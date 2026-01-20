-

SEPHORA y OLIVE YOUNG se asocian para acercar lo mejor de la belleza coreana a los consumidores de SEPHORA

original

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--SEPHORA, líder mundial en el comercio minorista de belleza de prestigio, y CJ OLIVE YOUNG, el principal minorista de belleza y salud de Corea, anunciaron hoy una nueva alianza estratégica destinada a llevar la mejor selección de productos de belleza coreanos innovadores y altamente demandados a los consumidores de SEPHORA en todo el mundo. La asociación se lanzará este otoño como una iniciativa omnicanal de carácter visionario en Estados Unidos, Canadá, la Región Administrativa Especial de Hong Kong y el Sudeste Asiático (Singapur, Malasia y Tailandia), con planes de expansión a otras regiones, entre ellas Medio Oriente, el Reino Unido y Australia, en 2027.

La alianza ofrecerá a los clientes de SEPHORA una zona exclusiva, seleccionada por OLIVE YOUNG tanto en tiendas físicas como en canales digitales, que les permitirá descubrir una variedad única de las marcas de belleza coreanas más populares, así como los productos de salud y belleza coreanos más recientes y marcados por las tendencias, cuidadosamente elegidos por OLIVE YOUNG.

SEPHORA

