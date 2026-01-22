-

2026年世界經濟論壇：「人力資本是經濟競爭力的關鍵驅動」

original 沙烏地阿拉伯王國駐美國大使Reema Bandar Al-Saud公主殿下在2026年世界經濟論壇年會沙烏地之家開幕式上就人力資本和青年賦權發表演說（照片：AETOSWire）

瑞士達佛斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 沙烏地阿拉伯王國駐美國大使Reema Bandar Al-Saud公主殿下在2026年世界經濟論壇年會上表示，各國必須優先投資人力資本，以在未來保持競爭力。

公主殿下在「沙烏地之家」小組討論會上發言時指出：「如今，人力資本是打造具有競爭力的現代化經濟體的關鍵驅動力。」

她補充道：「如果賦予員工權力，並給予他們領導的空間，他們就會充滿動力，並取得成果。當合適的人在合適的時間出現在合適的地方時，奇蹟就會發生。沙烏地阿拉伯王國就是這樣的地方，我們擁有合適的人才，現在正是時候。」

旅遊部長Ahmed A. Alkhateeb閣下表示：「我們設定了到2030年每年接待一億遊客的目標。而我們提前七年實現了這一目標，並且自2023年以來，每年都能超額完成，同時遊客消費也保持著持續成長。」

投資部長Khalid A. Alfalih閣下評論道：「我們的外國直接投資已達到『沙烏地阿拉伯2030年願景』實施前的五倍；本土投資者正以真金白銀投下信任票，投資額翻倍成長，且以資本形成佔GDP比例計算，我們已達到中國與印度的水平。」

財務部長Mohammed A. Aljadaan閣下闡述了「沙烏地阿拉伯2030年願景」如何為可信的國家轉型提供藍圖：「真正的改革不在於速度或早期成果，而在於是否能持久改變制度和市場的運作方式。」

工業和礦產資源部長Bandar I. Alkhorayef閣下表示，在已開發經濟體中，青年是一種稀缺資源，並補充說，沙烏地阿拉伯王國「擁有豐富的青年資源」。

經濟與計畫部長Faisal F. Alibrahim閣下表示：「在邁向更具韌性和永續性的發展道路上，私營部門正發揮著越來越重要的作用，甚至扮演著共同領導的角色；創新和研發在我們經濟活動中的佔比越來越大，我們也在積極與全球市場對接和融合。」

在「沙烏地之家」舉行的NextOn會議上，沙烏地阿拉伯經濟與計畫部宣布將於2026年推出SUSTAIN平台測試版。SUSTAIN是一個由人工智慧驅動的合作配對網路，旨在加強跨部門合作，加速永續發展措施的實施。該平台由沙烏地阿拉伯經濟與計畫部與世界經濟論壇和Bain & Company合作開發。

生活品質計畫中心和聯合國人居署共同發布了「生活品質倡議」的成果。該倡議是一個全球平台，旨在支持以人為本的城市發展模式。

SDM宣布與威爾康奈爾醫學院（康乃爾大學）建立合作關係，啟動「人類健康前沿科學：沙美太空研究合作計畫」。該協議旨在推進創新空間和運算生物學技術的發展，重點關注太空研究和人類健康任務。

來源： AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Danah Alhumaid
dalhumaid@mep.gov.sa

Industry:

Saudi Ministry of Economy and Planning

