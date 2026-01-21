-

Parse Biosciences e Graph Therapeutics collaborano alla creazione di un grande atlante delle alterazioni immunitarie funzionali

La partnership unisce l'intelligenza artificiale e la tecnologia delle singole cellule per mappare le disfunzioni immunitarie e migliorare i risultati nella scoperta e nello sviluppo di farmaci

SEATTLE & VIENNA--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences e Graph Therapeutics (Graph) hanno annunciato oggi una partnership strategica che mira alla creazione di uno dei più grandi e completi atlanti delle alterazioni delle cellule immunitarie. La collaborazione sfrutterà la piattaforma lab-in-the-loop di Graph e GigaLab di Parse allo scopo di profilare centinaia di milioni di cellule di pazienti affetti da malattie immunitarie, sottoposte a perturbazione sistematica, rendendo il comportamento altamente dinamico del sistema immunitario accessibile, per favorire la scoperta e lo sviluppo di farmaci basati sull'IA. Questo sforzo riduce i rischi e accelera lo sviluppo di nuove terapie curative per i pazienti affetti da malattie immuno-mediate.

