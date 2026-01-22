2026年世界經濟論壇：「人力資本是經濟競爭力的關鍵驅動」

瑞士達佛斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 沙烏地阿拉伯王國駐美國大使Reema Bandar Al-Saud公主殿下在2026年世界經濟論壇年會上表示，各國必須優先投資人力資本，以在未來保持競爭力。

公主殿下在「沙烏地之家」小組討論會上發言時指出：「如今，人力資本是打造具有競爭力的現代化經濟體的關鍵驅動力。」

她補充道：「如果賦予員工權力，並給予他們領導的空間，他們就會充滿動力，並取得成果。當合適的人在合適的時間出現在合適的地方時，奇蹟就會發生。沙烏地阿拉伯王國就是這樣的地方，我們擁有合適的人才，現在正是時候。」

旅遊部長Ahmed A. Alkhateeb閣下表示：「我們設定了到2030年每年接待一億遊客的目標。而我們提前七年實現了這一目標，並且自2023年以來，每年都能超額完成，同時遊客消費也保持著持續成長。」

投資部長Khalid A. Alfalih閣下評論道：「我們的外國直接投資已達到『沙烏地阿拉伯2030年願景』實施前的五倍；本土投資者正以真金白銀投下信任票，投資額翻倍成長，且以資本形成佔GDP比例計算，我們已達到中國與印度的水平。」

財務部長Mohammed A. Aljadaan閣下闡述了「沙烏地阿拉伯2030年願景」如何為可信的國家轉型提供藍圖：「真正的改革不在於速度或早期成果，而在於是否能持久改變制度和市場的運作方式。」

工業和礦產資源部長Bandar I. Alkhorayef閣下表示，在已開發經濟體中，青年是一種稀缺資源，並補充說，沙烏地阿拉伯王國「擁有豐富的青年資源」。

經濟與計畫部長Faisal F. Alibrahim閣下表示：「在邁向更具韌性和永續性的發展道路上，私營部門正發揮著越來越重要的作用，甚至扮演著共同領導的角色；創新和研發在我們經濟活動中的佔比越來越大，我們也在積極與全球市場對接和融合。」

在「沙烏地之家」舉行的NextOn會議上，沙烏地阿拉伯經濟與計畫部宣布將於2026年推出SUSTAIN平台測試版。SUSTAIN是一個由人工智慧驅動的合作配對網路，旨在加強跨部門合作，加速永續發展措施的實施。該平台由沙烏地阿拉伯經濟與計畫部與世界經濟論壇和Bain & Company合作開發。

生活品質計畫中心和聯合國人居署共同發布了「生活品質倡議」的成果。該倡議是一個全球平台，旨在支持以人為本的城市發展模式。

SDM宣布與威爾康奈爾醫學院（康乃爾大學）建立合作關係，啟動「人類健康前沿科學：沙美太空研究合作計畫」。該協議旨在推進創新空間和運算生物學技術的發展，重點關注太空研究和人類健康任務。

來源： AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。