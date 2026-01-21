-

Parse Biosciences und Graph Therapeutics schließen Partnerschaft zum Aufbau eines großen Atlas funktioneller Immunveränderungen

Die Partnerschaft vereint KI und Einzelzelltechnologie, um Immunschwächen zu kartieren und die Ergebnisse der Arzneimittelforschung und -entwicklung zu verbessern

original

SEATTLE & WIEN--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences und Graph Therapeutics (Graph) gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um einen der größten und umfassendsten Atlanten zu Immunzellveränderungen zu erstellen. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird die Lab-in-the-Loop-Plattform von Graph mit GigaLab von Parse genutzt, um Hunderte Millionen von Zellen von Patienten mit Immunerkrankungen unter systematischer Störung zu profilieren und so das hochdynamische Verhalten des Immunsystems für die KI-gestützte Arzneimittelforschung und -entwicklung zugänglich zu machen. Dieses Vorhaben verringert die Risiken und beschleunigt die Entwicklung neuer Heilungsmethoden für Patienten mit immunvermittelten Erkrankungen.

Autoimmunerkrankungen und immunvermittelte Erkrankungen werden durch kontext- und patientenspezifische Reaktionen der Immunzellpopulationen ausgelöst, was es für Arzneimittelentwickler schwierig macht, Wirkstoffziele zu identifizieren und klinische Ergebnisse vorherzusagen. Die Partnerschaft zwischen Graph und Parse begegnet dieser Herausforderung, indem sie die realistischen, von Patienten abgeleiteten Krankheitsmodelle von Graph mit der skalierbaren Einzelzell-Technologie von Parse kombiniert, um Hunderte Millionen menschlicher Zellen zu analysieren und die vielfältigen Immun- und Gewebeinteraktionen aufzudecken, die Krankheiten auslösen. Dieser Ansatz rationalisiert die Forschung und kann kostspielige Fehlschläge in späten Phasen verhindern, wodurch für jedes Medikament, das auf den Markt kommt, Millionen eingespart werden können.

Die Plattform von Graph kombiniert ausgefeilte primäre Patienten-Zell-Assays mit einer iterativen aktiven Lerntechnologie, um Störungen in einem breiten Spektrum krankheitsrelevanter Kontexte systematisch auszuwählen und zu testen. Anstatt zu hoffen, dass vereinfachte oder statische Stichprobenmodelle auf klinische Settings übertragbar sind, verwenden die Wissenschaftler von Graph einen experimentellen Rahmen, der vielversprechende Hypothesen effizient von aussichtslosen unterscheidet, bevor sie massive Entwicklungsressourcen einsetzen. Jeder Validierungszyklus fließt in den nächsten ein und schafft so einen sich verstärkenden Wissenseffekt, der zukünftige Entdeckungen beschleunigt.

Nachdem die Plattform von Graph auf intelligente Weise ausgewählt hat, welche Bedingungen in dem enorm komplexen Bereich der Immunschwäche profiliert werden sollen, generiert GigaLab von Parse, das die Evercode™-Technologie nutzt, mit beispielloser Geschwindigkeit und Qualität riesige Einzelzell-Datensätze.

„Nach einem Jahrzehnt der Entwicklung wirkungsvoller KI-Plattformen für die Arzneimittelforschung haben wir gelernt, dass die Schließung der Lücke zwischen Vorhersage und klinischer Realität aktive Investitionen in den biologischen Kontext erfordert“, sagt Dr. Gregory Vladimer, CEO und Mitbegründer von Graph Therapeutics. „Diese Partnerschaft behandelt Daten als strategische Infrastruktur: Jedes Experiment ist darauf ausgelegt, biologische Unsicherheiten zu reduzieren, jede Validierung ergänzt das institutionelle Wissen und jede Entdeckung beschleunigt die nächste. Wenn man in der Entdeckungsphase in zweckmäßige, klinisch relevante Datengenerierung investiert, verändert man grundlegend die Wirtschaftlichkeit und Erfolgsraten der Arzneimittelentwicklung.“

