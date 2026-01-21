-

オペックス・コーポレーションとペルティエが提携し、自動化フルフィルメントシステム向けの初の冷蔵ソリューションを提供

original OPEX iBOTs efficiently transport and present Peltier chilled (light blue) and frozen (dark blue) totes at the pick station of the Perfect Pick ASRS.

OPEX iBOTs efficiently transport and present Peltier chilled (light blue) and frozen (dark blue) totes at the pick station of the Perfect Pick ASRS.

米ニュージャージー州ムーアズタウン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- オペックス・コーポレーション（オペックス）は、倉庫文書、郵便の自動化に革新的なソリューションを提供する次世代オートメーションの分野で世界をリードする企業で、この度、コールドチェーン商取引のイノベーターであるペルティエとの戦略的技術提携を発表しました。この提携により、自動化フルフィルメントシステム向けに、業界初となるマルチ温度ゾーン、マルチディープ冷蔵ソリューションが提供されます。さらに、オペックスの業界をリードするPerfect Pick®およびInfinity®自動倉庫システム（ASRS）に高度なマルチ温度機能が導入され、食料品、医薬品、ライフサイエンス市場の顧客は、ペルティエのアクティブ冷却AI対応トートバッグを使用して、冷蔵・冷凍製品のシームレスな保管や取り出しが可能になるとともに、高価な冷凍庫や専用インフラも不要となります。

オペックスの倉庫自動化部門製品責任者であるモンティ・マクボーは、「多くのお客様からマルチ温度機能へのニーズを伺っていますが、従来のソリューションでは高額なインフラと複雑なシステム変更が必要となるため、多くの組織が導入をためらっているのが現状です。ペルティエのトート技術を既存のフレームワークに統合することで、コアシステムを変更することなく、柔軟性、拡張性、効率性、そして非常に費用対効果の高いソリューションを提供できるようになります」と述べています。

Peltier ToteTM は、高精度かつ個別に制御可能な温度設定値とIoT接続機能を備えており、統合APIメッセージを通じて保管状況のリアルタイムでの監視・管理が可能となります。マルチディープストレージ内では各トートに電力が供給され、輸送中はOPEX iBOT®ロボット車両によって温度が維持されるため、コールドチェーンの継続的整合性が維持されます。この画期的なイノベーションにより、冷蔵・冷凍在庫の常温倉庫環境への直接統合が可能になり、運用を大幅に簡素化し、スペース利用率を最大化するとともに、設備投資の削減も可能となります。

さらに、この冷蔵保管方法は、過酷な冷凍環境で作業するスタッフを不要にすることで、作業員の快適性と安全性を向上させます。システムの物理的なAI機能は動的なエネルギー管理を推進し​​、FDAの厳格な規制対象となる製品を含む、デリケートな製品に関する詳細なレポートを提供します。従来の冷蔵室では冷却装置の故障により製品が完全に失われる可能性がありますが、Peltier Toteは潜在的な問題を個々のトートに分離することで、リスクと廃棄物を最小限に抑えます。また、これらのトートは環境にも優しく、有害な冷媒を使用するコンプレッサーベースの冷却システムとは異なり、特許取得済みのソリッドステート冷却技術を採用しています。

ペルティエの最高経営責任者（CEO）であるハンソン・リーは、「Peltier Toteは、商業における冷蔵保存の活用方法を根本的に変革します。オペックスとペルティエは協力して、冷気と温度が大きな制約として扱われてきた従来のパラダイムを打ち破る、先進的なソリューションを提供します。お客様は、これらの懸念を抱くことなく、業務、プロセス、そしてスペースを最適化できるようになります。オペックスとの提携により、長年にわたり多くの企業が抱えてきた課題に画期的なソリューションを提供できることを大変誇りに思います」と述べています。

オペックス・コーポレーションについて

オペックス・コーポレーションは、次世代オートメーションのグローバルリーダーであり、倉庫、文書、郵便の自動化における革新的かつ独自のソリューションを提供しています。米ニュージャージー州ムーアズタウンに本社を置き、ニュージャージー州ペンソーケン、テキサス州プラノ、フランス、ドイツ、スイス、英国、オーストラリアに拠点を置くオペックスは、約1600人の従業員を擁し、現在そして将来のビジネス課題を解決する、カスタマイズ可能で拡張性の高いテクノロジーソリューションを常に革新し、提供しています。詳細は、opex.comをご覧ください。

ペルティエについて

ペルティエは、未来の商取引向けに構築されたアクティブかつコネクテッド、そして高精度なソリューションを推進することで、コールドチェーン業界を再定義しています。ペルティエのモジュラーコールドチェーン（MC²）は、世界初のスケーラブルなソリッドステート冷却エコシステムです。モジュラー式でIoT対応のPeltier ToteTM は、様々なPeltier FrameworkTM （手動、自動、ラストマイル）に導入され、柔軟性とインテリジェンスによってコールドチェーンの脆弱な側面を保護します。Peltier CloudTM は、物理AIを活用して重要な業務を強化し、これまで不可能だったエネルギー管理を実現します。ペルティエのビジョンは、冷気の技術を究め、私たちの働き方と生活の質を向上させることです。詳細は、peltierpro.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Media Contacts

For OPEX Corporation
Laura Evans
levans@opex.com
+1.856.727.1100 x 5012

Industry:

OPEX Corporation

