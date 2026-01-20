OPEX®与Peltier联合提供同类首创自动化配送系统冷存储解决方案

新泽西州莫里斯敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- OPEX® Corporation是全球领先的下一代自动化技术提供商，为仓库、文件和邮件自动化等领域提供创新的解决方案。该公司今天宣布与冷链商务创新企业Peltier达成战略技术合作，为自动化配送系统提供同类首创的多温区、多深度冷存储解决方案。本次合作将为OPEX Corporation行业领先的Perfect Pick®和Infinity®自动仓储与分拣系统（ASRS）引入先进的多温度控制能力，让日用品、医药和生命科学等市场的客户能够利用Peltier的人工智能支持主动制冷储藏袋，实现冷冻产品的无缝存储和分拣，不再需要部署成本高昂的冷冻机组或专业基础设施。

“我们的许多客户表示需要多温度控制能力，但传统解决方案成本高昂的基础设施和复杂的系统更改往往让他们望而却步”，OPEX仓库自动化部产品主管Monty McVaugh指出。“通过将Peltier的储藏袋技术整合到我们的现有框架中，我们现在可以提供灵活、可扩展、高效且成本高效的解决方案，无需修改我们的核心系统。”

Peltier ToteTM 储藏袋采用精确的独立控制温度设定点和物联网连接功能，可通过集成的API消息来实现实施仓储条件监测与管理。电力将在多深度仓库中提供给每个储藏袋，在运输过程中通过OPEX iBOT®机器人驾驶车辆保持温度，确保整个冷链的持续完好性。这一颠覆性的创新可让各类组织将冷藏和冷冻库存直接纳入外部仓库环境，极大地简化运营并提高空间利用率，同时减少资本支出。

此外，这种冷存储方法不再需要工作人员在严酷的冷冻环境中工作，可增强工作人员的舒适性和安全性。而该系统的物理人工智能功能可支持动态能源管理，提供有关敏感产品的详细报告，包括受严格FDA法规限制的产品。与常规冷库一旦发生制冷失效将导致产品完全损失不同，Peltier Totes存储袋可隔离单个存储袋的任何潜在问题，减少风险和浪费。同时这些存储袋采用专利固态制冷技术，而不是需要使用有害制冷剂的压缩机式制冷系统，因此也非常环保。

“Peltier Tote存储袋从根本上改变了商用冷存储的应用方式”，Peltier首席执行官Hanson Li指出。“OPEX与Peltier携手合作，提供的先进解决方案打破了主要受制于冷态和温度的传统范式。客户现在可以优化其运营、流程和空间，不再有这些后顾之忧。我们非常荣幸与OPEX合作，携手一劳永逸地解决长期以来困扰许多人的问题。”

关于OPEX® Corporation

OPEX® Corporation是全球领先的下一代自动化技术提供商，为仓库、文档和邮件自动化提供创新、独特的解决方案。OPEX总部位于美国新泽西州莫里斯敦，并在新泽西州彭索肯、德克萨斯州普莱诺、法国、德国、瑞士、英国和澳大利亚设有分支机构。该公司在全球拥有近1600名员工，他们不断重新构想并交付量身定制且可扩展的技术解决方案，以解决当下和未来的各种业务挑战。有关更多信息，请访问 opex.com。

关于Peltier

Peltier通过支持面向未来商务的主动型互联精准解决方案，重新定义冷链行业。Peltier的模块化冷链（MC²）是全世界首个可扩展的固态制冷生态系统。模块化并且支持物联网的Peltier ToteTM 存储袋可部署到各种Peltier FrameworkTM 框架（人工、自动化和最后一公里）中，以良好的灵活性和智能性保护冷链中的薄弱环节。Peltier CloudTM 可实现物理人工智能，在增强关键运营的同时提供以往不能想象的能源管理功能。Peltier的愿景是利用冷藏的艺术来改善人们工作和生活的方式。有关更多信息，请访问peltierpro.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。