„Die systematische Untersuchung von Patientenzellen durch Graph ist genau die Art von transformativer Arbeit, für deren Unterstützung das GigaLab konzipiert wurde“, sagte Charlie Roco, PhD, Mitbegründer und Chief Technology Officer bei Parse. „Diese Partnerschaft zeigt, wie industriell angelegte Einzelzellbiologie und fortschrittliche KI Krankheitsmechanismen direkt in Patientenzellen aufdecken und die Arzneimittelforschung neu gestalten können.“

Über Graph Therapeutics

Graph Therapeutics entwickelt eine Lab-in-the-Loop-KI-Plattform der nächsten Generation, um die Arzneimittelforschung im Bereich Entzündungen und Immunologie zu revolutionieren. Aufbauend auf den bisherigen Erfolgen des Teams bei der Pionierarbeit im Bereich der KI-gestützten Forschung in der Präzisionsonkologie bei Allcyte und Exscientia kombiniert Graph ausgefeilte Ansätze mit lebenden Patientenzellen mit fortschrittlichem maschinellem Lernen, um die besonderen Herausforderungen bei der Entwicklung von Therapien für komplexe Entzündungskrankheiten zu bewältigen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in der Nähe von Wien, Österreich.

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein globales Life-Science-Unternehmen, dessen Mission es ist, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Durch die Befähigung von Forschern, Einzelzellsequenzierungen in beispiellosem Umfang und mit beispielloser Leichtigkeit durchzuführen, hat sein bahnbrechender Ansatz zu bahnbrechenden Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Gewebereparatur, Stammzelltherapie, Nieren- und Lebererkrankungen, Gehirnentwicklung und Immunsystem geführt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

Medienkontakte
Graph Therapeutics
Anna Yuwen
pr@graphtx.com

Parse Biosciences
Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455

Industry:
Parse Biosciences LogoParse Biosciences Logo

Parse Biosciences

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Medienkontakte
Graph Therapeutics
Anna Yuwen
pr@graphtx.com

Parse Biosciences
Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455

More News From Parse Biosciences

Parse Biosciences und Codebreaker Labs gehen Partnerschaft ein, um Ganztranskriptom-Einzelzell-Profiling sowie kausale Genomik im großen Maßstab anzuwenden

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, der führende Anbieter skalierbarer, zugänglicher Lösungen für die Einzelzell-Sequenzierung, gab heute eine Zusammenarbeit mit Codebreaker Labs bekannt, um eine bahnbrechende Plattform, die Tausende genetischer Varianten parallel testen und deren Auswirkungen mit Einzelzellauflösung messen kann, zu entwickeln und zu validieren. Durch die Kombination von Codebreakers Plattform für synthetische Biologie sowie dessen Fähigkeiten im Variant Engineering mi...

Tahoe Therapeutics setzt auf GigaLab von Parse Biosciences, um 300 Millionen Einzelzellprofile für einen groß angelegten Perturbationsatlas zu generieren

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, ein führender Anbieter von leicht zugänglichen und skalierbaren Lösungen für die Einzelzellsequenzierung, hat heute bekannt gegeben, dass Tahoe Therapeutics sich für GigaLab von Parse zur Datengenerierung für sein bevorstehendes 300-Millionen-Zellen-Projekt entschieden hat. Tahoe wird seine proprietäre Mosaic-Technologie einsetzen, um Proben aus 300 Millionen Zellen aus großen Arrays von genetisch oder chemisch perturbierten Krankheitsmodellen zu gen...

Parse Biosciences bringt Evercode Whole Blood Fixation auf den Markt

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, ein führender Anbieter von zugänglichen und skalierbaren Lösungen für die Einzelzell-Sequenzierung, hat heute die Einführung von Evercode™ Whole Blood Fixation bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um ein neues Kit, das die sofortige Fixierung von Vollblut direkt am Entnahmeort ermöglicht. Bei dieser Technologie sind keine PBMC-Isolierung vor Ort, keine speziellen Geräte und kein geschultes Personal erforderlich, sodass Forschungsteams aus den Berei...
Back to Newsroom