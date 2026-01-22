WEF26: El capital humano es el motor clave de la competitividad económica

DAVOS, Suiza--(BUSINESS WIRE)--Para que las economías sigan siendo competitivas en el futuro, deben priorizar las inversiones en capital humano, afirmó Su Alteza Real la Princesa Reema Bandar Al-Saud, Embajadora del Reino de Arabia Saudita en los Estados Unidos de América, durante la Reunión Anual 2026 del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

Hablando en un panel de Saudi House, SAR comentó: “El capital humano hoy es el motor clave si se quiere una economía moderna competitiva”.

Añadió: “Si empoderas a las personas y les das el espacio para liderar, tomarán esa iniciativa y cumplirán. Y cuando ubicas a las personas adecuadas en el lugar adecuado en el momento adecuado, ocurre una magia absoluta. El Reino es el lugar, tenemos a las personas, y el momento es ahora”.

Su Excelencia Ahmed A. Alkhateeb, Ministro de Turismo, dijo: “Establecimos un objetivo para 2030 de recibir 100 millones de turistas anualmente. Alcanzamos ese objetivo siete años antes, y desde 2023 hemos continuado superándolo anualmente junto con un crecimiento sostenido en el gasto turístico año tras año”.

Su Excelencia Khalid A. Alfalih, Ministro de Inversión, comentó: “Nuestra IED es cinco veces lo que era antes de la Visión Saudita 2030; nuestros inversores locales están votando con su propio dinero, la inversión local se ha duplicado, y hemos alcanzado el nivel de China e India en términos de formación de capital como porcentaje del PIB”.

Su Excelencia Mohammed A. Aljadaan, Ministro de Finanzas, describió cómo la Visión Saudita 2030 ha proporcionado un plan para una transformación nacional creíble: “La verdadera reforma no se mide por la velocidad o los primeros éxitos, sino por si se vuelve permanente, cambiando cómo se comportan las instituciones y los mercados”.

Su Excelencia Bandar I. Alkhorayef, Ministro de Industria y Recursos Minerales, señaló que la juventud es un recurso escaso en las economías desarrolladas, y añadió que el Reino de Arabia Saudita está “bendecido con su juventud”.

Su Excelencia Faisal F. Alibrahim, Ministro de Economía y Planificación, manifestó: “Avanzando hacia ser más resilientes y más sostenibles, el sector privado está desempeñando un papel más grande, un papel de co-liderazgo; la innovación y la I+D son una parte más grande de nuestra actividad económica, y estamos conectando e integrándonos con los mercados globales”.

El Ministerio de Economía y Planificación anunció que lanzará la plataforma SUSTAIN en versión beta en 2026 durante una charla NextOn en la Saudi House. SUSTAIN es una red de asociaciones habilitada por IA diseñada para fortalecer la colaboración intersectorial y acelerar la entrega de iniciativas de desarrollo sostenible. La plataforma fue desarrollada en colaboración con el WEF y Bain & Company.

El Centro del Programa de Calidad de Vida y ONU-Hábitat anunciaron conjuntamente los resultados de la Iniciativa de Calidad de Vida, una plataforma global que apoya un enfoque centrado en las personas para el desarrollo urbano.

SDM anunció una asociación con Weill Cornell Medicine – Universidad de Cornell, denominada Ciencia Fronteriza para la Salud Humana: Una Colaboración de Investigación Espacial Saudí-Estadounidense. El acuerdo se centra en avanzar en tecnologías innovadoras de biología espacial y computacional, con un enfoque en la investigación espacial y misiones de salud humana.

