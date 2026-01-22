WEF26: ‘Menselijk kapitaal is de belangrijkste drijfveer van economische concurrentiekracht’

DAVOS, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Om in de toekomst concurrerend te blijven, moeten economieën prioriteit geven aan investeringen in menselijk kapitaal, aldus Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Reema Bandar Al-Saud, Ambassadeur van het Koninkrijk Saudi-Arabië in de Verenigde Staten van Amerika, tijdens de Jaarvergadering 2026 van het World Economic Forum (WEF).

Tijdens een panel van Saudi House merkte HKH op: “Menselijk kapitaal is vandaag de dag de belangrijkste drijfveer als u een concurrerende, moderne economie wilt.”

Zij voegde daaraan toe: “Als u mensen in staat stelt en hen de ruimte geeft om te leiden, zullen zij die drang oppakken en leveren. En wanneer u de juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment plaatst, gebeurt er absolute magie. Het Koninkrijk is de plaats, wij hebben de mensen, en de tijd is nu.”

Zijne Excellentie Ahmed A. Alkhateeb, Minister van Toerisme, zei: “Wij hebben een doel gesteld om in 2030 jaarlijks 100 miljoen toeristen te verwelkomen. Wij hebben dat doel zeven jaar eerder bereikt, en sinds 2023 blijven wij het jaarlijks overtreffen, samen met een aanhoudende groei in toeristische uitgaven jaar-op-jaar.”

Zijne Excellentie Khalid A. Alfalih, Minister van Investeringen, merkte op: “Onze FDI is vijf keer zo hoog als vóór Saudi Vision 2030; onze lokale investeerders stemmen met hun eigen geld, lokale investeringen zijn verdubbeld, en wij hebben het niveau van China en India bereikt in termen van kapitaalvorming als percentage van het BBP.”

Zijne Excellentie Mohammed A. Aljadaan, Minister van Financiën, beschreef hoe Saudi Vision 2030 een blauwdruk heeft geboden voor geloofwaardige nationale transformatie: “Echte hervorming wordt niet gemeten aan snelheid of vroege successen, maar aan de vraag of het permanent wordt—of het gedrag van instellingen en markten blijvend verandert.”

Zijne Excellentie Bandar I. Alkhorayef, Minister van Industrie en Grondstoffen, gaf aan dat jeugd een schaars goed is in ontwikkelde economieën, en voegde daaraan toe dat het Koninkrijk Saudi-Arabië “gezegend is met zijn jeugd”.

Zijne Excellentie Faisal F. Alibrahim, Minister van Economie en Planning, zei: “Vooruitkijkend naar meer veerkracht en duurzaamheid, speelt de private sector een grotere, co-leidende rol; innovatie en R&D vormen een groter deel van onze economische activiteit, en wij verbinden en integreren met wereldmarkten.”

Het Ministerie van Economie en Planning heeft aangekondigd dat het in 2026 de SUSTAIN-platform in bètaversie zal lanceren tijdens een NextOn-lezing bij Saudi House. SUSTAIN is een door AI ondersteund matchmaking-partnerschapsnetwerk dat is ontworpen om samenwerking tussen sectoren te versterken en de uitvoering van duurzame ontwikkelingsinitiatieven te versnellen. Het platform is ontwikkeld in samenwerking met het WEF en Bain & Company.

Het Quality of Life Program Center en UN-Habitat kondigden gezamenlijk de uitkomsten aan van het Quality of Life Initiative, een wereldwijd platform dat een mensgerichte benadering van stedelijke ontwikkeling ondersteunt.

SDM kondigde een partnerschap aan met Weill Cornell Medicine – Cornell University, genaamd Frontier Science for Human Health: A Saudi–U.S. Space Research Collaboration. De overeenkomst richt zich op het bevorderen van innovatieve ruimte- en ‘computational biology technologies’, met een focus op ruimteonderzoek en missies voor menselijke gezondheid.

Source: AETOSWire