Andersen Consulting nawiązuje współpracę z firmą Africa International Advisors

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting rozszerza zdolności w zakresie strategii i transformacji przedsiębiorstw, zawierając umowę o współpracy z firmą Africa International Advisors (AIA) z siedzibą w Johannesburgu, która specjalizuje się we wspieraniu konkurencyjności przedsiębiorstw za pomocą wiedzy sektorowej, innowacji i usług doradczych.

Założona w 2002 r. firma AIA to firma konsultingowo-zarządzająca, prowadząca działalność w całej Afryce, która świadczy strategiczne usługi doradcze, koncentrując się na cyfrowej transformacji i wynikach biznesowych wspieranych przez AI. Firma doradza klientom z różnych sektorów, takich jak między innymi sektory energii i zasobów, ropy naftowej i gazu ziemnego, infrastruktury, handlu i logistyki, usług finansowych, bankowości i telekomunikacji. Strategiczna perspektywa i lokalna wiarygodność AIA oraz jej dostęp do rynku umożliwiają opracowywanie i wdrażanie rozwiązań zapewniających dostosowanie pracowników, procesów i technologii w służbie istotnych zmian.

– Od początku naszą misją było wspieranie postępu z perspektywy ukierunkowanej na specyfikę Afryki, opierając się na realiach kontynentu i wpisując się w jego ambicje – powiedział Hasnayn Ebrahim, dyrektor genearalny i wspólnik zarządzający AIA. – Dzięki nawiązaniu współpracy z Andersen Consulting zyskujemy dostęp do globalnej wiedzy i wiodących praktyk, podtrzymując jednocześnie dotychczasowe zobowiązanie do zapewnienia istotności w kontekście lokalnym, aby pomagać klientom w otwieraniu możliwości rozwoju, wzmacnianiu realizacji i pewnym kierowaniu działalnością na całym kontynencie.

– Niewiele firm doradczych łączy głębokie zaangażowanie na rzecz realizacji wyzwań unikalnych dla Afryki z solidną koncentracją na praktycznej, instytucjonalnej transformacji – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Strategiczna wiedza fachowa AIA, jej znajomość specyfiki poszczególnych sektorów oraz zaangażowanie na rzecz osiągania istotnych wyników pozwalają nam wzmocnić zbiorowy potencjał pod względem wspierania rozwoju i odporności w kluczowych branżach na kontynencie.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

