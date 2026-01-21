Parse Biosciences et Graph Therapeutics s’associent pour créer un vaste atlas fonctionnel des perturbations immunitaires

SEATTLE et VIENNE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences et Graph Therapeutics (Graph) ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique visant à créer l’un des atlas les plus vastes et les plus complets sur les perturbations immunitaires. Cette collaboration s’appuiera sur la plateforme lab-in-the-loop de Graph et sur GigaLab de Parse pour profiler des centaines de millions de cellules provenant de patients atteints de maladies immunitaires soumises à des perturbations systématiques, rendant ainsi le comportement hautement dynamique du système immunitaire accessible à la découverte et au développement de médicaments basés sur l’IA. Cette initiative réduit les risques et accélère le développement de nouvelles thérapies curatives pour les patients atteints de maladies à médiation immunitaire.

Les maladies auto-immunes et à médiation immunitaire sont déterminées par les réponses des populations de cellules immunitaires spécifiques au contexte et au patient, ce qui rend difficile pour les développeurs de médicaments d’identifier les cibles thérapeutiques et de prédire les résultats cliniques. Le partenariat entre Graph et Parse relève ce défi en combinant les modèles réalistes de maladies dérivés de patients de Graph et la technologie évolutive de transcriptome complet à cellule unique de Parse pour analyser des centaines de millions de cellules humaines et révéler les diverses interactions immunitaires et tissulaires qui sont à l’origine de la maladie. Cette approche harmonise la découverte et peut éviter des échecs coûteux à un stade avancé, avec un potentiel d’économies de plusieurs millions pour chaque médicament mis sur le marché.

La plateforme de Graph combine des tests sophistiqués sur les cellules primaires des patients avec une technologie d’apprentissage actif itératif afin de sélectionner et de tester systématiquement les perturbations dans un large éventail de contextes liés à la maladie. Plutôt que d’espérer que des modèles d’échantillonnage simplifiés ou statiques se traduisent dans des contextes cliniques, les scientifiques de Graph utilisent un cadre expérimental qui distingue efficacement les hypothèses prometteuses de celles qui ne mènent à rien avant d’engager d’importantes ressources de développement. Chaque cycle de validation alimente le suivant, créant un effet de cumul des connaissances qui accélère les découvertes futures.

Après que la plateforme de Graph ait sélectionné de manière intelligente les conditions à profiler dans l’espace extrêmement complexe du dysfonctionnement immunitaire, le GigaLab de Parse, qui utilise la technologie Evercode™, générera des ensembles de données massifs sur des cellules individuelles avec une vitesse et une qualité sans précédent.

« Après une décennie d’évolution des plateformes d’IA influentes dans le domaine de la découverte de médicaments, nous avons appris que pour combler le fossé entre les prévisions et la réalité clinique, il faut investir activement dans le contexte biologique », explique Gregory Vladimer, directeur général et cofondateur de Graph Therapeutics. « Ce partenariat considère les données comme une infrastructure stratégique : chaque expérience est conçue pour réduire l’incertitude biologique, chaque validation enrichit les connaissances institutionnelles et chaque découverte accélère la suivante. Lorsque vous investissez dans la génération de données adaptées à l’usage prévu et cliniquement pertinentes au stade de la découverte, vous modifiez fondamentalement l’économie et les taux de réussite du développement de médicaments. »

« Les tests systématiques de Graph sur les cellules des patients sont le type de travail transformateur que le GigaLab a été conçu pour soutenir », déclare Charlie Roco, cofondateur et directeur technique de Parse. « Ce partenariat montre comment la biologie cellulaire à l’échelle industrielle et l’IA avancée peuvent révéler les mécanismes des maladies directement dans les cellules des patients et remodeler la découverte de médicaments. »

À propos de Graph Therapeutics

Graph Therapeutics développe une plateforme d’IA de nouvelle génération de type lab-in-the-loop afin de transformer la découverte de médicaments dans le domaine de l’inflammation et de l’immunologie. S’appuyant sur les succès antérieurs de l’équipe, pionnière dans la découverte assistée par l’IA en oncologie de précision chez Allcyte et Exscientia, Graph combine des approches sophistiquées basées sur les cellules vivantes des patients avec un apprentissage automatique avancé afin de surmonter les défis uniques liés au développement de thérapies pour les maladies inflammatoires complexes. Le siège social de la société est situé juste à l’extérieur de Vienne, en Autriche.

À propos de Parse Biosciences

Parse Biosciences est une société internationale spécialisée dans les sciences de la vie dont la mission est d’accélérer les progrès dans le domaine de la santé humaine et de la recherche scientifique. En permettant aux chercheurs d’effectuer le séquençage de cellules individuelles à une échelle et avec une facilité sans précédent, son approche pionnière a permis des découvertes révolutionnaires dans le traitement du cancer, la réparation des tissus, la thérapie par cellules souches, les maladies rénales et hépatiques, le développement du cerveau et le système immunitaire.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.