全球性平台，该倡议支持以人民为中心的城市发展模式。

SDM宣布与康奈尔大学威尔康奈尔医学院（Weill Cornell Medicine）建立“前沿人类健康科学（Frontier Science for Human Healt)”合作项目。这项沙美空间研究合作专注于推进创新的太空与计算生物学技术，重点聚焦太空研究和人类健康任务。

Source: AETOSWire