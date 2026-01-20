Colgate-Palmolive与世界卫生组织基金会宣布建立全球口腔健康合作伙伴关系

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Colgate-Palmolive今日宣布与世界卫生组织基金会(WHO Foundation)达成全新多年期合作，为世界卫生组织的口腔健康相关工作提供支持。这项为期四年的资金承诺将助力扩大口腔健康教育覆盖范围、支持将口腔健康纳入各国卫生体系，并提高公众对口腔健康作为一项公共卫生优先事项的认识。该举措延续了Colgate为社区提供口腔健康教育和资源的承诺。此前，公司宣布其Colgate“甜美的微笑，光明的未来”(Bright Smiles, Bright Futures®)项目自1991年以来，已为全球约20亿儿童及其家庭提供了口腔健康教育服务。

Colgate-Palmolive企业口腔护理部门总裁Ram Raghavan表示：“在Colgate-Palmolive，我们始终秉持‘为所有人重塑更健康的未来——并创造更多笑容’的使命。我们选择与世界卫生组织基金会开展此次合作，一方面是因为其在应对全球健康挑战方面具有独特优势，另一方面是因为Colgate作为覆盖家庭数量最多的品牌，在口腔健康领域居于领先地位。2口腔健康是全球健康议程中至关重要却常被忽视的一环。我们致力于通过扩大预防和教育规模、支持有实证依据的解决方案，助力强化卫生体系并改善全球各地社区民众的生活，从而推动口腔健康成为公共卫生优先事项。”

口腔健康是整体健康和福祉的基础，但在许多卫生体系中仍未得到足够重视。经济状况、教育水平、健康素养和医疗可及性等因素，进一步加剧了这种忽视。1尤其对于儿童而言，口腔健康不佳可能导致身体疼痛、情绪问题和学习困难，包括注意力不集中和缺勤率上升。3-5通过此次合作，Colgate-Palmolive旗下品牌之一Colgate和世界卫生组织基金会将支持世界卫生组织消除影响全球约一半人口的长期障碍，助力将口腔健康纳入更广泛的公共卫生议程和体系。

世界卫生组织基金会首席执行官Anil Soni表示：“世界卫生组织基金会通过调动私人资金支持公共卫生优先事项，从而助力实现世卫组织的使命。口腔健康在整体健康中扮演着关键角色，而相关进展离不开对预防工作、可靠指导和强大卫生体系的长期投资。此类支持有助于世卫组织推进口腔健康事业，改善全球各地社区的健康成果。”

共同关注系统层面的影响

该合作伙伴关系旨在通过将口腔健康提升为基础性公共卫生优先事项，加速相关进展，具体将围绕三大战略行动领域展开：

扩大口腔健康教育规模 ：在指定区域，助力将核心预防理念和教育原则纳入已有的政府卫生基础设施（如学校卫生体系）。





：在指定区域，助力将核心预防理念和教育原则纳入已有的政府卫生基础设施（如学校卫生体系）。 支持政策与指导工作 ：为必要研究提供支持，帮助各国卫生部制定有实证依据、具成本效益的建议，推动口腔健康干预措施纳入国家卫生体系。





：为必要研究提供支持，帮助各国卫生部制定有实证依据、具成本效益的建议，推动口腔健康干预措施纳入国家卫生体系。 提升重视程度：通过战略性、全球性和跨领域合作提升公众认知，提高口腔健康议题的关注度，并展示该合作伙伴关系的影响力与成果。

Colgate与世界卫生组织基金会选择在此时启动合作，正是因为公私部门间的协作对于推进全球健康目标至关重要。在近期召开的第四届联合国高级别会议上，口腔健康被确认为非传染性疾病预防和控制领域的公共卫生优先事项，各国成员均表示支持并呼吁采取行动。该合作伙伴关系将聚焦口腔健康预防措施、有实证依据的政策，以及提升公众对口腔健康与整体健康福祉关联的认知，致力于改善全球民众生活。

关于Colgate-Palmolive Company

Colgate-Palmolive Company是一家富有爱心且注重创新的成长型企业，致力于为所有人、他们的宠物以及我们的地球重塑更健康的未来。公司业务聚焦口腔护理、个人护理、家居护理和宠物营养，产品销往全球200多个国家和地区，旗下品牌包括Colgate、Palmolive、elmex、hello、meridol、Sorriso、Tom’s of Maine、EltaMD、Filorga、Irish Spring、Lady Speed Stick、PCA SKIN、Protex、Sanex、Softsoap、Speed Stick、Ajax、Axion、Fabuloso、Murphy、Soupline、Suavitel，以及Hill’s Science Diet、Hill’s Prescription Diet和Prime100。公司在推动可持续发展和社区福祉方面的领导力与创新力广受认可，包括在减少塑料废弃物、提升可回收性、节约用水、保护自然资源，以及通过Colgate“甜美的微笑，光明的未来”项目改善儿童口腔健康等方面取得的成果——该项目自1991年以来已覆盖全球约20亿儿童及其家庭。如需了解更多关于Colgate的全球业务及公司如何开创美好未来的信息，请访问www.colgatepalmolive.com。

关于世界卫生组织基金会

世界卫生组织基金会是一家总部位于瑞士日内瓦的独立组织，成立于2020年，旨在支持世界卫生组织的使命。该组织调动慈善资金、建立具有催化作用的合作伙伴关系，以促进健康公平、应对紧迫的健康挑战，并强化拯救生命的体系。通过连接合作伙伴与从业者，基金会助力扩大可信解决方案的规模、为拯救生命的行动提供资金，并推动实现“全民健康”(Health for All)的持久变革。who.foundation

